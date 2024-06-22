Не дерматит и не аллергия: врач назвал частую причину красных высыпаний на коже

Причин покраснений на коже очень много — от аллергии до онкологии. Порой разобраться в причинах, ориентируясь только по внешнему виду и сопутствующим симптомам, не под силу даже профессионалу, не говоря уж об обычных людях, не имеющих соответствующего образования.
Кожа — это своеобразное зеркало организма, на ней могут отражаться не только последствия внешних воздействий, но и различные внутренние процессы. Иногда нам кажется, что причина красноты — это дерматит или аллергия, но провокаторами проблем с кожей могут быть грибки, и об этом знают немногие.
Подробности о том, что это за вредители, «Доктору Питеру» рассказал Даниил Протопопов, дерматовенеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Дерматолог, трихолог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге
Поражают кожу и ногти
Покраснения на коже разного размера и формы, жжение или зуд, шелушения… Столкнувшись с этими симптомами, некоторые люди спешат диагностировать у себя дерматит — воспаление кожи бактериального или аллергического происхождения. Поставив себе подобный диагноз, они отправляются в аптеку за гормональными мазями или вовсе пытаются лечиться народными средствами. Однако и зуд, и красные пятна совсем не обязательно указывают на дерматит. Часто речь идет совсем о другом заболевании — микозе, или грибковом поражении кожи.
Возбудители микоза — различные виды патогенных грибков, микроскопических, невидимых глазу. Попадать в организм они могут по-разному: через слизистые ротовой полости и глаз, ранки и трещины на коже. В зоне риска находятся люди со сниженным иммунитетом. Их организму сложнее противостоять патогенам, из-за чего вероятность заражения возрастает. Микоз способен поражать кожу, волосистую часть головы и ногти на руках и ногах.
Дерматит или микоз: как отличить одно от другого
Дерматит и микоз имеют ряд общих симптомов. Основные — это покраснения на коже, зуд и желание постоянно расчесывать высыпания. Отличить микоз иногда бывает особенно сложно на раннем этапе, когда заболевание может проявлять себя одним небольшим красным пятнышком.
Тем не менее у патологии есть ряд характерных признаков. При микозе вокруг высыпаний появляются чешуйки. По мере развития поражения пятно симметрично расширяется, а чешуек становится все больше. Еще одно яркое проявление болезни — выпадение волос внутри пятна.
Подтвердят анализы
Поставить точный диагноз возможно только с помощью лабораторной диагностики. Именно поэтому при появлении симптомов не стоит заниматься самодиагностикой и лечиться мазями по совету знакомых или фармацевта из аптеки. Необходимо обратиться к дерматологу и сдать анализы. При подозрении на микоз волосистой части головы обычно назначают ПЦР-исследование на микроспорию или трихофитию. При кожных высыпаниях необходим классический соскоб кожи на грибок.
Нельзя лечиться самому
К сожалению, в своей практике врачи нередко наблюдают следующую картину. Пациент замечает высыпания, списывает все на развитие дерматита и начинает лечиться гормональным кремом. Пятно под его воздействием действительно может бледнеть, но сам грибок никуда не исчезает. Положительная динамика еще больше вводит человека в заблуждение, а болезнь тем временем продолжает прогрессировать.
Некорректно подобранное лечение приводит к ухудшению состояния. Пятен становится все больше, а поражение рискует распространиться на волосистую часть головы или лицо. Важно отметить, что при этом человек может стать очень заразным. Например, ребенок с микозом запросто может заразить всю группу в детском саду и даже взрослого человека.
«Своевременное обращение к дерматологу позволит ускорить выздоровление, — отмечает врач. — Если пятно только одно, его можно лечить локально кремами, растворами для наружного применения. Другое дело — когда пятен уже два, три и более. В этом случае уже потребуется курс противогрибковых препаратов. Принимать их придется не менее месяца, а иногда два и даже три — до получения отрицательного результата соскоба».