Не дерматит и не аллергия: врач назвал частую причину красных высыпаний на коже

«Своевременное обращение к дерматологу позволит ускорить выздоровление, — отмечает врач. — Если пятно только одно, его можно лечить локально кремами, растворами для наружного применения. Другое дело — когда пятен уже два, три и более. В этом случае уже потребуется курс противогрибковых препаратов. Принимать их придется не менее месяца, а иногда два и даже три — до получения отрицательного результата соскоба».