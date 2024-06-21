Назван признак сердечной недостаточности, появляющийся во время готовки

Сердечная недостаточность — это патологическое состояние, при котором сердечная мышца утрачивает способность адекватно сокращаться, полноценно перекачивать кровь по сосудам и доставлять в органы и ткани кислород и питательные вещества, удаляя продукты метаболизма.
В большинстве случаев патология развивается после перенесенного инфаркта миокарда. Может спровоцировать сердечную недостаточность и гипертоническая болезнь, особенно у тех, кто старше 60 лет. Проблемы с эндокринной системой, почками, сердцем, лишний вес, вредные привычки — все это способно стать своеобразным триггером патологии.
Самые распространенные симптомы болезни — это усталость, проблемы с дыханием после активности в положении лежа, трудности с выполнением любых физических упражнений, одышка, учащенное сердцебиение.
Однако на развитие сердечной недостаточности также могут указывать и не совсем обычные симптомы. Один из них — это проблемы с обонянием. Вы вдруг перестаете чувствовать резкие и яркие запахи. В первую очередь это проявляется во время приготовления пищи. Например, вы вдруг осознаете, что едкий запах лука вас больше не беспокоит.
«За последние два десятилетия мы узнали, что потеря обоняния является одним из наиболее важных ранних маркеров деменции и болезни Паркинсона. Однако новые данные говорят о том, что этот признак также может указывать и на проблемы с сердечно-сосудистой системой», —
Ученые также отмечают, что обоняние может ухудшаться с возрастом — это естественный процесс, ничего опасного в этом нет. Однако около 30% пожилых людей с такой проблемой все же имеют проблемы со здоровьем, о которых даже не догадываются.
Эксперты настоятельно рекомендуют следить за всеми изменениями, которые происходят в организме. Если вдруг вы понимаете, что запахи стали резко пропадать, то это весомый аргумент записаться на профилактический осмотр к врачу.
По словам специалистов клиники Мейо, сердечную недостаточность также можно распознать по другим нетипичным симптомам:
отеки ног, лодыжек и ступней;
непроходящий кашель или кашель, сопровождающийся выделением белой или розовой слизи с пятнами крови;
отек в области живота;
очень быстрый набор веса из-за накопления жидкости;
тошнота и отсутствие аппетита;
трудности с концентрацией и вниманием.
Что еще важно знать про сердечную недостаточность
По данным мировой статистики, только 50% людей проживут больше 5 лет после постановки диагноза. Многое будет зависеть от тяжести течения и наличия других нарушений, например, сахарного диабета второго типа. Какие есть факторы риска, как обезопасить себя? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.