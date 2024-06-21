Назван признак сердечной недостаточности, появляющийся во время готовки

Однако на развитие сердечной недостаточности также могут указывать и не совсем обычные симптомы. Один из них — это проблемы с обонянием. Вы вдруг перестаете чувствовать резкие и яркие запахи. В первую очередь это проявляется во время приготовления пищи. Например, вы вдруг осознаете, что едкий запах лука вас больше не беспокоит.