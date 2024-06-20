Ну очень крепкие: лучшие орехи для мужской потенции назвал уролог Сосновский

Полезные свойства орехов связаны с их уникальным составом, поскольку это плоды, потенциально дающие жизнь новому растению. В орехах много витамина Е, одного из главных витаминов для половой функции, а также селена и калия, фосфора, жирных кислот, рибофлавина, биотина. Кроме того, в орехах много и других витаминов и минералов, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи.

Одно из несомненных преимуществ разных видов орехов — это содержание в них биологически активных соединений — ингибиторов протеазы, которые обладают эффектом подавления роста злокачественных опухолей.