Ну очень крепкие: лучшие орехи для мужской потенции назвал уролог Сосновский

Мужское здоровье — штука тонкая и требующая постоянной «подпитки» — например, добавления в рацион продуктов питания, способных поддержать либидо. Среди самых полезных — орехи.
Но какие именно выбрать и «сколько вешать в граммах», «Доктору Питеру» рассказал врач уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением урологии.
Уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукСтраница на сайте клиники
Польза для мужчин
Обычно мужчины добавляют орехи к своему рациону просто потому, что они их любят: это вкусный продукт, который приносит удовольствие от наслаждения разными вкусами. И мало кто задумывается: а полезны ли орехи, если их употреблять каждый день или раз в неделю, съесть всего горсть или целый стакан?
Сами по себе орехи — это ценный растительный продукт, концентрат питательных и биологически активных веществ. Они при разумном их употреблении могут принести пользу мужскому организму: предупреждают рак простаты, ожирение, гипертоническую болезнь и не только их.
Еще орехи славятся своими свойствами улучшать сексуальную функцию, помогают справляться с эректильной дисфункцией, поэтому разумное потребление этих продуктов полезно для любого мужчины.
Полезные свойства орехов связаны с их уникальным составом, поскольку это плоды, потенциально дающие жизнь новому растению. В орехах много витамина Е, одного из главных витаминов для половой функции, а также селена и калия, фосфора, жирных кислот, рибофлавина, биотина. Кроме того, в орехах много и других витаминов и минералов, которые организм не может синтезировать самостоятельно и должен получать из пищи.
Одно из несомненных преимуществ разных видов орехов — это содержание в них биологически активных соединений — ингибиторов протеазы, которые обладают эффектом подавления роста злокачественных опухолей.
Самые полезные орехи
Грецкие
Неизменная классика жанра, стабильно доступная в каждом магазине и на любом рынке. В грецких орехах содержится целый кладезь витаминов и микроэлементов для здоровой потенции. В том числе они богаты витаминами и растительным белком. Все это положительно влияет на кровообращение, обменные процессы и выработку тестостерона.
Кедровые
Те самые орешки, получаемые из сосновых шишек, обязательно должны быть в мужском рационе. Кедровые орехи содержат целый комплекс витаминов и минералов, ценных для усиления эрекции и поддержания сексуальной функции на «длинной дистанции».
Пекан
Внешне похожий на грецкий орех, пекан не уступает ему в номинации верного помощника в усилении потенции. Пекан — источник аминокислот и витаминов, расширяющих сосуды и повышающих уровень тестостерона. А еще он очень вкусный, и не только в десертах.
Макадамия
Да, здесь придется раскошелиться, но результат того однозначно стоит. Макадамия богата растительным белком, тонной витаминов и полезных веществ для мужского здоровья. Экономить на качестве сексуальной жизни глупо, поэтому макадамия — всегда грамотная инвестиция.
Бразильские
Особенно полезны мужчинам старше 35 лет. В нихм много селена, который стимулирует сперматогенез и выработку тестостерона. Кроме того, есть данные, что этот вид орехов помогает в защите от опухолей простаты и яичек. Селен помогает в регуляции обменных процессов, синтезе гормонов и обладает антиоксидантными свойствами, что помогает предупреждать окислительный стресс клеток.
«Добавьте также к рациону фисташки и миндаль, но совсем немного, не более 20-30 граммов пару раз в неделю», — советует врач.
Как получить пользу
«Начнем с того, что орехи являются сильным аллергеном. Прежде чем угощаться ими, важно убедиться в отсутствии пищевой аллергии. Если ее нет, сожмите волю в кулак и ограничьте дневную порцию орехов до 30 граммов», — настоятельно рекомендует врач.
Лучшее решение — использовать орешки в качестве быстрого перекуса или замены вредным сладостям. Чтобы результат не заставил себя ждать, включите орехи в повседневный рацион. По прошествии 5-6 недель вы непременно заметите первые приятные изменения, уверяет уролог.