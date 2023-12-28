Проверено на мушках: назван орех, который поможет дожить до 100 лет

В попытке добиться долголетия мы часто с интересом читаем о привычках людей, которые уже отпраздновали свой столетний юбилей. Однако есть мнение, что на самом деле в этом нет никакого смысла. Как заявил руководитель одной из частных медицинских клиник Петр Смарек, все люди, которые доживают до ста лет, просто имеют правильные биомаркеры .