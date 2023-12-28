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Проверено на мушках: назван орех, который поможет дожить до 100 лет

У этого продукта есть множество полезных свойств: он и для стройности подойдет, и жизнь продлит. Главное — не есть его в слишком большом количестве.

28 декабря 20232
продукты польза вред
Источник:
iStockphoto

К сожалению, ученые пока не смогли отыскать рецепт лекарства для вечной жизни. Однако мы уже многое знаем о том, какие существуют методы повысить свои шансы на долголетие. В основном все они связаны со здоровым образом жизни: сбалансированный рацион, работа со стрессом, своевременные визиты к врачу и качественный сон позволят вам пожить подольше.

Кроме того, есть отдельные продукты, соединения в которых также могут продлить жизнь. Как рассказала в своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова, к ним можно причислить мускатный орех.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Узнать об этом ученые смогли в рамках исследования с участием плодовых мушек дрозофилов. Их поделили на группы, часть из них получала добавку к привычному рациону — нектандрин В (NecB). Это фенольное соединение есть в мускатном орехе.

В результате оказалось, что вещество смогло продлить жизнь мушкам: в среднем самки дрозофилов жили 76 дней, самцы — 74 дня. Для сравнения: обычно эти насекомые живут 61 и 65 дней соответственно.

Оказались у нектандрина В и другие полезные свойства. Выяснилось, что соединение помогает улучшить работу опорно-двигательного аппарата у стареющих мушек, затормозить процесс возрастных нарушений зрения и нейродегенерацию.

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Кстати, как отмечает Зухра Павлова, мускатный орех еще и отлично подойдет тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. Дело в том, что пряность ускоряет метаболизм, притупляет чувство голода и помогает наладить работу ЖКТ. Мускатный орех отлично сочетается с курицей и салатами. Эту же пряность можно добавлять в напитки.

Главное — не перебарщивать. В больших дозах мускатный орех — настоящий яд, который способен убить. Поэтому добавляйте в блюдо буквально щепотку пряности. Можно сыпать приправу сразу в тарелку перед подачей. Каждый день есть мускатный орех не рекомендуется.

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Советы долгожителей не всегда работают

В попытке добиться долголетия мы часто с интересом читаем о привычках людей, которые уже отпраздновали свой столетний юбилей. Однако есть мнение, что на самом деле в этом нет никакого смысла. Как заявил руководитель одной из частных медицинских клиник Петр Смарек, все люди, которые доживают до ста лет, просто имеют правильные биомаркеры.

Их особенность — в стечении определенных факторов, в том числе в наличии «генов долголетия». Иногда такие люди могут вести крайне нездоровый образ жизни, однако они все равно смогут прожить дольше многих «зожников».

О том, почему позитивный настрой тоже не поможет стать долгожителем, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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