Достаточно одного раза в неделю: этот чудо-продукт убережет ребенка от отставания в развитии

Медицинский колледж штата Пенсильвания провел исследование, в котором участвовали 142 ребенка возрастом от 0 до 18 месяцев. Ученые подробно расспросили родителей о детском питании, а также взяли образцы слюны у малышей, чтобы измерить уровни активности различных бактерий. Далее медики обследовали детей на наличие или отсутствие задержек нервного развития. Малышей постарше проверяли на такие навыки, как речь, ходьба и бег, а также социальное взаимодействие.