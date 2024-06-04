Холтер сердца: что показывает, как проводится и расшифровка результатов

Холтер ЭКГ — что это такое?
Так сокращенно называют суточное холтеровское мониторирование, или мониторирование по Холтеру — один из самых популярных методов диагностики работы сердечно-сосудистой системы. Свое название метод получил в честь американского биофизика Нормана Холтера, который создал этот способ функционального исследования сердца в 1947 году.
Что показывает холтер сердца
Как объясняет врач-кардиолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Пелагеина, суточное холтеровское мониторирование — это непрерывная диагностика работы сердечно-сосудистой системы с помощью электрокардиограммы (ЭКГ) в течение суток. С его помощью можно проследить за изменениями в работе сердца во время бодрствования, во сне, при повышенной физической активности или эмоциональных переживаниях.
В отличие от обычной ЭКГ, которая длится всего несколько секунд и показывает работу сердца в моменте, холтер сердца проводится на протяжении 24 часов.
Кардиолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
«Основное отличие исследования методом Холтера от обычной электрокардиографии — это возможность проверки состояния пациента в динамике. Он позволяет снимать показания ЭКГ и артериального давления каждые 20-40 минут. Данные холтеровского мониторинга более точные и демонстрируют взаимосвязь между нагрузками, показаниями кардиограммы и изменениями давления пациента», — поясняет Татьяна Пелагеина.
Портативный прибор — регистратор, который крепится к телу пациента, оценивает полный спектр данных о работе сердца:
частоту сердечных сокращений (ЧСС);
ритм сердца;
качество проводимости;
реакцию на физические нагрузки;
продолжительность интервалов, сегментов и зубцов ЭКГ.
«Холтер используют при подозрении на нарушения ритма и проводимости сердца, коронарную недостаточность, для оценки результатов назначенной терапии. Исследование также проводится пациентам с жалобами на головокружения, обмороки, редкий или частый пульс», — добавляет кардиолог.
По словам Олега Голощапова, заведующего кардиологическим отделением Гатчинской клинической межрайонной больницы, помимо кардиограммы, холтеровское исследование также позволяет регистрировать нарушения дыхания во время бодрствования и сна.
Кардиолог, заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии Гатчинской клинической межрайонной больницы, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики
По словам специалиста, чаще всего при помощи холтера врачи могут выявить:
приступообразные аритмии — нарушения ритма сердца;
тахикардию — увеличение частоты сердечных сокращений до 90 и более ударов в минуту;
брадикардию — замедление частоты сердечных сокращений менее чем до 50 ударов в минуту;
ишемию сердца — нарушение кровоснабжения органа, которое может быть предвестником инфаркта миокарда.
апноэ сна.
Как проходит холтер-ЭКГ
Врачи так описывают процедуру.
Человек приходит к назначенному времени, ему на тело приклеивают присоски, к которым подсоединяются электроды. Затем вешают на тело сам прибор, который человек носит все это время на ремне через плечо или на поясе, — его подключают к компьютеру и заносят туда все необходимые данные. С собой пациент получает бланк мониторинга, который он должен будет заполнять сам — фиксировать все, чем он занимается в течение суток, включая приемы пищи, прием лекарств, физическую активность, дневной и ночной сон, работу и так далее. При этом обязательно указывается время каждого события. Врач также может давать ему дополнительные задания — например, подняться по лестнице и зафиксировать время.
Далее человек уходит домой и в течение суток живет своей обычной жизнью. Заполняет дневник мониторирования, отмечая появляющиеся жалобы на самочувствие. Спустя сутки он возвращается в медучреждение, там прибор снимают и производят расшифровку суточной записи.
Специальной подготовки для холтера не требуется. По словам Олега Голощапова, перед исследованием достаточно:
помыться, так как в течение суток нельзя будет принимать душ и мочить прибор;
мужчинам — удалить волосы на груди, если они есть;
взять с собой свободную, не облегающую тело футболку;
принести врачу всю имеющуюся медицинскую документацию.
Также, как добавляет Татьяна Пелагеина, перед исследованием сердца важно хорошо выспаться и постараться избежать серьезных стрессовых ситуаций. А еще следует снять часы, украшения и другие металлические аксессуары.
Что нельзя делать во время холтера? 10 запретов врачей:
мочить электроды;
снимать с себя электроды — отклеивать, переклеивать, отключать, потому что в этом случае запись не получится;
принимать душ или ванну;
посещать баню и сауну;
ходить в солярий;
ходить на пляж;
заниматься активным спортом;
долго говорить по мобильному телефону;
делать резкие движения в плечевом поясе, иначе электроды могут отклеиться;
находиться в зоне вибраций или воздействия электромагнитного излучения.
Как спать с холтером
По словам Олега Голощапова, сам по себе прибор не доставляет дискомфорта.
«Он не издает никаких шумов, не связан с негативными ощущениями в теле. Чаще всего после одного-двух часов ношения монитор становится для пациента незаметным», — говорит кардиолог.
По словам Татьяны Пелагеиной, для сна следует выбирать позы на боку или на спине.
Какие показатели холтера — норма
Динамические показатели могут зависеть от возраста, пола, роста, веса человека. В целом же, как говорит Татьяна Пелагеина, нормой для взрослого считается:
среднесуточный пульс в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту в состоянии покоя (важно отметить, что пульс может быть ниже у спортсменов);
основной ритм сердца — синусовый, изменения могут говорить о различных нарушениях;
длина паузы менее 2,5 секунды обычно не вызывает беспокойства у здоровых взрослых;
артериальное давление в покое не выше 140/90 мм рт. ст.
«Это общие показатели, они могут отличаться у разных людей. Поэтому всегда важно обсуждать результаты такого мониторирования с врачом, который сможет интерпретировать их в контексте индивидуального здоровья и истории болезни человека», — заключает кардиолог ФНКЦ ФМБА.
Может ли холтер ошибаться?
По словам Олега Голощапова, ошибки при холтеровском мониторировании почти не встречаются.
«Это высокочувствительный метод оценки функционального состояния сердца. Анализ проводится в несколько ступеней: сначала анализирует компьютерная программа, дальше анализом занимается врач. Такой подход практически исключает ошибки при интерпретации данных мониторирования. Если же возникают сомнительные эпизоды, врач в ручном режиме просматривает всю запись кардиограммы, а также других показателей мониторирования», — заверяет специалист.