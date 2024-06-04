Холтер сердца: что показывает, как проводится и расшифровка результатов

Человек приходит к назначенному времени, ему на тело приклеивают присоски, к которым подсоединяются электроды. Затем вешают на тело сам прибор, который человек носит все это время на ремне через плечо или на поясе, — его подключают к компьютеру и заносят туда все необходимые данные. С собой пациент получает бланк мониторинга, который он должен будет заполнять сам — фиксировать все, чем он занимается в течение суток, включая приемы пищи, прием лекарств, физическую активность, дневной и ночной сон, работу и так далее. При этом обязательно указывается время каждого события. Врач также может давать ему дополнительные задания — например, подняться по лестнице и зафиксировать время.