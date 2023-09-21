Если у вас частый пульс: кардиолог Крулёв объяснил, как найти причину тахикардии

Разогнаться пульс может после занятий спортом, выпитого алкоголя или кофе, стресса. Такое случается со здоровыми людьми и не считается болезненным состоянием. Но если частый пульс — выше 90 в минуту — вас беспокоит постоянно, речь может идти о тахикардии. Именно на нее жалуется каждый седьмой пациент кардиолога.