Если у вас частый пульс: кардиолог Крулёв объяснил, как найти причину тахикардии

Разогнаться пульс может после занятий спортом, выпитого алкоголя или кофе, стресса. Такое случается со здоровыми людьми и не считается болезненным состоянием. Но если частый пульс — выше 90 в минуту — вас беспокоит постоянно, речь может идти о тахикардии. Именно на нее жалуется каждый седьмой пациент кардиолога.
Что же это за состояние, когда оно возникает и как вылечить тахикардию? В своем блоге
Практикующий врач-кардиолог, сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени И.И. ДжанелидзеЛичный сайт
Причины тахикардии
-"Учащенный пульс могут вызвать физиологические причины — это переутомление, физнагрузка, тревога, реакция на боль, — объяснил врач Константин Крулёв. — Кстати, беременность тоже может сопровождаться тахикардией».
Еще одна причина ускорения сердечного ритма — прием лекарств или токсических веществ (алкоголя, кофе, никотина).
«К тахикардии может привести прием некоторых препаратов из группы блокаторов кальциевых каналов, а также ингаляторы, использующиеся для расширения бронхов», — продолжает врач.
Но если развилась патологическая тахикардия, то ее причиной могут быть заболевания сердечно-сосудистой или других систем.
Заболевания сердца. Например, сердечная недостаточность вследствие перенесенного инфаркта, кардиомиопатия, миокардит, пороки сердца.
Заболевания других органов и систем. Например, эндокринные заболевания, в частности тиреотоксикоз, ХОБЛ.
«Тахикардия иногда возникает как защитный механизм при острой потере крови либо хронической анемии, обезвоживании и других подобных состояниях. Сюда же можно отнести тахикардию при любой лихорадке, воспалении, гипогликемии. Ожирение также нередко сопровождается тахикардией», — говорит кардиолог.
Сначала — диагноз
«Лечение тахикардии (это касается ее особенно) можно назначать только тогда, когда известен диагноз, — предупреждает кардиолог Константин Крулёв. — Иногда подавление высокого пульса может вызвать опасные последствия. Например, это касается тахикардии, которая возникла как защитный механизм».
Если при железодефицитной анемии, не разобравшись в причинах, просто снижать пульс, состояние человека может значительно ухудшиться. А вот прием препаратов железа улучшит самочувствие и приведет к нормализации пульса.
Как выявить тахикардию: обследования и анализы
ЭКГ. Врач может увидеть рубцы, очаговые изменения, отличит синусовую тахикардию от других.
Холтеровский мониторинг. Он поможет разобраться с причинами тахикардии, если нарушения сердечного ритма у пациента бывают приступами и на осмотре у врача отсутствуют. Иногда, если тахикардия возникает редко, холтер повторяют несколько раз.
ЭхоКГ (УЗИ сердца). Это обследование покажет изменения в сердце, если у человека они есть.
Общий анализ крови. Может показать увеличение уровня лейкоцитов — это говорит о воспалительных или инфекционных заболеваниях. По нему можно заподозрить и анемию.
Анализы на гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ). Тиреотоксикоз тоже бывает причиной тахикардии.
Анализ крови на электролиты. Причиной повышенного пульса может быть недостаток калия в крови.
«Это далеко не полный список обследований при тахикардии, — обращает внимание кардиолог Крулёв. — Врач может индивидуально назначить дополнительные процедуры или анализы. Важно понимать, что при лечении тахикардии консультация врача особенно важна».
Случай из практики кардиолога
55-летняя женщина жаловалась на учащенный пульс и повышение давления. На ЭКГ выявили тахикардию до 120 ударов в минуту, частые наджелудочковые экстрасистолы.
Женщина жаловалась на возросший недавно аппетит, руки у нее дрожали, эмоциональное состояние было нестабильным. По всем признакам было похоже на тиреотоксикоз.
Оказалось, пациентка принимает гормон щитовидной железы в очень высокой дозе. Она назначила лекарство себе сама, увидев в анализах повышение уровня ТТГ. После отмены препарата состояние женщины сразу улучшилось. Ей назначено обследование у эндокринолога.