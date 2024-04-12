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Можно ли идти на операцию с крестиком и гель-лаком, объяснили в НИИ Склифосовского

Когда человек поступает в больницу по скорой и речь об экстренной операции, там уже не так важно, есть маникюр, макияж, крестик или нет. Если же он идет на плановое вмешательство, к нему придется подготовиться.

12 апреля 2024
операция врачи редкий случай
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iStockphoto

Безусловно, любые предстоящие вмешательства, будь то экстренные или плановые, всегда пугают. Часто это происходит из-за неизвестности, когда не совсем понятно, что и как будут с вами делать, как подействует наркоз и так далее. Поэтому часто пациенты хотят взять с собой в операционную свой амулет — так как-то спокойнее. Однако это не всегда возможно и даже может быть опасно.

Елена Короткова
Анестезиология

Анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующая отделением анестезиологии-реанимации № 1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

«Очень часто люди просят оставить иконку, крестик, значки на теле. Безусловно, мы не против, мы такие же люди, как и все. Но есть маленький нюанс. Если у человека изделие сделано из чистого металла, это крайне опасно, мы просим это снять. Либо, когда человек приезжает к нам в операционную, мы аккуратненько кладем это рядом и после оперативного вмешательства незамедлительно отдаем пациенту», — рассказала Елена Короткова, заведующая отделением анестезиологии-реанимации № 1 НИИ Склифосовского в телеграм-канале клиники.

Как объясняет врач, запрет на металлические вещи на теле пациента связан с возможностью использования тока во время операции. Например, при коагуляции. При прохождении тока и тепла металлические изделия могут нагреваться и вызывать ожоги.

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Что еще под запретом

Анестезиолог-реаниматолог назвала еще четыре важных правила, которые пациенту необходимо выполнить перед плановой операцией.

  1. Не есть минимум 6 часов перед операцией. Разрешается выпить немного воды не позднее чем за 4 часа до вмешательства.

  2. Снять гель-лак с пальцев рук и ног. По словам врача, электронные приборы «не пробивают» его, поэтому он может помешать медикам увидеть многие параметры состояния пациента.

  3. Не краситься и не использовать губную помаду. В косметике содержатся масла, которые могут быть взрывоопасны. Анестезиологи же используют кислород. Как подчеркнула специалист, кислород и масло — вещи несовместимые.

  4. Снять зубные протезы. Это необходимо для удобства анестезиолога и обеспечения безопасного доступа к дыхательным путям. Когда пациент спит под наркозом, такого доступа нет. Поэтому во время операции есть риск сместить эти протезы или сломать их. Если же они маленькие, они и вовсе могут слететь и упасть в дыхательные пути.

    Можно ли проснуться во время наркоза, как часто можно его делать и какой метод самый лучший? Читайте об этом в нашем материале ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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