Можно ли идти на операцию с крестиком и гель-лаком, объяснили в НИИ Склифосовского

Безусловно, любые предстоящие вмешательства, будь то экстренные или плановые, всегда пугают. Часто это происходит из-за неизвестности, когда не совсем понятно, что и как будут с вами делать, как подействует наркоз и так далее. Поэтому часто пациенты хотят взять с собой в операционную свой амулет — так как-то спокойнее. Однако это не всегда возможно и даже может быть опасно.
Анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, заведующая отделением анестезиологии-реанимации № 1 НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
«Очень часто люди просят оставить иконку, крестик, значки на теле. Безусловно, мы не против, мы такие же люди, как и все. Но есть маленький нюанс. Если у человека изделие сделано из чистого металла, это крайне опасно, мы просим это снять. Либо, когда человек приезжает к нам в операционную, мы аккуратненько кладем это рядом и после оперативного вмешательства незамедлительно отдаем пациенту», —
Как объясняет врач, запрет на металлические вещи на теле пациента связан с возможностью использования тока во время операции. Например, при коагуляции. При прохождении тока и тепла металлические изделия могут нагреваться и вызывать ожоги.
Что еще под запретом
Анестезиолог-реаниматолог назвала еще четыре важных правила, которые пациенту необходимо выполнить перед плановой операцией.
Не есть минимум 6 часов перед операцией. Разрешается выпить немного воды не позднее чем за 4 часа до вмешательства.
Снять гель-лак с пальцев рук и ног. По словам врача, электронные приборы «не пробивают» его, поэтому он может помешать медикам увидеть многие параметры состояния пациента.
Не краситься и не использовать губную помаду. В косметике содержатся масла, которые могут быть взрывоопасны. Анестезиологи же используют кислород. Как подчеркнула специалист, кислород и масло — вещи несовместимые.
Снять зубные протезы. Это необходимо для удобства анестезиолога и обеспечения безопасного доступа к дыхательным путям. Когда пациент спит под наркозом, такого доступа нет. Поэтому во время операции есть риск сместить эти протезы или сломать их. Если же они маленькие, они и вовсе могут слететь и упасть в дыхательные пути.
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