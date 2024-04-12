Можно ли идти на операцию с крестиком и гель-лаком, объяснили в НИИ Склифосовского

Не есть минимум 6 часов перед операцией. Разрешается выпить немного воды не позднее чем за 4 часа до вмешательства.

Снять гель-лак с пальцев рук и ног. По словам врача, электронные приборы «не пробивают» его, поэтому он может помешать медикам увидеть многие параметры состояния пациента.

Не краситься и не использовать губную помаду . В косметике содержатся масла, которые могут быть взрывоопасны. Анестезиологи же используют кислород. Как подчеркнула специалист, кислород и масло — вещи несовместимые.

Снять зубные протезы. Это необходимо для удобства анестезиолога и обеспечения безопасного доступа к дыхательным путям. Когда пациент спит под наркозом, такого доступа нет. Поэтому во время операции есть риск сместить эти протезы или сломать их. Если же они маленькие, они и вовсе могут слететь и упасть в дыхательные пути.

Можно ли проснуться во время наркоза, как часто можно его делать и какой метод самый лучший? Читайте об этом в нашем материале ЗДЕСЬ.