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Врач ФМБА Гулулян объяснил, почему нельзя переносить операции на осень

Бытует мнение, что поздняя весна и лето — не лучшее время для хирургических вмешательств. Но иногда это может обернуться бедой. Врач ФМБА объясняет, почему не стоит отказываться от плановой операции в теплое время года.

10 апреля 2024
операция летом
Источник:

iStockphoto

Существует мнение, что лето — не самое подходящее время для хирургических операций. Из-за этого некоторые пациенты откладывают хирургические вмешательства до осени. Однако такой подход к здоровью может навредить.

Если операция необходима срочно, ее не следует откладывать, решение о ее проведении операции должно приниматься исходя из рекомендаций врача. Так считает травматолог-ортопед ФКНЦ ФМБА России Геворг Гулулян.

Геворг Гулулян
Медицина

Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России, хирургическая практика — более 100 операций в год

И летом, и зимой

Многие пациенты считают, что в жару ношение послеоперационных приспособлений вроде компрессионного белья вызывает дискомфорт. Однако хирурги утверждают обратное.

«Современные послеоперационные повязки нового поколения разработаны с учетом комфорта пациента. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, эффективно впитывают выделения из раны, предотвращают размножение бактерий и обладают высокой прочностью, а клеевой слой наносится на край повязки, поэтому она фиксируется на участках здоровой кожи, не травмируя рану», — рассказывает врач.

Он разъясняет, что в операционных условиях поддерживается комфортная температура вне зависимости от времени года. Это помогает минимизировать риск осложнений и инфекций.

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Другое настроение

Моральная подготовка к операции также имеет важное значение для успешного проведения процедуры, отмечает врач. Позитивный настрой пациента способствует более быстрому восстановлению.

«Осенью часто появляется упадок сил, замкнутость и беспричинный страх из-за недостатка солнечного света, который приводит к смене биоритмов, нарушениям сна и гормональному дисбалансу, — продолжает Геворг Гулулян. — Предстоящая операция всегда повод для беспокойства, а осенняя депрессия приводит к повышенной тревожности. В таком состоянии сложно бороться с болезнью и проходить реабилитацию».

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Почему операцию лучше делать летом

  • Есть дополнительное время для восстановления.

  • Повышен иммунитет благодаря солнечному свету и разнообразному питанию.

  • Более благоприятные погодные условия, которые способствуют быстрому заживлению и успешной реабилитации пациента.

«Летом редко бывают резкие перепады температуры и давления, — объясняет врач Геворг Гулулян. — А стабильность этих показателей снижает нагрузку на ослабленный после операции организм. Особенно это касается пациентов, склонных к резким скачкам артериального давления».

  • Летом снижается нагрузка на медицинские учреждения. Это позволяет избежать очередей и выбрать удобное время для госпитализации.

  • В солнечный период реабилитационные мероприятия можно проводить на свежем воздухе.

«Особое значение это имеет для травматологических операций. Возможность прогулок на улице позволяет восстановить двигательную активность быстрее, чем в холодное время года», — советует врач.

Автор текста:Анна Майская
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