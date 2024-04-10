Врач ФМБА Гулулян объяснил, почему нельзя переносить операции на осень

Бытует мнение, что поздняя весна и лето — не лучшее время для хирургических вмешательств. Но иногда это может обернуться бедой. Врач ФМБА объясняет, почему не стоит отказываться от плановой операции в теплое время года.