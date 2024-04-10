Врач ФМБА Гулулян объяснил, почему нельзя переносить операции на осень

Существует мнение, что лето — не самое подходящее время для хирургических операций. Из-за этого некоторые пациенты откладывают хирургические вмешательства до осени. Однако такой подход к здоровью может навредить.
Если операция необходима срочно, ее не следует откладывать, решение о ее проведении операции должно приниматься исходя из рекомендаций врача. Так считает травматолог-ортопед ФКНЦ ФМБА России Геворг Гулулян.
Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России, хирургическая практика — более 100 операций в год
И летом, и зимой
Многие пациенты считают, что в жару ношение послеоперационных приспособлений вроде компрессионного белья вызывает дискомфорт. Однако хирурги утверждают обратное.
«Современные послеоперационные повязки нового поколения разработаны с учетом комфорта пациента. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, эффективно впитывают выделения из раны, предотвращают размножение бактерий и обладают высокой прочностью, а клеевой слой наносится на край повязки, поэтому она фиксируется на участках здоровой кожи, не травмируя рану», — рассказывает врач.
Он разъясняет, что в операционных условиях поддерживается комфортная температура вне зависимости от времени года. Это помогает минимизировать риск осложнений и инфекций.
Другое настроение
Моральная подготовка к операции также имеет важное значение для успешного проведения процедуры, отмечает врач. Позитивный настрой пациента способствует более быстрому восстановлению.
«Осенью часто появляется упадок сил, замкнутость и беспричинный страх из-за недостатка солнечного света, который приводит к смене биоритмов, нарушениям сна и гормональному дисбалансу, — продолжает Геворг Гулулян. — Предстоящая операция всегда повод для беспокойства, а осенняя депрессия приводит к повышенной тревожности. В таком состоянии сложно бороться с болезнью и проходить реабилитацию».
Почему операцию лучше делать летом
Есть дополнительное время для восстановления.
Повышен иммунитет благодаря солнечному свету и разнообразному питанию.
Более благоприятные погодные условия, которые способствуют быстрому заживлению и успешной реабилитации пациента.
«Летом редко бывают резкие перепады температуры и давления, — объясняет врач Геворг Гулулян. — А стабильность этих показателей снижает нагрузку на ослабленный после операции организм. Особенно это касается пациентов, склонных к резким скачкам артериального давления».
Летом снижается нагрузка на медицинские учреждения. Это позволяет избежать очередей и выбрать удобное время для госпитализации.
В солнечный период реабилитационные мероприятия можно проводить на свежем воздухе.
«Особое значение это имеет для травматологических операций. Возможность прогулок на улице позволяет восстановить двигательную активность быстрее, чем в холодное время года», — советует врач.