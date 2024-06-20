И никакой химии: простой трюк прогонит муравьев из дома и огорода

Слизни и улитки причиняют огромный вред и саженцам, и уже созревшим плодам. При этом слизней легко упустить из виду, так как в жару вредители не показываются: она смертельно опасна для них. Однако с наступлением ночи или же после дождя слизни активизируются, начиная поедать все на своем пути. Чтобы отпугнуть их, используйте «вампирский» метод, горшок с сюрпризом и ограду из яичной скорлупы — все подробности ЗДЕСЬ.