И никакой химии: простой трюк прогонит муравьев из дома и огорода

Помидорам, огурцам, цветам и другим саженцам могут серьезно навредить муравьи. Во-первых, из-за них в огороде появляется тля. Во-вторых, муравьи сами не прочь полакомиться корнями, молодыми побегами и семенами растений. В-третьих, когда этих насекомых очень много, то это приводит к закислению почвы, что негативно сказывается как на росте саженцев, так и на урожае.
В домах муравьи тоже не самые желанные гости. Они охотно поедают продукты, селятся на кухне, в комнатах или на балконах. Такое соседство пугает, хочется как можно скорее избавиться от вредителей. В магазинах продают различную отраву, однако она может быть опасна как для людей, так и для домашних животных.
Опытный садовод Ханна Роусон
Инструкция очень проста: купите в косметическом магазине или аптеке небольшой пузырек масла. Выбирайте самое ароматное масло, ведь муравьи боятся именно его резкого запаха. После смешайте продукт с простой водой, у вас должен получиться сильно пахнущий спрей.
Для удобства жидкость можно перелить в пульверизатор. Теперь можно приступать к обработке:
в доме тщательно обрызгайте места скопления муравьев, а также подоконники, кухонный гарнитур, балкон, плинтусы и щели;
в саду распылите средство рядом с саженцами, оно не причинит им никакого вреда, зато муравьи точно будут не в восторге от аромата.
Важно: обработку стоит повторить несколько раз, ведь со временем запах выветривается. Вы можете регулярно обрабатывать все поверхности, ведь мебели это тоже не вредит, а дома будет стоять приятный аромат.
Кстати
Муравьи также могут строить гнезда в цветочных горшках или на вашем участке. Избавиться от них не составит особого труда.
Если вы обнаружили гнездо в цветочном горшке, то растение лучше всего пересадить — насекомые потеряют свой дом и ретируются в другое место. Что касается сада, то гнездо стоит постоянно переворачивать и обрабатывать специальными средствами. В этом случае муравьи также решат обосноваться в другом спокойном месте.
Как избавиться от слизней в огороде
Слизни и улитки причиняют огромный вред и саженцам, и уже созревшим плодам. При этом слизней легко упустить из виду, так как в жару вредители не показываются: она смертельно опасна для них. Однако с наступлением ночи или же после дождя слизни активизируются, начиная поедать все на своем пути. Чтобы отпугнуть их, используйте «вампирский» метод, горшок с сюрпризом и ограду из яичной скорлупы — все подробности ЗДЕСЬ.