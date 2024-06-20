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И никакой химии: простой трюк прогонит муравьев из дома и огорода

Муравьи могут нанести серьезный урон урожаю, да и дома мало кто будет рад такому соседству. Однако избавиться от них не так уж и сложно, при этом не пострадают ни домашние животные, ни саженцы.

20 июня 2024Обсудить
И никакой химии: простой трюк прогонит муравьев из дома и огорода
Источник:

IStockphoto

Помидорам, огурцам, цветам и другим саженцам могут серьезно навредить муравьи. Во-первых, из-за них в огороде появляется тля. Во-вторых, муравьи сами не прочь полакомиться корнями, молодыми побегами и семенами растений. В-третьих, когда этих насекомых очень много, то это приводит к закислению почвы, что негативно сказывается как на росте саженцев, так и на урожае.

В домах муравьи тоже не самые желанные гости. Они охотно поедают продукты, селятся на кухне, в комнатах или на балконах. Такое соседство пугает, хочется как можно скорее избавиться от вредителей. В магазинах продают различную отраву, однако она может быть опасна как для людей, так и для домашних животных.

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Опытный садовод Ханна Роусон уверена: от муравьев можно избавиться экологичным способом. Для этого вам понадобится масло лаванды или масло мяты.

Инструкция очень проста: купите в косметическом магазине или аптеке небольшой пузырек масла. Выбирайте самое ароматное масло, ведь муравьи боятся именно его резкого запаха. После смешайте продукт с простой водой, у вас должен получиться сильно пахнущий спрей.

Для удобства жидкость можно перелить в пульверизатор. Теперь можно приступать к обработке:

  • в доме тщательно обрызгайте места скопления муравьев, а также подоконники, кухонный гарнитур, балкон, плинтусы и щели;

  • в саду распылите средство рядом с саженцами, оно не причинит им никакого вреда, зато муравьи точно будут не в восторге от аромата.

Важно: обработку стоит повторить несколько раз, ведь со временем запах выветривается. Вы можете регулярно обрабатывать все поверхности, ведь мебели это тоже не вредит, а дома будет стоять приятный аромат.

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Кстати

Муравьи также могут строить гнезда в цветочных горшках или на вашем участке. Избавиться от них не составит особого труда.

Если вы обнаружили гнездо в цветочном горшке, то растение лучше всего пересадить — насекомые потеряют свой дом и ретируются в другое место. Что касается сада, то гнездо стоит постоянно переворачивать и обрабатывать специальными средствами. В этом случае муравьи также решат обосноваться в другом спокойном месте.

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Автор текста:Софья Хромова
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