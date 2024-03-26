Можно ли кипятить воду несколько раз? Отвечает врач-эксперт Уланкина

Многие эксперты по здоровому образу жизни советуют: каждый раз, заваривая чай или готовя различные горячие напитки, нужно наливать в чайник свежую воду из фильтра. Насколько все серьезно? Ведь мы чаще всего по привычке нажимаем кнопку чайника и повторно кипятим эту же воду.
Есть мнение, что кипятить воду несколько раз в чайнике вредно, в результате это может ухудшить ее качества и даже навредить здоровью. Так ли это, разбираемся вместе с Ольгой Уланкиной, врачом-экспертом лаборатории «Гемотест».
Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Стоит ли кипятить воду несколько раз в чайнике
Мнения по поводу того, можно ли кипятить воду несколько раз, среди экспертов диаметрально расходятся. Одни говорят, что ничего серьезного при повторном кипячении не будет, другие утверждают: вода становится настоящим ядом и буквально лишает вас полезных веществ и минералов, день за днем отравляя организм. Давайте разберем самые ключевые мифы.
Миф № 1. Из-за повторного кипячения вода станет «тяжелой»
Тяжелой называют воду, которая вместо двух атомов водорода (H2O) содержит два атома дейтерия (D2O) — тяжелого водорода. Такая замена приводит к изменениям характеристик воды: ее масса становится больше. Кроме того, тяжелая вода, в отличие от обычной, замерзает не при 0 ºС, а при +3,8 ºС, закипает не при +100 ºC, а при +101,43 ºC. В небольших количествах тяжелая вода присутствует в составе обычной воды. Она нетоксична и неопасна для человека, так как по своим химическим свойствам дейтерий аналогичен водороду.
Противники повторного кипячения рассказывают, что будет, если кипятить воду несколько раз, и утверждают, что при этом концентрация тяжелой воды увеличивается, что может негативно сказаться на здоровье. Но на практике добиться этого крайне сложно: чтобы увеличить содержание D2O хотя бы в 10 раз, в емкость (например, в чайник) придется долить воды, вес которой будет больше веса Земли в миллионы раз.
Миф № 2. Повторное кипячение может увеличить концентрацию минеральных солей в воде
Вода изначально содержит множество минеральных примесей. Во время кипячения они выпариваются и оседают на стенках и дне чайника в виде накипи. Такие примеси гораздо опаснее для электрических приборов, а не для здоровья человека. Именно поэтому чайники необходимо регулярно чистить. Дополнительно можно отстаивать кипяченую воду перед употреблением, оставшиеся примеси осядут, и их можно будет спокойно слить в раковину.
Миф № 3. Многократно кипяченая вода содержит вредные химические соединения
Исследователи провели эксперимент. В течение нескольких часов они кипятили 15 литров воды. Каждые полчаса брали пробы — с момента, как вода начала кипеть, и до ее полного выпаривания. Изучив пробы, ученые обнаружили, что концентрация металлов и минералов в воде была в пределах нормы. То есть высоких концентраций хлора, свинца, ртути или цинка в ней не оказалось. После многократного кипячения незначительно изменился лишь pH — показатель кислотности жидкости, однако и он остался в пределах нормы. Поэтому на вопрос, вредно ли кипятить воду несколько раз, ответ дали опытным путем.
Что же будет, если кипятить воду несколько раз
Доказательств, которые однозначно бы говорили о вреде многократного кипячения, у науки пока нет. Однако если вы все же опасаетесь кипятить воду несколько раз, можно использовать бутилированную — как и кипяченая, она отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Такую воду можно не доводить до кипячения, а нагревать до необходимой температуры. Например, травяной чай можно заварить при +65 ºС, зеленый — при +80 ºС. Также можно использовать термопот вместо чайника. Этот электрический прибор умеет поддерживать заданную температуру жидкости в течение нескольких часов (иногда — почти сутки).
Перед кипячением воду можно отфильтровать — такая процедура позволит избавиться от крупных примесей. После каждого кипячения нужно слить остатки воды из чайника, тщательно промыть его и наполнить снова. Также полезно отстаивать воду перед кипячением: механические примеси при этом выпадут в осадок и их можно будет легко устранить, — резюмирует врач.
Слить или пить кипяченую воду?
Есть вариант слить остатки кипяченой воды и пить ее, но по составу она проигрывает по сравнению с «сырой» водой, поскольку при кипячении минеральные соли оседают, из воды уходит кислород, а хлор остается, образуя соединения. Вода становится более благоприятной средой для размножения бактерий.
Если вы хотите пить кипяченую воду, перед началом дайте «сырой» воде отстояться 2 часа, затем кипятите ее и выключайте чайник в самом начале кипения. Вода обеззаразится, но не потеряет нужные минералы. И не храните длительно кипяченую воду, максимум — 12 часов.