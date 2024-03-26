Можно ли кипятить воду несколько раз? Отвечает врач-эксперт Уланкина

Доказательств, которые однозначно бы говорили о вреде многократного кипячения, у науки пока нет . Однако если вы все же опасаетесь кипятить воду несколько раз, можно использовать бутилированную — как и кипяченая, она отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Такую воду можно не доводить до кипячения, а нагревать до необходимой температуры. Например, травяной чай можно заварить при +65 ºС, зеленый — при +80 ºС. Также можно использовать термопот вместо чайника. Этот электрический прибор умеет поддерживать заданную температуру жидкости в течение нескольких часов (иногда — почти сутки).