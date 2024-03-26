Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Можно ли кипятить воду несколько раз? Отвечает врач-эксперт Уланкина

Многие не меняют воду в чайнике после того, как единожды ее уже вскипятили. Вредно ли кипятить воду несколько раз? Не станет ли она после этого настоящей отравой?

26 марта 20247
Можно ли кипятить воду несколько раз
Источник:

iStockphoto

Многие эксперты по здоровому образу жизни советуют: каждый раз, заваривая чай или готовя различные горячие напитки, нужно наливать в чайник свежую воду из фильтра. Насколько все серьезно? Ведь мы чаще всего по привычке нажимаем кнопку чайника и повторно кипятим эту же воду.

Есть мнение, что кипятить воду несколько раз в чайнике вредно, в результате это может ухудшить ее качества и даже навредить здоровью. Так ли это, разбираемся вместе с Ольгой Уланкиной, врачом-экспертом лаборатории «Гемотест».

Ольга Уланкина
Акушерство и гинекология

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Стоит ли кипятить воду несколько раз в чайнике

Мнения по поводу того, можно ли кипятить воду несколько раз, среди экспертов диаметрально расходятся. Одни говорят, что ничего серьезного при повторном кипячении не будет, другие утверждают: вода становится настоящим ядом и буквально лишает вас полезных веществ и минералов, день за днем отравляя организм. Давайте разберем самые ключевые мифы.

Читайте также

Миф № 1. Из-за повторного кипячения вода станет «тяжелой»

Тяжелой называют воду, которая вместо двух атомов водорода (H2O) содержит два атома дейтерия (D2O) — тяжелого водорода. Такая замена приводит к изменениям характеристик воды: ее масса становится больше. Кроме того, тяжелая вода, в отличие от обычной, замерзает не при 0 ºС, а при +3,8 ºС, закипает не при +100 ºC, а при +101,43 ºC. В небольших количествах тяжелая вода присутствует в составе обычной воды. Она нетоксична и неопасна для человека, так как по своим химическим свойствам дейтерий аналогичен водороду.

Противники повторного кипячения рассказывают, что будет, если кипятить воду несколько раз, и утверждают, что при этом концентрация тяжелой воды увеличивается, что может негативно сказаться на здоровье. Но на практике добиться этого крайне сложно: чтобы увеличить содержание D2O хотя бы в 10 раз, в емкость (например, в чайник) придется долить воды, вес которой будет больше веса Земли в миллионы раз.

Миф № 2. Повторное кипячение может увеличить концентрацию минеральных солей в воде

Вода изначально содержит множество минеральных примесей. Во время кипячения они выпариваются и оседают на стенках и дне чайника в виде накипи. Такие примеси гораздо опаснее для электрических приборов, а не для здоровья человека. Именно поэтому чайники необходимо регулярно чистить. Дополнительно можно отстаивать кипяченую воду перед употреблением, оставшиеся примеси осядут, и их можно будет спокойно слить в раковину.

Читайте также

Миф № 3. Многократно кипяченая вода содержит вредные химические соединения

Исследователи провели эксперимент. В течение нескольких часов они кипятили 15 литров воды. Каждые полчаса брали пробы — с момента, как вода начала кипеть, и до ее полного выпаривания. Изучив пробы, ученые обнаружили, что концентрация металлов и минералов в воде была в пределах нормы. То есть высоких концентраций хлора, свинца, ртути или цинка в ней не оказалось. После многократного кипячения незначительно изменился лишь pH — показатель кислотности жидкости, однако и он остался в пределах нормы. Поэтому на вопрос, вредно ли кипятить воду несколько раз, ответ дали опытным путем.

Что же будет, если кипятить воду несколько раз

Доказательств, которые однозначно бы говорили о вреде многократного кипячения, у науки пока нет. Однако если вы все же опасаетесь кипятить воду несколько раз, можно использовать бутилированную — как и кипяченая, она отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Такую воду можно не доводить до кипячения, а нагревать до необходимой температуры. Например, травяной чай можно заварить при +65 ºС, зеленый — при +80 ºС. Также можно использовать термопот вместо чайника. Этот электрический прибор умеет поддерживать заданную температуру жидкости в течение нескольких часов (иногда — почти сутки).

Перед кипячением воду можно отфильтровать — такая процедура позволит избавиться от крупных примесей. После каждого кипячения нужно слить остатки воды из чайника, тщательно промыть его и наполнить снова. Также полезно отстаивать воду перед кипячением: механические примеси при этом выпадут в осадок и их можно будет легко устранить, — резюмирует врач.

Читайте также

Слить или пить кипяченую воду?

Есть вариант слить остатки кипяченой воды и пить ее, но по составу она проигрывает по сравнению с «сырой» водой, поскольку при кипячении минеральные соли оседают, из воды уходит кислород, а хлор остается, образуя соединения. Вода становится более благоприятной средой для размножения бактерий.

Если вы хотите пить кипяченую воду, перед началом дайте «сырой» воде отстояться 2 часа, затем кипятите ее и выключайте чайник в самом начале кипения. Вода обеззаразится, но не потеряет нужные минералы. И не храните длительно кипяченую воду, максимум — 12 часов.

Автор текста:Елена Мишина
Материалы по теме
Правильное питание