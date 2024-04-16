Лор Гончарова рассказала, как меняется слизистая носа из-за капель от насморка

⁠"Советую брать одну неделю отпуска для реабилитации. Это тот период, когда в полости носа держится наибольший отек, — говорит наш эксперт. — Затем можно выходить на работу. Но в течение месяца после операции необходимо наблюдаться у лор-врача и ограничить на это время физические нагрузки».