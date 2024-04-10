Чем опасны аллергены-двойники, объяснила профессор ПНИПУ Лариса Волкова

Например, у человека может быть реакция на пыльцу и на яблоки, персики, абрикосы, на травы, а также на баклажаны и семечки подсолнечника, на луговые растения и на овсянку и даже хлебобулочные изделия. Реакция на аллергены-двойники может сопровождаться как легкими симптомами — чиханием, слезоточивостью, так и более серьезными — удушьем, отеком и болью слизистой, ринореей.