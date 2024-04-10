Чем опасны аллергены-двойники, объяснила профессор ПНИПУ Лариса Волкова

Природа просыпается, а с ней активизируются и аллергены, появляющиеся в период пылевых бурь. Многие люди реагируют на цветение березы, чихают от пыльцы дуба, ольхи, ясеня, которые провоцируют весенний поллиноз.
Аллергия возникает, когда иммунная система организма ошибочно реагирует на безвредные вещества и начинает атаковать их, что может привести к разрушительным последствиям.
На что чаще всего бывает аллергия, как понять, что человек — аллергик, с какой вероятностью ребенок унаследует аллергию, если она есть у родителей, как живут люди с аллергией на воду и солнце, разъясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха
Как понять, что у вас аллергия
«Если один из родителей аллергик, то у ребенка повышенная чувствительность к веществам-аллергенам проявится с вероятностью 40-45%. Если болеют и папа, и мама — то с вероятностью 75-80%», — объяснила ученый Пермского политеха Лариса Волкова. —
Но даже если мама и папа не аллергики, вероятность, что ребенок будет страдать от аллергии, довольно высока — 15%. А вот чувствительность к конкретному аллергену — индивидуальная особенность, она не наследуется.
«Аллергия чаще всего проявляется в детском возрасте, когда иммунитет еще формируется. В 47% случаев — сразу после рождения или в первые два месяца жизни ребенка, — продолжает эксперт. — Но нередко время активации аллергических реакций зависит от внешних условий, проявиться аллергия может и во взрослом возрасте».
Бывает так, что человек даже не догадывается, что он аллергик. Реакция может быть выражена неярко: чихание, насморк, резь в глазах многие приписывают простуде. Но иногда аллергическая реакция даже опасна для жизни — развивается анафилактический шок или отек Квинке.
«Есть пять типов реакций гиперчувствительности, однако только одна из них называется аллергией: она сопровождается выработкой иммуноглобулина E в ответ на чужеродные белки в организме. Анализ на этот класс антител (IgE) помогает выявить вид аллергии — например, бронхиальную астму, ринит или атопический дерматит. Он также покажет, насколько тяжело протекает реакция и помогает ли лечение», — объясняет эксперт.
Аллергены-двойники
Аллергены — это антигены, вызывающие аллергические реакции у чувствительных людей. Самые распространенные — это бытовые вроде домашней пыли, эпидермальные (на шерсть животных), а также пыльца трав и деревьев. Бывают пищевые аллергены, лекарственные и инсектные (на яд насекомых).
«У аллергенов есть двойники, на которых иммунитет также может среагировать, — рассказывает Лариса Волкова. — Речь идет о перекрестной аллергии, которая возникает в результате повышенной чувствительности к аллергенам, схожим по своему строению».
Например, у человека может быть реакция на пыльцу и на яблоки, персики, абрикосы, на травы, а также на баклажаны и семечки подсолнечника, на луговые растения и на овсянку и даже хлебобулочные изделия. Реакция на аллергены-двойники может сопровождаться как легкими симптомами — чиханием, слезоточивостью, так и более серьезными — удушьем, отеком и болью слизистой, ринореей.
Бывает и псевдоаллергия — ложная аллергия. Она проявляется как обычная, но аллергена при этом нет, равно как и антител. Причиной ее развития могут стать арбузы и дыни, в которых часто содержатся нитраты — соли азотной кислоты. Они накапливаются в больших количествах при использовании азотных удобрений во время выращивания бахчи.
«Лечение истинной и ложной аллергии отличается. В первом случае нужно исключить аллерген, а во втором — устранить процессы, вызывающие ложную реакцию. Чаще всего это болезни пищеварительной и нервной систем», — объясняет Лариса Волкова.
Аллергия на воду и солнце
Аллергия на воду бывает довольно редко, она проявляется в виде сыпи на коже, шелушения. Аллергены могут содержаться в некачественной воде, кроме того, реакция иногда возникает из-за выделения токсина, когда жидкость взаимодействует с кожным салом.
20% людей в мире страдает аллергией на солнце. Точнее, на вещества, которые образуются в организме под воздействием солнечных лучей. Чаще всего страдают такой аллергией люди со светлой и тонкой кожей, дети, беременные женщины.
«В группе риска также те, у кого близкие родственники имеют такую же аллергию, и те, кто страдает атопическим или другими видами дерматита, злоупотребляет солярием и загаром, недавно сделал пилинг или татуаж. Реакция на солнце может появиться из-за приема лекарств и использования парфюмерии и косметики», — объясняет Лариса Волкова.
Как вылечить аллергию
«Вылечить аллергию навсегда не получится, но можно значительно снизить риск обострений и достичь длительного периода ремиссии. С возрастом при правильном лечении частота обострений уменьшается. В ряде случаев заболевание переходит в тяжелую форму, вплоть до инвалидности. Самолечением и назначением себе антигистаминных препаратов заниматься нельзя, следует обратиться к врачу», — добавляет Лариса Волкова.