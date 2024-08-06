Лекарства в мозг человека собираются доставлять с помощью «кошачьих паразитов»

«Большинство людей даже не чувствуют, что заражены токсоплазмозом. Симптомы чаще всего похожи на грипп. Однако заражение может быть опасно для беременных, так как паразит вредит плоду, а также для людей с ослабленной иммунной системой, особенно для тех, у кого диагностирован СПИД», — говорит профессор Одеда Рехави.