«Когда виноват не микроб, а собственный иммунитет»: как убивает хирургическая инфекция

«Самое интересное, что порой самого микроба и гноя может быть немного, но чрезмерная реакция организма на него поражает неизбирательно и другие совершенно здоровые ткани человека, — объясняет врач. — Ситуация схожа с тем, как будто вас кусает комар, но вы не ограничиваетесь ударом по нему ладошкой, а решаете „приложить“ его молотком. Итог — комар мертв, но и ткани сильно повреждены. Эта ситуация и лежит в основе сепсиса — когда первичный гнойник уже вскрыт, но „ударная волна“ все еще прокатывается по организму. И это не только микроорганизмы, которые уже из первичного очага попали в кровь, но и выработанные самим организмом различные защитные вещества, которые повреждают и свои ткани в борьбе с инфекцией».