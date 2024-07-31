«Когда виноват не микроб, а собственный иммунитет»: как убивает хирургическая инфекция

Хирургическая инфекция — это поражение тканей и органов болезнетворными вредоносными микробами. Проявляется болезнь покраснением, нагноением, отеком, болью, локальным повышением температуры. Название свое инфекция получила из-за того, что в обязательном порядке требует хирургического вмешательства — операции. И, кроме того, лечения антибиотиками, которое не всегда помогает из-за устойчивости бактерий к лекарствам.
Известный хирург Николай Пирогов еще 150 лет назад писал, наблюдая за инфекциями в госпиталях, где лечили раненых, что гнойное заражение распространяется не столько через воздух, сколько через окружающие предметы: белье, матрасы, перевязочные средства, стены, пол и даже санитарный персонал. Но как уберечься от хирургической инфекции в XXI веке? Об этом «Доктор Питер» поговорил с врачом-хирургом НИИ им. Джанелидзе.
Заведующий отделением хирургических инфекций (11 ХО) НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, д.м.н.
«Местные признаки хирургической инфекции всем широко известны: это покраснение, боль, отек, местное повышение температуры и утрата или снижение функции органа или ткани. Например, когда болит рука, вы не будете ею двигать, так как это провоцирует усиление боли», — объяснил врач.
Под системными признаками инфекции подразумевают лихорадку, учащенное сердцебиение, частое дыхание и реакцию белых клеток крови — повышение лейкоцитов. Как отсутствие, так и наличие системных признаков — показание к назначению антибактериальной терапии, порой достаточно широкого вскрытия гнойника.
Гноя может быть немного: опасное осложнение
«Все осложнения хирургических инфекций можно разделить на две категории: это осложнения непосредственно инфекционного заболевания и осложнения лечения — мы же говорим об операции. По второму пункту все понятно: это все возможные неспецифические осложнения любого оперативного вмешательства и анестезиологического пособия (кровотечение, повреждение важных органов и тканей и т.д.). Если говорить о первой — немного сложнее», — продолжает хирург.
Главное осложнение хирургической инфекции — это генерализация процесса, поражение других органов и систем, то есть масштабирование инфекционного процесса как местно, когда расширяется объем поражения ткани, так и системно — могут поражаться уже другие органы.
«Самое интересное, что порой самого микроба и гноя может быть немного, но чрезмерная реакция организма на него поражает неизбирательно и другие совершенно здоровые ткани человека, — объясняет врач. — Ситуация схожа с тем, как будто вас кусает комар, но вы не ограничиваетесь ударом по нему ладошкой, а решаете „приложить“ его молотком. Итог — комар мертв, но и ткани сильно повреждены. Эта ситуация и лежит в основе сепсиса — когда первичный гнойник уже вскрыт, но „ударная волна“ все еще прокатывается по организму. И это не только микроорганизмы, которые уже из первичного очага попали в кровь, но и выработанные самим организмом различные защитные вещества, которые повреждают и свои ткани в борьбе с инфекцией».
К сожалению, такой сопутствующий ущерб очень опасен: человек от инфекции может погибнуть не только потому, что его «съел» микроб, но и потому, что убил его собственный иммунитет, когда изначально нормальная защитная реакция переросла в патологическую.
Летальность от хирургических инфекций
В целом она составляет 5-6%. Но при этом среди отдельных заболеваний может достигать 50-70%. При тяжелом сепсисе, например, летальность достигает 70% и выше. Где-то треть или четверть всех хирургических больных — это больные с хирургической инфекцией. В мирное время чуть меньше, в период войн — больше.
Как не заболеть
Будущее принадлежит медицине профилактической, сказал когда-то Н.И. Пирогов. И с ним трудно не согласиться. В борьбе с хирургической инфекцией прежде всего важны следующие шаги:
не допускать инфекцию — правильно и по месту назначать антибиотики, следить за длительностью и кратностью их приема;
проводить мониторинг больничной флоры, чтобы знать еще до посева, чем наиболее вероятно болеет тот или иной пациент;
находясь в медицинском учреждении, любой пациент должен регулярно обрабатывать руки, чтобы не выступать переносчиком полирезистентной больничной флоры от пациента к пациенту.
«Развитие фарминдустрии также позволяет нам надеяться, что разрабатываемые новые молекулы лекарств против микробов будут более эффективны, — продолжает врач. — За последние 10 лет время разработки молекулы существенно снизилось, а количество открытых молекул возросло. Но есть и извечная борьба меча и щита. Появляется новый антибиотик — новый метод защиты от него будет выработан микроорганизмом. И снова ждем новый антибиотик…»
«Инфекция все равно случится»
Можно снизить вероятность развития инфекции, если вести здоровый образ жизни, соблюдать гигиену, дозированно чередовать режимы труда и отдыха (это и правда очень важно), регулярно проходить диспансеризацию.
«Но что бы вы ни делали, под какими звездами бы ни просыпались, каким бы богам ни молились, инфекция все равно случится. В конечном счете люди умирают либо от сердечно-сосудистых заболеваний, либо от инфекции. Даже онкология чаще всего заканчивается инфекцией», — резюмирует врач.