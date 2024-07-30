Попасть в трахею размером 3 мм: хирурги впервые прооперировали легкие ребенка в утробе матери

Сложно даже представить, как возможно оперировать ребенка, который еще не родился. Но наши врачи способны на многое. Не так давно мы писали, как врачи Петербургского педиатрического университета удалили 10-сантиметровое образование у плода на 13-й неделе беременности.
А на днях хирурги университета столкнулись с еще более сложным случаем. Такую операцию они делали впервые.
На 22-й неделе к ним обратилась будущая мама из Московской области. Обследования показали, что у ее еще не рожденного ребенка тяжелый порок развития — правосторонняя диафрагмальная грыжа. При этой патологии грудная и брюшная полости не разделены между собой, в диафрагме есть отверстия, через которые органы брюшной полости — печень и кишечник — могут перемещаться в грудную клетку.
Но самое страшное в том, что органы из брюшной области сдавливают легкие. Начинается гипоплазия легких — состояние, при котором орган перестает развиваться. Шансы, что ребенок доживет до своего рождения, были очень малы.
Лечение малыша обсуждали на нескольких консилиумах под руководством ректора Педиатрического университета, главного неонатолога Минздрава России Дмитрия Иванова. В итоге врачи решили оперировать ребенка в утробе матери.
Метод операции разрабатывали ведущие специалисты университета, заведующие кафедрами детской хирургии, акушерства и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии.
«Нам предстояло установить в трахею специальный баллон. После этой процедуры секрет, который вырабатывается легкими, остается в дыхательных путях, за счет чего происходит механическое растяжение легких», — рассказал детский хирург Роман Ти.
Операцию проводили на 29-й неделе беременности. А теперь представьте, что размер плода на этом сроке примерно 37 см, вес — чуть больше килограмма. И вот эту кроху предстояло оперировать — поставить баллон в тоненькую трахею размером всего 3-4 мм.
«В какой-то момент ребенок повернулся, что усложнило процедуру. Но нам удалось выполнить правильную установку баллона», — рассказал хирург.
Операция длилась два часа. К счастью, все прошло без осложнений.
Сейчас будущая мама находится под наблюдением врачей в отделении патологии беременности. На более позднем сроке врачи университета удалят баллон из трахеи плода, а после рождения малышу сделают операцию, чтобы удалить диафрагмальную грыжу.
Главный врач клиники СПбГПМУ, врач высшей категории, доктор медицинских наук, доцент
— Без операции ребенок бы родился в более тяжелом состоянии, с недоразвитыми легкими, со смещенными органами брюшной полости через дефект диафрагмы в грудную полость. Риски летального исхода после рождения были бы значимо выше — 60-80%, — говорит главный врач клиники Педиатрического университета Виталий Резник.
Сейчас в большинстве случаев при подобной патологии дожидаются рождения ребенка, потом его оперируют, пытаются выхаживать. Но при недоразвитых легких риски очень высоки. Поэтому либо так, либо внутриутробная операция — других вариантов нет.
Операция проводилась без рассечения живота, без рассечения стенки матки. Оперировали через проколы — вводили специальные проводники в полость матки. Затем через эти проводники в рот плода и далее в трахею вводили баллон, который раздувался, и за счет этого увеличивались легкие.
Все, что происходило в матке, мы видели на экране благодаря камерам. Кроме того, состояние ребенка постоянно контролировали с помощью УЗИ.
Пациентка была под наркозом. Плоду же в данной операции наркоз не требуется. Баллон очень маленький, поэтому ребенок ничего не чувствует.
Но операция сложная. Ребенок периодически закрывал рот, поэтому ввести проводник было непросто. Пришлось выжидать, пока он приоткроет рот.
Конечно, риск акушерских осложнений всегда присутствует. Плодный пузырь не может не повредиться. Околоплодные воды частично выпускаются, заменяются специальным раствором. Но при внутриутробных операциях инструментарий настолько тонкий, что эти отверстия слипаются сами по себе.
Подобная техника используется и при других состояниях. Например, мы в больших объемах проводим внутриутробное переливание крови плоду.
Внутриутробные операции выполняют с 22 до 28-29 недель — эти сроки считаются допустимыми. На более поздних сроках провести вмешательство будет уже технически сложнее. К тому же в данном случае мы бы просто упустили этап развития легких. Поздно проведенная операция снизит шансы на выживание.
У нас в университете внутриутробная хирургия сейчас развивается очень активно. Это изначально была позиция ректора университета Дмитрия Олеговича Иванова.
Мы выстраивали маршрутизацию, много ездили по регионам, отбирали пациенток. Наши доктора прошли большой путь по совершенствованию мануальных навыков. Больше года назад провели сложнейшую многочасовую лапароскопическую операцию по внутриутробной коррекции Spina bifida (расщепление позвоночника. — Прим. ред.) — такого в России еще не было.
В университете большой поток пациенток практически из всех уголков нашей страны с внутриутробными аномалиями развития плода. Такие пациентки относятся к группе высокого риска. В любом регионе их должны наблюдать в условиях регионального перинатального центра. И если пациентка нуждается в операции, которую не выполняют в этом центре, ее направляют в федеральное медицинское учреждение, в том числе к нам.
Университет проводит большую выездную работу, начиная с руководителя, который часто ездит в регионы. У нас есть Национальный центр по педиатрии, который курирует 26 регионов.
Но в то же время, если сложная, тяжелая пациентка обращается к нам самостоятельно, как это было в ряде случаев, естественно, мы госпитализируем. Нам не нужны никакие направления, мы не отказываем никому.
Такой комплексный подход к внутриутробной хирургии — один из мощных факторов, который позволил достичь беспрецедентно низких показателей младенческой смертности в России.