Попасть в трахею размером 3 мм: хирурги впервые прооперировали легкие ребенка в утробе матери

На 22-й неделе к ним обратилась будущая мама из Московской области. Обследования показали, что у ее еще не рожденного ребенка тяжелый порок развития — правосторонняя диафрагмальная грыжа. При этой патологии грудная и брюшная полости не разделены между собой, в диафрагме есть отверстия, через которые органы брюшной полости — печень и кишечник — могут перемещаться в грудную клетку.