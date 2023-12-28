В СПбГПМУ спасли подростков, у которых из-за коронавируса парализовало голосовые связки

Второй случай — совсем свежий. В ноябре врачи Педиатрического университета вернули способность нормально дышать 14-летнему юноше. По словам Марии Захаровой, у подростка, приехавшего в петербургскую клинику из региона, спустя месяц после перенесенного COVID-19 начались проблемы с дыханием. Мальчик фактически не мог ничего делать — при любой физнагрузке начинал задыхаться. Даже в покое его дыхание было настолько шумным, будто он только что пробежал стометровку. Со слов родителей, коронавирусная инфекция протекала у сына обычно, то есть без особой тяжести. Примерно год возникшие трудности с дыханием пытались лечить консервативно по месту жительства, но ничего не помогало. В итоге мальчик оказался в Петербурге.