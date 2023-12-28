В СПбГПМУ спасли подростков, у которых из-за коронавируса парализовало голосовые связки

Недавно педиатры США сообщали об уникальном клиническом случае. Они впервые столкнулись с необычным последствием COVID-19 у 15-летней девочки: из-за коронавируса у подростка парализовало голосовые связки. Этот случай они описали в журнале Pediatrics, отметив, что в мире были похожие случаи у взрослых, однако детей это раньше обходило стороной.
Но оказалось, что петербургские врачи тоже наблюдали у детей такое последствие коронавирусной инфекции. Как рассказали «Доктору Питеру» в Педиатрическом университете, за все время пандемии это случилось всего дважды.
Осип голос
По словам Марии Захаровой, врача-оториноларинголога СПбГПМУ, первая пациентка, тоже 15-летняя, обратилась за помощью еще в 2020 году. Девушка жаловалась на непроходящую осиплость голоса. Как выяснилось позже, полтора месяца назад она переболела COVID-19.
Оториноларинголог Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ), фониатр, доктор медицинских наук, профессор
«Я была очень удивлена. Обычно осиплость голоса бывает связана с узелками, кистой голосовой складки или функциональной дисфонией, но тут я увидела левосторонний парез гортани (снижение силы мышц из-за повреждения нервных путей, соединяющих мозг с мышцами). Мы полностью обследовали пациентку, так как причиной пареза могла быть опухоль щитовидной железы или головного мозга — по результатам все было хорошо. Только тогда мы решили, что это все-таки был постковид. Назначили ей консервативную терапию, после которой голос восстановился, — рассказала Мария Захарова.
Не хватало воздуха
Второй случай — совсем свежий. В ноябре врачи Педиатрического университета вернули способность нормально дышать 14-летнему юноше. По словам Марии Захаровой, у подростка, приехавшего в петербургскую клинику из региона, спустя месяц после перенесенного COVID-19 начались проблемы с дыханием.Мальчик фактически не мог ничего делать — при любой физнагрузке начинал задыхаться. Даже в покое его дыхание было настолько шумным, будто он только что пробежал стометровку. Со слов родителей, коронавирусная инфекция протекала у сына обычно, то есть без особой тяжести. Примерно год возникшие трудности с дыханием пытались лечить консервативно по месту жительства, но ничего не помогало. В итоге мальчик оказался в Петербурге.
«Проведенное обследование показало: у пациента двусторонний паралич гортани. Если при одностороннем параличе обычно страдает голос, при двустороннем — дыхание, — поясняет оториноларинголог СПбГПМУ.
В ноябре врачи Педиатрического университета провели мальчику операцию — лазерную ларингопластику эндоскопическим методом, удалив ему часть голосовой складки с голосовым отростком и расширив тем самым просвет гортани.
Надо отметить, что этот пациент попал в поле зрения петербургских врачей уже не первый раз. В возрасте двух лет мальчик перенес двустороннюю пневмонию, некоторое время даже находился на ИВЛ, из-за чего у него развился рубцовопаралитический стеноз гортани. Чтобы восстановить дыхание, потребовалась установка трахеостомы — ее удалось извлечь только после операции, которую опять же выполнили врачи СПбГПМУ. Между тем, по мнению специалистов, на этот раз связки пострадали именно из-за COVID-19 — просто они были тем самым «тонким местом», которое на фоне болезни стало самым уязвимым.
Как говорят в СПбГПМУ, операции по поводу паралича голосовых связок у детей для клиники университета не редкость. Однако провоцируют его, как правило, не инфекции, а совсем другие причины.
«Чаще всего такой паралич у детей бывает врожденным либо развивается как осложнение после серьезного оперативного вмешательства — например, на сердце или пищеводе. У взрослых он может возникнуть после операции на щитовидной железе. На фоне инфекций такое почти никогда не случается, это казуистика», — добавила Мария Захарова.