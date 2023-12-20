У 15-летней девочки случился паралич голосовых связок из-за ковида

Педиатры из США столкнулись с уникальным клиническим случаем: врачам пришлось спасать девочку, у которой из-за коронавируса парализовало голосовые связки. Случай описан в журнале Pediatrics.
15-летняя пациентка поступила в отделение скорой помощи Массачусетской больницы общего профиля. Девочка жаловалась на затрудненное дыхание, ей было сложно говорить. Врачи сразу же начали обследование, во время которого выяснили, что девять дней назад пострадавшей диагностировали коронавирусную инфекцию.
На одном из исследований медики выяснили, что у девочки наступил паралич голосовых связок. У нее не было никаких заболеваний в анамнезе, все анализы были в порядке. Педиатры пришли к выводу: паралич, вероятно, был следствием коронавирусной инфекции, поскольку обширное обследование не выявило другой причины.
Сначала девочке пытались помочь с помощью терапии и занятий с логопедом. Однако время шло, но состояние не улучшалось. Тогда врачи поняли, что единственный выход — это операция.
Девочке выполнили трахеостомию — установили в трахею специальную трубку, которая помогла ей нормально дышать. Состояние подростка сразу же улучшилось. Однако девочка была зависима от трахеостомы еще 15 месяцев — только так она могла полноценно дышать.
«Мы сделали все возможное, чтобы к своему выпускному балу наша пациентка полностью выздоровела. Так и случилось: на праздник она пошла уже без трахеостомы», — говорит доктор Кристофер Хартник.
Врачи признаются, что впервые столкнулись с такими последствиями ковида у подростков. В мире уже были описаны случаи, когда вирус влиял на голосовые связки у взрослых, однако детей это раньше обходило стороной. Это еще раз доказывает, что коронавирус — опасная инфекция, которая постоянно мутирует и может оказывать самые различные последствия на организм.
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