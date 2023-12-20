У 15-летней девочки случился паралич голосовых связок из-за ковида

Врачи признаются, что впервые столкнулись с такими последствиями ковида у подростков. В мире уже были описаны случаи, когда вирус влиял на голосовые связки у взрослых, однако детей это раньше обходило стороной. Это еще раз доказывает, что коронавирус — опасная инфекция, которая постоянно мутирует и может оказывать самые различные последствия на организм.