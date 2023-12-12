От хронических болей до полного паралича: чем опасна намечающаяся холка на шее

После устранения «горбика» стоит также подумать о профилактике, чтобы не допустить рецидива заболевания. Здесь на первый план выходит эргономика рабочего места. Простого контроля над положением шеи будет недостаточно: рано или поздно она все равно непроизвольно начнет сгибаться вперед. Важно организовать само пространство так, чтобы ровная правильная поза сохранялась сама по себе. Это особенно актуально для людей с сидячей работой: офисных сотрудников, программистов, дизайнеров и т.д.