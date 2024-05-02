До родов бы не дожил: врачи удалили ребенку образование в утробе матери

Внутриутробные (или, как называют их врачи, фетальные) операции кажутся чем-то из области фантастики. Хирург оперирует ребенка, который находится в животе у матери, — такое даже представить сложно.
Конечно, когда это возможно, врачи стараются оттянуть операцию до рождения малыша. Однако в некоторых случаях медлить нельзя.
Будущая мама из Тверской области во время третьего скрининга узнала, что у ее малыша образование в брюшной полости. С этой патологией женщине посоветовали обратиться в Перинатальный центр Петербургского педиатрического университета.
После консультации по видеосвязи беременную отправили на госпитализацию. Уже на месте специалисты провели дополнительные обследования, в том числе УЗИ и МРТ, чтобы уточнить диагноз.
«Образование в брюшной полости имело размеры до 8 см в диаметре и являлось измененной почкой. Оно сдавливало органы брюшной полости и нижней полой вены, что привело к развитию признаков сердечной недостаточности у плода», — рассказывают в пресс-службе Педиатрического университета.
Без срочного вмешательства ребенок до рождения, скорее всего, не дожил бы. На консилиуме врачи решили: необходимо провести внутриутробную пункцию образования.
Операция прошла 1 мая. Малыша оперировали заместитель главврача по акушерству и гинекологии Анна Тайц и заведующая отделением патологии беременности Ольга Сергиенко. Осложнений не возникло.
Контрольное УЗИ показало, что кровоток в нижней полой вене плода восстановился, а признаки сердечной недостаточности практически исчезли. Поэтому есть все шансы, что малыш родится здоровым и крепким.
«Фетальная хирургия — одно из приоритетных направлений развития медицины. В университете активно разрабатывают и внедряют методы коррекции патологий у плода еще до рождения. Это позволяет решать проблемы тяжелых патологий в зачатке, и младенец рождается уже не отягощенный ими», — рассказывают в Педиатрическом университете.
Так, месяцем ранее врачи университета удалили 10-сантиметровое образование малого таза у плода на 13-й неделе беременности. Операция была необходима, чтобы сохранить почки будущему ребенку.
«Мы пунктировали образование, удалив из него жидкость. В результате размер образования уменьшился до 3 сантиметров. Это позволило восстановить нормальную функцию почек: расширенные мочеточники и лоханки уменьшились», — рассказала Анна Тайц.
Скорее всего, после рождения ребенку потребуется еще одна операция. Но пока главная угроза устранена, и малышка может нормально развиваться в животе мамы.
«Сейчас мы не можем с уверенностью говорить о природе данного образования. Это не киста. Речь, скорее всего, идет о пороке развития мочеполовой системы. Но мы обязательно сделаем все возможное для сохранения здоровья новорожденной», — заверила врач.