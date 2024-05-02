До родов бы не дожил: врачи удалили ребенку образование в утробе матери

« Фетальная хирургия — одно из приоритетных направлений развития медицины. В университете активно разрабатывают и внедряют методы коррекции патологий у плода еще до рождения. Это позволяет решать проблемы тяжелых патологий в зачатке, и младенец рождается уже не отягощенный ими », — рассказывают в Педиатрическом университете.