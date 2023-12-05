Ученые из Австралии предупредили, что у владельцев кошек повышен риск шизофрении

Кто бы мог подумать, что кошка в доме — это потенциальная угроза для психики? Ведь наличие пушистого питомца несет, как правило, только позитивные последствия: мурлыканье успокаивает, игры позволяют отвлечься, да и забота о живом существе тоже помогает пережить различные неприятные ситуации.
Однако ученые из Университета Квинсленда в Австралии обнаружили неожиданную взаимосвязь между расстройством психики и наличием кошки. Эксперты проанализировали десятки исследований, которые были посвящены котам и шизофрении. В выборку вошли работы коллег из 11 стран, опубликованные за последние 44 года.
Ученые обнаружили, что у людей, контактировавших с кошками в возрасте до 25 лет, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше, чем у тех, кто жил без кошки. Эксперты предполагают, что виноваты в этом могут быть паразиты под названием Toxoplasma gondii, которые живут в организме питомца. Человеку они передаются через укус.
«Паразит может проникнуть в центральную нервную систему и воздействовать на нейротрансмиттеры в мозге, что приводит к изменениям личности, психотическим симптомам и психическим расстройствам, таким как шизофрения», —
Кроме того, свои выводы они подкрепили исследованием коллег из США. Ученые изучали медицинские данные 354 студентов, всех участников оценивали по шкале шизотипии (это опросник, который измеряет черты необычного и дезорганизованного мышления и используется для диагностики шизофрении). Оказалось, что те молодые люди, которых кусала кошка, получили более высокие баллы по шкале шизотипии.
По словам невролога, шизофрения часто развивается у людей с шизоидным типом личности. В детстве они достаточно замкнутые, редко общаются со сверстниками, а во взрослом возрасте — холодные и расчетливые.
У человека с шизофренией могут быть:
мания величия или преследования;
галлюцинации;
нежелание находиться в обществе;
депрессия;
уверенность, что ему что-то диктуют голоса;
непонимание, где настоящая реальность, а где — вымысел.
Опасный для психики укус
Токсоплазмоз — это инфекция, вызываемая паразитом Toxoplasma gondii. Основные хозяева паразита — кошки. Они могут стать его носителем, съев инфицированную мышь или зараженное мясо. Для человека с крепким иммунитетом паразиты не страшны, а вот остальным людям стоит обеспокоиться. Например, если женщина заразится во время беременности, то это может даже стать причиной выкидыша.
Чтобы не заразиться от кошки, помните, что лотки нужно ежедневно промывать горячей водой. Делать это должны те, у кого нет проблем с иммунитетом. Во время беременности убирать за кошкой нужно другим членам семьи (или в перчатках и маске). И, конечно, регулярно водите питомца к ветеринару, особенно если он любит погулять на улице.