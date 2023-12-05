Ученые из Австралии предупредили, что у владельцев кошек повышен риск шизофрении

Чтобы не заразиться от кошки, помните, что лотки нужно ежедневно промывать горячей водой. Делать это должны те, у кого нет проблем с иммунитетом. Во время беременности убирать за кошкой нужно другим членам семьи (или в перчатках и маске). И, конечно, регулярно водите питомца к ветеринару, особенно если он любит погулять на улице.