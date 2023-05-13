Приходят во время простуды: врач Демьяновская рассказала о первых симптомах шизофрении

Шизофрения, например, вообще обросла мифами и стереотипами. Некоторые думают, будто человека с таким диагнозом будет видно за версту, а потому незамеченной эта болезнь остаться не может. Однако на самом деле это не всегда так. Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о первых признаках этого тяжелого психического расстройства.