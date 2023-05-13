Приходят во время простуды: врач Демьяновская рассказала о первых симптомах шизофрении

Психическое здоровье — тема тонкая. Понять, что у вас или у вашего близкого есть определенные проблемы, с которыми может помочь психолог или психиатр, бывает непросто. Тем более что о симптомах многих болезней такого типа мы нередко знаем очень мало.
Шизофрения, например, вообще обросла мифами и стереотипами. Некоторые думают, будто человека с таким диагнозом будет видно за версту, а потому незамеченной эта болезнь остаться не может. Однако на самом деле это не всегда так. Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о первых признаках этого тяжелого психического расстройства.
Шизофрения — достаточно распространенное психическое заболевание, которое обычно развивается у людей с шизоидным типом личности. В детстве они достаточно замкнутые, редко общаются со сверстниками, не играют в массовые игры, а повзрослев, остаются очень закрытыми и эмоционально холодными. Часто такие люди руководствуются разумом, а не чувствами, и имеют выраженную тягу к лидерству.
Также шизофрения может возникнуть у людей с циклоидным типом личности. Им свойственны необщительность, ранимость, увлеченность фантазиями, погруженность в собственный внутренний мир.
Начало болезни, как правило, приходится на 20–30 лет.
Первые более-менее яркие признаки надвигающейся шизофрении называют форпост-симптомами. Это могут быть кратковременные психотические вспышки, например галлюцинации, которые возникают буквально на несколько секунд и тут же исчезают. Так, человек может уверять, что слышал голоса высших сил, видел несуществующих людей, животных, инопланетян, деформированные образы, гигантские фигуры.
Форпост-симптомы могут появиться на фоне интоксикации — при гриппе или простуде. В этом случае их легко списать на лихорадку. Но бывают они и у соматически здоровых людей.
Без лечения в дальнейшем душевное состояние пациента ухудшается. Его беспокоят резкие перепады настроения, которые могут усиливаться после травмирующих событий — сложной сессии, стресса на работе, развода, переезда в другой город.
Со временем человек теряет интерес к учебе, работе или хобби — становится отстраненным, апатичным, неряшливым. Плохо спит, ощущает беспричинный страх. Чтобы хоть как-то справиться с тревогой, он может погрузиться в компьютерные игры.
Также на предболезненном этапе может радикально поменяться характер: стеснительный человек может стать конфликтным, а уверенный — мнительным и пугливым.
Часто все эти проявления болезни окружающие списывают на усталость, стресс. Действительно, до поры до времени они не настолько выражены, чтобы неподготовленному человеку (а иногда даже специалисту) можно было заподозрить болезнь.
Но со временем шизофрения проявляет себя все ярче. И здесь важно не упустить момент и своевременно обратиться к психиатру. Он разработает тактику лечения и подберет лекарственные препараты, которые улучшат душевное состояние пациента и повысят качество его жизни.