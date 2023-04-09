Как правильно подобрать контактные линзы, объяснила офтальмолог Азаматова

Неправильно подобранные линзы, если у вас проблемы со зрением, могут нанести серьезный вред здоровью глаз. Покупать линзы по рекомендации друзей или на основании информации из глобальной сети — не только неправильно, но и опасно для здоровья. Минимум вы отделаетесь потерей денег и раздражением глаз, максимум — заработаете серьезные проблемы, из-за которых в дальнейшем подбор подходящих линз станет еще более трудным.

Только врач может определить причины нарушений зрения и скорректирует их так, чтобы вам было комфортно и безопасно . Кроме того, нужно учесть еще и массу нюансов. Каких? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Гульнара Азаматова, врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» в Уфе, доцент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ, к.м.н., доцент.