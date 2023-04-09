Как правильно подобрать контактные линзы, объяснила офтальмолог Азаматова

Неправильно подобранные линзы, если у вас проблемы со зрением, могут нанести серьезный вред здоровью глаз. Покупать линзы по рекомендации друзей или на основании информации из глобальной сети — не только неправильно, но и опасно для здоровья. Минимум вы отделаетесь потерей денег и раздражением глаз, максимум — заработаете серьезные проблемы, из-за которых в дальнейшем подбор подходящих линз станет еще более трудным.
Только врач может определить причины нарушений зрения и скорректирует их так, чтобы вам было комфортно и безопасно. Кроме того, нужно учесть еще и массу нюансов. Каких? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Гульнара Азаматова, врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» в Уфе, доцент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ, к.м.н., доцент.
Врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» в Уфе, доцент кафедры офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ, к.м.н., доцентЛичный сайт
Образ жизни, активность и цели определят выбор
Что вам подойдет лучше — очки или контактные линзы, лучше всего обсуждать с офтальмологом. Ведь нужно учитывать множество факторов — от уровня зрительной нагрузки, особенностей ощущений при коррекции и образа жизни до состояния глазной поверхности, которое может оценить только квалифицированный специалист.
На основании данных о том, какова острота зрения каждого глаза, есть ли дополнительные особенности — астигматизм, проблемы век, состояния конъюнктивы и роговицы, чувствительность глаз, возраст и многие другие нюансы, вплоть до режима работы и отдыха, — врач порекомендует очки или ношение линз. Иногда коррекция может быть этапной: сначала это одни линзы, затем — другие. Важно, чтобы весь процесс подбора проходил под руководством одного и того же специалиста, который уже знает все нюансы вашего органа зрения.
Важно добиться максимальной коррекции
Если подбираются линзы, самая основная задача — привести зрение к эмметропии — максимально идеальному зрению с фокусировкой изображения строго на сетчатке. Если не полностью скорректировать зрение, оставив даже малую степень аметропии (отклонения от нормы), изображение не будет попадать точно на сетчатку, что нарушит работу глазных мышц, спровоцирует напряжение глаз, боль и дискомфорт при ношении линз.
Кроме того, зрение может продолжать ухудшаться. Также есть опасность, что возникнут головные боли, которые пройдут только после правильной коррекции линзами или очками.
Рецепт на линзы и очки может быть разным, поэтому нужно сразу определиться, какие изделия вы планируете носить. От этого зависит уже и последующий подбор самих линз, поскольку они прилегают к самому глазу и диоптрии будут несколько иными.
Из чего делают линзы
Первые линзы были из стекла, очень тонкого и тщательно обработанного, но они оказались не очень удобны. Сегодня им на смену пришли изделия из более эргономичных, безопасных и не уступающих по силе коррекции материалов. Сейчас популярны два типа — гидрогелевые и силиконовые линзы.
Гидрогель удобен и неприхотлив в уходе, но пропускает меньше кислорода к поверхности глаза. Поэтому для таких линз очень актуален режим носки — как правило, до 8 часов за сутки.
Силиконовые линзы пропускают кислород, они удобны, безопасны и удобны для многих, но стоят немного дороже.
По кривизне и размеру
Глаз каждого человека имеет свое уникальное строение, роговица может быть как достаточно выпуклой, так и относительно плоской. Чтобы линза плотно прилегала, нужно подобрать максимально точный диаметр. Определить его может только врач, проводя подробное офтальмологическое обследование.
Если не учесть посадку линзы, радиус кривизны, материал, из которого она выполнена, длительность ношения и неверно подобрать оптическую силу, комфорта не стоит ждать в принципе. Многие люди, которые говорят, что им не подходят линзы, чаще всего просто неверно их выбрали — скорее всего, они сделали это сами или с помощью сотрудника оптики.
От суток до двух месяцев
Важно определиться, как долго вы планируете носить линзы. Они могут быть однодневными, рассчитанными на срок ношения от одной-двух недель до трех месяцев. Можно выбрать из всего разнообразия под любые запросы.
У гидрогелевых линз самые популярные виды — рассчитанные на трехмесячную носку. Но помним, что они применяются не круглосуточно, а не более 8 часов в день. В них категорически запрещено спать, поскольку они на длительный срок лишают роговицу кислорода.
Силиконовые линзы в зависимости от модели и производителя можно носить до 30-40 суток непрерывно, практически не снимая. Они пропускают воздух и позволяют роговице полноценно питаться. Но офтальмологи не рекомендуют спать даже в самых идеальных линзах, поскольку прикрытие веками все равно ухудшает доступ кислорода к роговице.
Самые безопасные, но и самые дорогие
В линейке большинства производителей как гидрогелевых, так и силиконовых линз есть наиболее безопасные изделия — это однодневные линзы. Они носятся в течение суток, а затем просто утилизируются. Их не нужно обрабатывать специальными растворами, хранить в футлярах.
Они удобны в носке, бывают как прозрачные, так и цветные варианты. Снижается риск заноса инфекции в глаза, на поверхности не остается отложений из белка и компонентов слезы. Но у этих линз есть серьезный недостаток: они стоят дороже остальных вариантов.