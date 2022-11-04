Авторы работы использовали данные более 409 тысяч участников биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователей интересовала информация о том, как эти люди спали.

Они выясняли, кто из них спал достаточно (7-9 часов в день), кто спал слишком много, кто был жаворонком или совой, кто страдал от бессонницы, а кто — от дневной сонливости.