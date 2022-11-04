Сон — очень важная составляющая нашей жизни. Постоянный недосып может разрушить здоровье: пострадает и психика, и нервная система, и сердце, и сосуды, и даже существенно возрастет риск набрать лишний вес.
Впрочем, изучая действие проблем со сном на человеческое тело, ученые обнаружили еще одну закономерность: оказалось, то, как и сколько вы спите, может стать причиной полной потери зрения. Исследование Британского биобанка на эту тему опубликовано в журнале
Авторы работы использовали данные более 409 тысяч участников биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователей интересовала информация о том, как эти люди спали.
Они выясняли, кто из них спал достаточно (7-9 часов в день), кто спал слишком много, кто был жаворонком или совой, кто страдал от бессонницы, а кто — от дневной сонливости.
За время наблюдений (чуть более 10,5 года) среди этих людей зафиксировали 8690 случаев глаукомы. Анализ показал: чаще всего такой диагноз ставили людям более старшего возраста, мужчинам, гипертоникам или диабетикам. Однако и качество сна также оказалось фактором риска.
По данным исследования, те, кто спит слишком мало или слишком много, рискуют получить диагноз «глаукома» с вероятностью на 8 процентов выше. У тех, кто страдает от бессонницы, — на 12 процентов, кто храпит — на 4 процента.
Тревожным сигналом оказалась дневная сонливость: анализ показал, что этот признак повышает риск глаукомы на 20 процентов.
О том, как еще недосып влияет на наше здоровье, можно узнать ЗДЕСЬ.
Профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, заведующая диагностическим отделением глазного центра «Восток-Прозрение», доктор медицинских наук
Как отмечает доктор медицинских наук Лусине Арутюнян, глаукому нередко называют тихим вором зрения: долгое время она вообще никак себя не проявляет. Чем раньше болезнь диагностируют, тем лучше. Поэтому так важно знать о тех, кто особенно рискует встретиться с этой болезнью.
Эти факторы повышают вероятность появления глаукомы:
Возраст — болезнь чаще диагностируют после 55 лет;
Повышенное внутриглазное давление;
Наследственная предрасположенность;
Сильная близорукость;
Мигрень;
Заболевания сердечно-сосудистой системы.
Если вовремя обнаружить проблему, то в 90 процентах случаев врачи смогут предотвратить наступление слепоты.