Офтальмолог Павлова объяснила, как наше зрение зависит от роста и веса
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Сон — очень важная составляющая нашей жизни. Постоянный недосып может разрушить здоровье: пострадает и психика, и нервная система, и сердце, и сосуды, и даже существенно возрастет риск набрать лишний вес.

Впрочем, изучая действие проблем со сном на человеческое тело, ученые обнаружили еще одну закономерность: оказалось, то, как и сколько вы спите, может стать причиной полной потери зрения. Исследование Британского биобанка на эту тему опубликовано в журнале BMJ Open.

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Авторы работы использовали данные более 409 тысяч участников биобанка в возрасте от 40 до 69 лет. Исследователей интересовала информация о том, как эти люди спали.

Они выясняли, кто из них спал достаточно (7-9 часов в день), кто спал слишком много, кто был жаворонком или совой, кто страдал от бессонницы, а кто — от дневной сонливости.

За время наблюдений (чуть более 10,5 года) среди этих людей зафиксировали 8690 случаев глаукомы. Анализ показал: чаще всего такой диагноз ставили людям более старшего возраста, мужчинам, гипертоникам или диабетикам. Однако и качество сна также оказалось фактором риска.

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По данным исследования, те, кто спит слишком мало или слишком много, рискуют получить диагноз «глаукома» с вероятностью на 8 процентов выше. У тех, кто страдает от бессонницы, — на 12 процентов, кто храпит — на 4 процента.

Тревожным сигналом оказалась дневная сонливость: анализ показал, что этот признак повышает риск глаукомы на 20 процентов.

О том, как еще недосып влияет на наше здоровье, можно узнать ЗДЕСЬ.

Лусине Арутюнян
Лусине Арутюнян
Офтальмология

Профессор кафедры офтальмологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России, заведующая диагностическим отделением глазного центра «Восток-Прозрение», доктор медицинских наук

Как отмечает доктор медицинских наук Лусине Арутюнян, глаукому нередко называют тихим вором зрения: долгое время она вообще никак себя не проявляет. Чем раньше болезнь диагностируют, тем лучше. Поэтому так важно знать о тех, кто особенно рискует встретиться с этой болезнью.

Эти факторы повышают вероятность появления глаукомы:

  • Возраст — болезнь чаще диагностируют после 55 лет;

  • Повышенное внутриглазное давление;

  • Наследственная предрасположенность;

  • Сильная близорукость;

  • Мигрень;

  • Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Если вовремя обнаружить проблему, то в 90 процентах случаев врачи смогут предотвратить наступление слепоты.

Дарья Гапионок