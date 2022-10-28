Тест на куриную слепоту: за сколько секунд зрение должно адаптироваться к сумраку

Многие замечают, что с наступлением сумерек мы начинаем видеть хуже, предметы будто в тумане. Правда, через какое-то время зрение адаптируется, четкость возвращается, главное — перетерпеть самый пиковый период. В народе такое состояние называют «куриной слепотой», дело в том, что у многих дневных птиц, в том числе и кур, отсутствует сумеречное зрение, и они с наступлением темноты буквально слепнут.
По-научному расстройство сумеречного зрения называется гемералопия.
Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
— Время адаптации здорового глаза к затемнению занимает от 20 до 30 секунд, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова. — Патологией считается увеличение времени адаптации до 1 минуты и более.
Если вы начинаете замечать ухудшение зрения в темное время суток — это повод обратиться к врачу и пройти детальное обследование, проблема может быть не только на стороне глаз.
— Глаз воспринимает изображение несколькими частями, — говорит Валерия Смирнова. — Вначале картинку принимает чувствительная нервная ткань в области сетчатки. Вторая часть — это проходящие среды в области роговицы и хрусталика. Если на каком-то этапе происходит нарушение, то световая чувствительность уменьшается.
Чаще всего причину нарушения сумеречного зрения находят в генетике и наследственности. Клетки тканей, отвечающие за зрение, начинают отмирать или теряют родопсин — основной зрительный пигмент. Другими причинами, вызывающими расстройство сумеречного зрения, могут быть дистрофические процессы на сетчатке или другие патологии глаз: катаракта, близорукость. Поражения зрительного нерва, обусловленные, в частности, глаукомой, также нередко становятся причиной затруднения сумеречного зрения.
— Витамин А играет непосредственную роль в формировании и преобразовании света в нервный импульс, потому что входит в состав того самого пигмента родопсина, — объяснила офтальмолог Смирнова. — Если витамина А не хватает, то родопсин не формируется в достаточном количестве, и его распад удлиняется. Поэтому «ударные» дозы витамина А при любых нарушениях зрительной адаптации лишними не будут, даже если они связаны с генетической предрасположенностью.
Но необходимо совмещать витамин А с приемом препаратов-каротиноидов — лютеина и зеаксантина, чтобы картинка становилась не только светлее, но и ярче. Помимо витамина А в формировании родопсина участвуют витамин С, цинк.
- Радикальными же способами коррекции нарушений сумеречного зрения являются лазерные методики LASIK, SMILE и другие рефракционные операции, — рассказывает о возможных методах лечения Валерия Смирнова. — Нарушения в прозрачности хрусталика устраняются его хирургической заменой. Патологии структуры сетчатки корректируются лекарственной терапией. Важно найти истинную причину нарушения световой адаптации и подобрать грамотное лечение.