Тест на куриную слепоту: за сколько секунд зрение должно адаптироваться к сумраку

— Время адаптации здорового глаза к затемнению занимает от 20 до 30 секунд, — объяснила врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова. — Патологией считается увеличение времени адаптации до 1 минуты и более.

Если вы начинаете замечать ухудшение зрения в темное время суток — это повод обратиться к врачу и пройти детальное обследование, проблема может быть не только на стороне глаз.

— Глаз воспринимает изображение несколькими частями, — говорит Валерия Смирнова. — Вначале картинку принимает чувствительная нервная ткань в области сетчатки. Вторая часть — это проходящие среды в области роговицы и хрусталика. Если на каком-то этапе происходит нарушение, то световая чувствительность уменьшается.