— Начну с того, что читать не просто нужно для эрудиции и повышения общих знаний, но и полезно для головного мозга, это самая лучшая профилактика деменции в пожилом возрасте. Наш глаз — это зрительный анализатор, часть нервной системы, орган, который помогает нам видеть. Поэтому ограничивать себя в чтении, чтобы сохранить зрение, просто глупо. Другое дело — создать благоприятные условия, чтобы было комфортно получать информацию из книги и не переутомлять глаза.

Наш глаз совершает неисчислимое количество движений во время чтения, перебегая со строчки на строчку, переводя взгляд в пространство за книгой. Мышцы цилиарного тела внутри глаза постоянно напрягаются и расслабляются, чтобы изменить кривизну хрусталика и сфокусировать изображение то вдали, то вблизи. Как и любая мышца в нашем организме, мышцы глаза могут переутомляться . Об этом свидетельствуют следующие симптомы:

жжение;

ощущение «песка» в глазах;

боль;

расфокусировка изображения.

Расстройства такого характера носят медицинское название астенопия.

В то же время, когда мы увлеченно читаем, мы реже моргаем, что вызывает пересыхание глазной поверхности и также усиливает неприятные ощущения.