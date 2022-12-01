Долгое время люди в очках ассоциировались с интеллектуалами. Считалось, что если человек в очках — значит, он много читает. Снижает ли чтение книг зрение на самом деле? И как читать, чтобы уберечь свои глаза? На эти вопросы отвечает офтальмолог Александр Кусков.
Офтальмолог, лазерный хирург, врач высшей категории Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
— Начну с того, что читать не просто нужно для эрудиции и повышения общих знаний, но и полезно для головного мозга, это самая лучшая профилактика деменции в пожилом возрасте. Наш глаз — это зрительный анализатор, часть нервной системы, орган, который помогает нам видеть. Поэтому ограничивать себя в чтении, чтобы сохранить зрение, просто глупо. Другое дело — создать благоприятные условия, чтобы было комфортно получать информацию из книги и не переутомлять глаза.
Наш глаз совершает неисчислимое количество движений во время чтения, перебегая со строчки на строчку, переводя взгляд в пространство за книгой. Мышцы цилиарного тела внутри глаза постоянно напрягаются и расслабляются, чтобы изменить кривизну хрусталика и сфокусировать изображение то вдали, то вблизи. Как и любая мышца в нашем организме, мышцы глаза могут переутомляться. Об этом свидетельствуют следующие симптомы:
жжение;
ощущение «песка» в глазах;
боль;
расфокусировка изображения.
Расстройства такого характера носят медицинское название астенопия.
В то же время, когда мы увлеченно читаем, мы реже моргаем, что вызывает пересыхание глазной поверхности и также усиливает неприятные ощущения.
Для того чтобы таких состояний не было и чтение было комфортным для глаз, важно помнить про несколько важных правил.
Включите свет!
Во время чтения свет на книгу должен падать с левой стороны, а источник света — лампа или окно — находиться немного сзади. В настольной лампе должна быть лампочка с теплым светом в 40–60 ватт. Оптимальное расстояние от источника света до книги — 50-60 см.
Страницы книги должны освещаться ровно, без теней и «зайчиков». Если вы читаете электронную книгу, то лучше использовать специальные монохромные планшеты, экраны которых приближены к чтению с бумажной книги, не бликуют и не излучают свет в синем спектре.
Если же читать приходится с телефона или монитора компьютера, то рекомендуется использовать мониторы с oled либо ips матрицей экрана, с хорошей подсветкой, цветопередачей и широкими углами обзора и высокой герцовости.
Выпрямите спину!
Предпочтительнее всего читать, сидя за столом, сидя ровно и не сутулясь, опираясь на спинку стула или кресла, чтобы предотвратить нагрузку и искривление позвоночника. Книга или текст должны располагаться на расстоянии не менее 40 см от глаз.
Избегайте чтения лежа, как бы это ни казалось комфортно. Читая лежа, мы не соблюдаем необходимое расстояние от глаз до книги (30-40 см). Если книга расположена ближе этого расстояния — глазные мышцы перенапрягаются, напряжение провоцирует их усталость. Это выражается болями, сухостью глаз, также появляется ощущение пелены перед глазами. У близоруких людей это может усугублять прогрессирование миопии. Также при неправильном положении шеи нарушается кровоток в головной мозг и соответственно в глаза.
Сделайте паузу!
Как во время работы за компьютером, так и в процессе чтения нужно обязательно давать отдых глазам, примерно раз в 15 минут. Для этого достаточно оторваться от чтения и перевести взгляд на отдаленные предметы или вдаль, чтобы расслабить мышцы цилиарного тела.
Также будет полезно использовать увлажняющие капли «искусственная слеза» при длительном чтении и работе за компьютером, чтобы не дать глазной поверхности пересохнуть.
Что насчет шрифта и бумаги
Для печати книг используется чаще всего офсетная бумага, немного матовая, с шероховатой поверхностью, приятного молочного или бежевого оттенка. Она не создает бликов, как мелованная или глянцевая бумага. Но последняя часто используется при печати рекламных буклетов и проспектов, которые мы также читаем, и для детских книг — детям, кстати, это только на пользу.
Какой же должна быть идеальная бумага для чтения? Не стопроцентно белой, не просвечивающей, но при этом создающей достаточный контраст со шрифтом.
Шрифт лучше выбирать прямой, без засечек, его глаз считывает легче и при этом меньше переутомляется. Что же касается его размера, то идеальный кегль для печати взрослых книг — с 10-го по 12-й. Для детей, а также если книга предназначена для пожилых читателей, используются шрифты крупнее.