Клинический случай

В научной статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии описан случай заболевания, первым симптомом которого было покраснение глаз.

В Массачусетскую больницу была доставлена 11-летняя девочка. Ребенок в течение нескольких недель жаловался на покраснение глаз. Иногда у девочки отекали веки, но в целом она чувствовала себя хорошо: у нее не было температуры, зуда, боли, слезотечения и других выделений из глаз.

Врачи, к которым обращались родители, прописывали девочке сначала глазные капли разных видов, затем уже и антибиотики. Но ни один из предложенных вариантов терапии не сработал — глаза у ребенка выглядели совершенно здоровыми, но оставались покрасневшими.

В больнице врачи провели офтальмоскопию. Выяснилось, что у ребенка — отек диска зрительного нерва, есть кровоизлияния в сетчатку, а в правом глазу обнаружился периваскулярный эксуддат — скопление жидкости вокруг кровеносных сосудов. Чем же они были вызваны?