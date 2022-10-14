Как пиво на самом деле влияет на гормоны: объясняет эндокринолог

Водочный эквивалент пива

Те специалисты, которые занимаются изучением вопросов алкоголизма, не разделяют спиртные напитки по уровню градусов и степени их влияния на организм. Все они, без исключения, вредят здоровью. Хотя производители пивных напитков пытаются рекламировать свои товары, напирая на тот факт, что это слабоалкогольные напитки, которые не так вредны и даже «полезны», это не более чем маркетинговые уловки.

Кстати, далеко не все сорта пива, которые сегодня продаются в магазинах, слабоалкогольные. У некоторых процент алкоголя достигает 14%, в то время как в советские времена это были сорта от 1,5 до 6%.

По данным Роспотребнадзора бутылка светлого пива — это эквивалент 50–60 граммов водки, а если таких выпить 4 штуки — это будет уже почти 250 граммов. Потребление такого количества алкоголя никак не назовешь безопасным, в том числе и в отношении влияния на метаболизм.