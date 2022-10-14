Как пиво на самом деле влияет на гормоны: объясняет эндокринолог

Хотя многие наркологи не признают «пивной» алкоголизм отдельной категорией болезни, от этого проблема не становится меньше. О том, что этот хмельной напиток провоцирует зависимость, известно с древности. Еще в XIX веке в Англии начали борьбу с алкоголизмом, указом переведя жителей городов и поселков с крепкого алкоголя на пиво. Но очень скоро правительству пришлось срочно отменять «пивной закон», поскольку он только усугубил пьянство среди населения.
Пиво — напиток, любимый многими мужчинами и женщинами, по-настоящему народный. Но в отношении него много споров и теорий влияния на здоровье. Можно ли стать алкоголиком, если пить пиво, и растет ли от него грудь? С «пивными мифами» нам поможет разобраться врач-эндокринолог Наталья Фадихан.
эндокринолог медицинского центра сети «Будь здоров» — «Фрунзенская»vk.com/klinikabudzdorov
Водочный эквивалент пива
Те специалисты, которые занимаются изучением вопросов алкоголизма, не разделяют спиртные напитки по уровню градусов и степени их влияния на организм. Все они, без исключения, вредят здоровью. Хотя производители пивных напитков пытаются рекламировать свои товары, напирая на тот факт, что это слабоалкогольные напитки, которые не так вредны и даже «полезны», это не более чем маркетинговые уловки.
Кстати, далеко не все сорта пива, которые сегодня продаются в магазинах, слабоалкогольные. У некоторых процент алкоголя достигает 14%, в то время как в советские времена это были сорта от 1,5 до 6%.
По данным Роспотребнадзора бутылка светлого пива — это эквивалент 50–60 граммов водки, а если таких выпить 4 штуки — это будет уже почти 250 граммов. Потребление такого количества алкоголя никак не назовешь безопасным, в том числе и в отношении влияния на метаболизм.
Почему растет живот
Пиво — отнюдь не самый калорийный напиток. Крепкое спиртное содержит калорий гораздо больше, но живот растет почему-то пивной, а не водочный или коньячный. Почему же так происходит? Давайте разбираться.
Основные ингредиенты, из которых готовят пиво, — это вода, солод и дрожжи. Солод (обычно пшеничный или ячменный) добавляют для того, чтобы извлечь сахар из зерна для образования в сбраживаемом сусле алкоголя в результате дрожжевого брожения.
Поступая в организм, сахар вызывает выброс инсулина, особенно при обильном употреблении продуктов с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов. Пиво — как раз один из таких напитков. Не израсходованная на работу клеток организма глюкоза под действием инсулина становится жировыми соединениями. Они запасаются внутри адипоцитов — жировых клеток под кожей и вокруг внутренних органов. Отложение жировых пакетов внутри брюшной полости вызывает развитие абдоминального или висцерального ожирения.
Жир ломает гормональный обмен
Абдоминальный тип жировой ткани более гормонально активен, чем обычный подкожный жир, его накопление приводит к следующим изменениям:
Повышение инсулинорезистентности, что способствует развитию нарушений углеводного обмена и сахарного диабета 2-го типа.
Увеличение массы тела за счет жировой ткани повышает риск развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. Нарушается работа различных гормонов — лептина, адипонектина, резистина. Они регулируют отложение и сжигание жира, усвоение глюкозы. На фоне неумеренного или регулярного употребления пива формируется накопление жиров, изменение соотношения «плохого» и «хорошего» холестерина в крови.
Наряду с этим страдают особые белки РАС — ангиотензин-1,2, рецепторы к ангиотензиногену — это факторы, участвующие в регуляции артериального давления. Поэтому у любителей пива часто повышается АД.
Проблемы в личной жизни
Очень много говорят и о влиянии пива на половые гормоны мужчин и женщин.
Избыточное количество жировой ткани ослабляет деактивацию (метилирование) половых гормонов в печени и продукцию ГСПГ — глобулина, связывающего половые гормоны. Это приводит к повышению их уровня в крови и как следствие — к развитию онкозаболеваний молочных желез. Кроме того, в три раза повышается риск развития рака эндометрия.
В то же время сами клетки жировой ткани способны накапливать, метаболизировать и синтезировать половые гормоны. Так, захватывая свободные мужские половые гормоны — тестостерон и андростендион, жировая ткань превращает их в женские — эстрадиол. Следовательно, чем больше у мужчин жировой ткани, тем больше женских гормонов и меньше мужских. Избыточный синтез лептина жировой тканью, в свою очередь, приводит к снижению уровня тестостерона в яичках. Низкий тестостерон — прощай, мужественность.
Пивной букет болезней
Все эти гормоны при повышении их выработки на фоне избыточного количества жировой ткани вызывают нарушение метаболизма глюкозы и липидов. Как результат у любителей хмельного напитка чаще развиваются:
сахарный диабет,
гипертоническая болезнь,
инсульт,
нарушение репродуктивной функции.
Кроме и без того серьезных проблем здоровья, повышение уровня лептина увеличивает продукцию воспалительных цитокинов. Они формируют системное воспаление, которое ухудшает течение различных патологий. Но это не все: повышаются воспалительные цитокины (фактор некроза опухоли альфа, интерлейкин-6), которые способствуют развитию опухолевого процесса. Поэтому «пивное» ожирение ассоциировано с онкологией.
А польза есть?
Тут некоторые вспомнят про пивные дрожжи и их богатейший состав — витамины, микроэлементы. Однако в составе пива вся эта полезность ничтожно мала по сравнению с вредом напитка для организма. Так что дрожжи лучше отдельно принимать, если есть такая необходимость.
И конечно, особенно опасен алкоголь в составе напитка! Просто напомним прописные истины:
Алкоголь разрушает центральную нервную систему, поражает поджелудочную железу, печень, сосуды, желудок, пищевод.
У мужчин регулярное употребление алкоголя вызывает импотенцию, бесплодие, атрофию яичек. Является мутагеном, повреждая гонады, что приводит к рождению детей-инвалидов — с задержкой умственного развития, врожденными пороками.
У женщин на фоне приема алкоголя снижается либидо, нарушается менструальный цикл, возможно развитие бесплодия, повышается риск развития СПКЯ.