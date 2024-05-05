Как болят суставы при псориазе: врач Гульева назвала 10 характерных проявлений

«При своевременно начатом лечении — исход благоприятный. Но лечение это длительное под контролем врача-ревматолога и дерматолога, — рассказывает врач. — Победить серьезную и довольно тяжелую болезнь невозможно, но можно улучшить качество жизни пациента и его состояние. Не стоит тратить время и заниматься самолечением, потому что несколько месяцев или лет в активной стадии — и заболевание может превратить человека в инвалида».