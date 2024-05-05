Как болят суставы при псориазе: врач Гульева назвала 10 характерных проявлений

Точная причина возникновения проблем с суставами при псориазе врачам пока неизвестна. Но есть статистика: псориатическим артритом страдают примерно 10–40% пациентов с этим хроническим аутоиммунным заболеванием. Причем проявлений на коже у человека может и не быть.
Когда нужно обследовать суставы и как их лечить, рассказала Татьяна Гульева — врач-ревматолог клиники «АБИА».
Ревматолог клиники «АБИА»
Как болят суставы при псориазе — главное отличие
«Чаще всего артрит сочетается с кожными проявлениями псориаза, это мелкие или крупные в большом количестве или единичные бляшки на коже любой локализации с шелушением, покраснением. Могут быть поражены волосистые части тела: голова, подмышечные области и другие, а могут страдать даже ногти — это характеристики кожного заболевания. Но также артрит может существовать без кожных проявлений», — рассказала врач-ревматолог.
Когда пациент с псориазом жалуется дерматологу на боль в суставах, его направят к ревматологу. И тогда эти два специалиста будут работать совместно. Артрит — это воспаление в суставе, он отекает, краснеет, болит, становится горячим на ощупь.
«Суставы при псориазе не просто болят, а болят в покое, и улучшение наступает после физической нагрузки. Это главное отличие воспалительного заболевания суставов от других артрозов», — отмечает доктор. — Чаще всего это ночная боль, но нагрузка тоже может ухудшить состояние. Но отличительный признак воспалительной боли в суставах и позвоночнике — это ночная боль».
Признаки псориатического артрита
Воспалительная боль.
Утренняя скованность в суставах и позвоночнике (от 1 минуты до 2 часов и более). Когда нужно начать нормально ходить и пользоваться своими суставами, необходимо сделать разминку.
Припухлость суставов.
Ограничение подвижности в позвоночнике, скованность (псориатический спондилит).
Повышение температуры тела (как общая воспалительная реакция).
Увеличение периферических лимфоузлов.
Наличие псориаза у кровных родственников.
Возможны кожные проявления псориаза (на фоне ухудшения артрита может проявиться псориаз).
Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона).
Воспалительные заболевания глаз (увеит, иридоциклит).
Как определить диагноз
«Необходимо прийти на прием к врачу-ревматологу, пройти осмотр, сдать анализы крови, — продолжает врач. — Для псориатического артрита и спондилита характерен один специфичный анализ крови — HLAB-27 антиген. Он показывает, передался человеку псориаз по наследству или нет. Если начали болеть суставы, а у родственников есть псориаз, то этот анализ надо сделать обязательно, можно даже до прихода к врачу-ревматологу».
Анализ делается один раз и на всю жизнь.
«Если анализ положительный, то лечение необходимо начать сразу. Если у человека выявлен антиген, а суставы не болят и псориаза нет, то это для него знак — надо обратить внимание, что у детей и внуков может быть артрит или псориаз», — объясняет врач.
Если выявлены псориаз и артрит, главная задача — избегать стрессов (хотя бы стараться), чтобы не было обострений.
«При своевременно начатом лечении — исход благоприятный. Но лечение это длительное под контролем врача-ревматолога и дерматолога, — рассказывает врач. — Победить серьезную и довольно тяжелую болезнь невозможно, но можно улучшить качество жизни пациента и его состояние. Не стоит тратить время и заниматься самолечением, потому что несколько месяцев или лет в активной стадии — и заболевание может превратить человека в инвалида».