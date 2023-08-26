Как белка из «Ледникового периода»: эти 6 привычек выдают типичных невротиков

Замечали ли вы, что есть люди, которые к любой проблеме относятся спокойно, а другие даже из мухи делают слона? Или есть те, которым постоянно кажется, что в любом хорошем обязательно есть подвох, просто его сейчас не видно, вскроется потом?
Тех, кто постоянно переживает и накручивает себя, психологи называют невротиками. Причем это не какое-то заболевание, которое нужно лечить таблетками. Невротизм — черта личности, он либо есть, либо его нет. Он может развиться из-за сочетания генетических, экологических и социальных факторов. Ученые выделяют несколько основных триггеров.
Генетика. Вы можете унаследовать невротизм от своих родителей. Например, если мама и папа постоянно тревожатся и переживают, то вряд ли у них вырастет ребенок с устойчивой психикой. Кроме того, это черта может передаваться по наследству, ведь гены — наше все.
Детский опыт. Исследования показывают, что взрослые, пережившие в детстве опасные для жизни травматические события, с большей вероятностью демонстрируют более высокий уровень невротического поведения.
Особенности функционирования мозга. Люди с высоким уровнем невротизма имели более низкую латеральную префронтальную активность после просмотра неприятных изображений. Латеральная префронтальная кора — это часть мозга, которая отвечает за мышление, рассуждение, память и планирование.
Пол. Тут под раздачу попали женщины. Они чаще переживают и накручивают себя, но реже злятся. В то время как мужчины склонны к повышенной враждебности и умению более трезво оценивать ситуацию.
Кстати, некоторые исследователи полагают, что невротизм — это последствие эволюции,
Как вычислить невротика
В целом люди с невротизмом склонны испытывать негативные эмоции. Вот несколько поведенческих установок, которые могут выдать невротика.
Привычка постоянно беспокоиться. Человек, склонный к невротизму, просто не может поверить, что все хорошо. Он будет постоянно рефлексировать, накручивать себя, из-за этого страдая от внутреннего дискомфорта, который сам себе и придумал.
Привычка жить эмоциями. Выражать свои эмоции — это хорошо, но не надо впадать в крайности. Невротики буквально живут своими чувствами, они у них обострены. Из-за этого человека может постоянно бросать из радости в печаль.
Привычка считать, что он — центр вселенной. Невротики склонны к катастрофизации: что бы ни произошло, они обязательно винят себя.
Привычка не доверять себе. Здесь речь пойдет о неуверенности в себе: невротики постоянно думают, что они поступили неправильно. Вот здесь надо было не так сказать, здесь — сделать иначе. И все тогда бы было лучше.
Привычка «загонять» себя. Невротики так много думают в негативном ключе, что рано или поздно впадают в апатию и даже депрессию. Они стараются трезво оценивать ситуацию, но выходит это у них крайне редко.
Привычка злиться без повода. Это защитный механизм психики. Чтобы избавиться от негатива, который невозможно всегда держать в себе, невротик начинает злиться без повода. Но выброс едких комментариев подходит к концу, он снова начинает переживать.
Невротизм отражается на состоянии здоровья. Он связан с астмой, экземой, синдромом раздраженного кишечника (СРК), проблемами с сердцем и иммунитетом. Кроме того, пострадать могут и когнитивные функции, ведь мозгу тяжело постоянно находиться в стрессе. Слишком много времени, потраченного на беспокойство и зацикливание на стрессовых ситуациях, может привести к тому, что люди с невротизмом будут плохо работать или учиться.
Страдает и личная жизнь. Поскольку невротические личности могут неправильно интерпретировать ситуации и слишком остро реагировать на все, следовательно, они часто чувствуют неудовлетворенность своим браком, даже если все в порядке. Такое поведение может привести к семейным проблемам.
Как справиться с невротизмом
Многие люди с невротизмом живут стабильной и полноценной жизнью. Если что-то идет не так, могут помочь следующие действия.
Практика осознанности. Она помогает вам признать и принять свои эмоции, а не зацикливаться на проблемах. Попробуйте вести дневник благодарности или медитировать.
Улучшение эмоционального интеллекта. Высокий уровень невротизма может привести к постоянному внутреннему конфликту. Умение управлять эмоциями и слышать чувства и желания как свои, так и других людей — это навык. Как его развить, читайте ЗДЕСЬ.
Реструктуризация мыслей. Исследования показывают, что замена негативных мыслей позитивными может уменьшить последствия невротизма. Реализация позитивного мышления может включать в себя запись утверждений, напоминающих себе о необходимости думать позитивно или думать о позитивных образах, когда вас что-то беспокоит.
И, конечно, не стоит стесняться и просить помощи. Справиться с негативными установками поможет хороший психолог. Специалист направит вас в нужное русло, после чего перекраивать свою жизнь будет легче и приятнее.