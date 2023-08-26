Как белка из «Ледникового периода»: эти 6 привычек выдают типичных невротиков

Привычка постоянно беспокоиться. Человек, склонный к невротизму, просто не может поверить, что все хорошо. Он будет постоянно рефлексировать, накручивать себя, из-за этого страдая от внутреннего дискомфорта, который сам себе и придумал.

Привычка жить эмоциями. Выражать свои эмоции — это хорошо, но не надо впадать в крайности. Невротики буквально живут своими чувствами, они у них обострены. Из-за этого человека может постоянно бросать из радости в печаль.

Привычка считать, что он — центр вселенной. Невротики склонны к катастрофизации: что бы ни произошло, они обязательно винят себя.

Привычка не доверять себе. Здесь речь пойдет о неуверенности в себе: невротики постоянно думают, что они поступили неправильно. Вот здесь надо было не так сказать, здесь — сделать иначе. И все тогда бы было лучше.

Привычка «загонять» себя. Невротики так много думают в негативном ключе, что рано или поздно впадают в апатию и даже депрессию. Они стараются трезво оценивать ситуацию, но выходит это у них крайне редко.