«Снять груз вины с плеч»: психолог Галигабаров объяснил, как правильно просить прощения

Все мы неидеальны, все совершаем ошибки и можем обидеть близкого нам человека. Главное — уметь признавать свою вину. Как правильно просить прощения? Что делать, если вины не чувствуешь, но на тебя все равно обиделись? Объясняет психолог Петр Галигабаров.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтhttps://dzen.ru/psychologies_galigabarov
Большинство из нас с детства учат просить прощения. Кого-то целенаправленно требуют извиняться по поводу и без, кто-то перенимает привычку от значимых взрослых. Но всегда ли стоит просить прощения, как это делать правильно, как поступить, если ваши извинения не приняты?
Исторически быть прощенным — значит избежать наказания. «Стать прямым», если углубляться в этимологию понятия, расправить плечи и поднять голову. В современном обществе суть не особо изменилась. Если мы искренне милуем человека, то снимаем с него вину за его поведение.
А как попросить прощения, когда на тебе вина? Искренне, с осознанием совершенного стоит произносить: «Прости меня, пожалуйста». То есть без рассогласованности своих истинных чувств и намерений в отношении того, кого обидел.
Например, некоторые женщины, пережившие физическое насилие, не верят в извинения жестоких мужчин. «Он избил меня, лег рядом, обнял и попросил прощения, добавив, что это я его довела до такого и ему искренне жаль», — написала на моем канале про отношения одна из жертв. И такие случаb не редкость, увы. Слова ничего не значат. Избив? он говорит: «Мне искренне жаль». Но потом снова наносит удары. Разве он искренен?
Просить прощения важно, когда вы и вправду осознали свою ответственность и боль того, кто пострадал.
Конечно, прощения мы просим далеко не всегда из лицемерных соображений. Однако и не всегда извиняемся, когда чувствуем себя виноватыми. Для одного «извини» как плюнуть — манипулятивный способ сохранить важные отношения. Для другого еще и оправдание собственного неблаговидного поведения (ударил, например, жену).
Свою роль играет и воспитание. Например, с детства девочке внушили родители, что нужно быть послушной, нужно быть покорной. Такая вырастет и будет извиняться перед избившим ее мужчиной: «Это я тебя довела». Либо мальчика учили, что мужчины не плачут и вообще эмоции не проявляют. Такой за малейшее проявление чувств, которые считает неприемлемыми, будет искать милости, либо проявлять агрессию. Личности из описанных примеров будут искренне ощущать свою вину. Но им как раз нужно учиться сдерживать извинения через осознание истинных мотивов своего поведения.
А что если вины не чувствуешь, а извинений от тебя требуют? Поскольку мы живем не в идеальном мире искренних людей, если вам выгодно изобразить раскаяние — изображайте. А после «актерской игры» ответьте на вопрос: «Зачем мне продолжать такие отношения, в которых приходится лицемерить»?
Но если все же искренне ощущаешь вину и хочешь попросить прощения? Делать это лучше на холодную голову — и вашу, и того, кого обидели. Согласитесь, когда злость на пределе, легко попасть со своими извинениями под горячую руку. Слово за слово — и вместо примирения получается новая свара с поливанием друг друга помоями. Остыньте и дайте обиженному охладиться, потом действуйте.
Говорите про свои чувства: «Мне стыдно за то, что я сделал(а) / сказал(а)». Не стоит уверять, что понимаете эмоции оппонента. Это может привести к обратной реакции: вместо прощения вас обвинят в бесчувственности и неспособности понять ощущения другого. Поэтому говорите о себе.
Соглашайтесь с тем, что чувства обиженного имеют место быть и он имеет на них право. Это называется валидация. Звучать подобное может так: «Ты злишься совершенно заслуженно» или «Твои эмоции показали мне, насколько тебя ранило случившееся» и так далее. Кстати, сказать «Я понимаю твои чувства» может быть воспринято как обесценивание и инвалидация.
Лучше конкретно указать, за что вы вину испытываете. Например: «Извини меня, пожалуйста, мне искренне стыдно за то, что я забыл про нашу договоренность встретиться сегодня» или «Прости меня, пожалуйста, я сейчас очень зол на себя, и мне стыдно за срыв, за то, что накричал на тебя».
А что делать, если человек отказался вас прощать? Помнить о круге своей ответственности: ваше отношение к собственным мыслям, ваше поведение. В сущности, и все. Если оппонент выбирает — при условии искренности извинений с вашей стороны — дуться и злиться, это его проблемы. Возможно, вы подарили человеку смысл жизни. Теперь ему будет чем заполнить пустоту своего существования. Он будет пестовать обиду на вас и вынашивать планы мести, которые никогда не реализует.
Итак, как просить прощения:
искренне (осознавая за что и желая такого больше не повторить);
ощущая реальную вину (а не навязанную воспитанием);
на холодную голову;
говоря о собственных чувствах;
валидируя эмоции оппонента;
указывая, за что конкретно вам стыдно;
помня о том, что вас не обязаны прощать.