«Снять груз вины с плеч»: психолог Галигабаров объяснил, как правильно просить прощения

Например, некоторые женщины, пережившие физическое насилие, не верят в извинения жестоких мужчин. «Он избил меня, лег рядом, обнял и попросил прощения, добавив, что это я его довела до такого и ему искренне жаль», — написала на моем канале про отношения одна из жертв. И такие случаb не редкость, увы. Слова ничего не значат. Избив? он говорит: «Мне искренне жаль». Но потом снова наносит удары. Разве он искренен?

Просить прощения важно, когда вы и вправду осознали свою ответственность и боль того, кто пострадал.