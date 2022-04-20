Человек по своей природе склонен искать «знаки», подсказки и подтверждения. Он прислушивается к рекомендациям авторитетных людей, советуется с близкими, читает литературу и даже ходит к астрологам и другим эзотерикам, чтобы развеять сомнения и найти выход из самых разных ситуаций. Особенно это актуально сейчас — в сложный период нестабильности — политической и экономической.
Есть мнение, что все ответы на непростые вопросы человек может найти в себе самом — в тонкой структуре, которую принято называть душой или бессознательным. И никуда ходить не нужно.
психолог, эксперт по кинетическому интеллекту
- Самый простой доступ к важным знаниям человек получает каждый день, точнее — каждую ночь, в сновидениях, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Татьяна Клишина. — И даже если вы уверены, что вам никогда ничего не снится — это не так. Вы просто не запоминаете свои сны — этому есть ряд причин, которые при желании можно устранить.
Сновидения — это средство диалога между душой и логической частью головного мозга. Но не через эмоции, которые вы проживаете во сне, а через картинки и слова. Доступ к логике открывается именно через интерпретацию образов.
«Медицинский» сон
- Если вам снится продолжение событий, которые случились с вами в реальной жизни, люди, с которыми вы пересекаетесь, — это медицинский тип сна, который не требует расшифровки и не несет информационной нагрузки для человека, — рассказывает психолог. — Он нужен для разгрузки психики, возбужденной событиями накануне — чтобы человек смог экологично допрожить запущенные внутри эмоциональные процессы, в том числе и страхи. Это нормально и полезно. Остается поблагодарить и забыть.
Важно понимать, что любой персонаж и образ из вашего сновидения рассказывает и дает подсказки именно про вас, про ваши чувства, отмечает эксперт.
- Сны почти никогда не снятся про мысли и чувства другого человека. Душе это не интересно. Она жаждет обратить внимание именно на вашу жизнь, тело и дела, — объясняет психолог. — Поэтому через образ другого показываются ваши сложности, проблемы и ожидания. Может даваться лишь подсказка — насколько с этим человеком вам по пути согласно вашей природной сути.
В идеале каждый сон необходимо отдельно обсуждать с человеком, которому он приснился, сопоставлять образы и то, что происходит у него в жизни, его запросы.
Снится беременность и роды
- Самый популярный запрос про сновидения связан с беременностью, — говорит Татьяна Клишина. — Если женщина в реальности пытается зачать ребенка и видит себя беременную, то, скорее всего, — это тоже медицинский сон, который проектирует взволнованная психика. Вынашивание ребенка в сновидениях может указывать и на органическое заболевание в брюшной области (если у вас есть подозрения на этот счет, то имеет смысл провериться), либо на вынашивание какой-то идеи, которая вам чужда. Это может быть навязанная извне тема, с которой пытается согласиться сознание, но душа видит ее не перспективной или чему-то мешающей в вашей жизни. Здесь необходимо учитывать другие факты из сновидения, людей, события и обязательно концовку.
Расшифровываем сны
- Часто сны советуют трактовать ровно наоборот, — рассказывает психолог. — Например, если вам дали во сне денег, то в реальности сделка не выгорит. Это абсолютно не так. Кроме того, деньги вообще не снятся к деньгам, а вот еда — да, к ним. Но и по одному образу тоже не стоит спешить с выводами.
Психолог отмечает, что для верной расшифровки сновидения необходимо помнить начало сна, середину и конец — с точными деталями. Важно не то, что вы чувствовали и думали во сне, а те «картинки», которые видели — было темно или светло, действие происходило на природе или в помещении, как оно выглядело, какие еще особенности вы заметили и так далее.
Психолог говорит, что крайне важны сны, связанные с автомобильными авариями, где вы — водитель.
- Этот сон — предупреждение, что авторство вашей жизни у вас в руках (руль), но вот путь вы выбрали с неприятными последствиями. Такое сновидение — призыв пересмотреть свои жизненные ориентиры и изменить маршрут, — рассказывает Татьяна Клишина.
Как не пропустить вещие сны
- Только 1-2% от тех снов, что видит человек за свою жизнь — вещие и сбываются с точностью до 100% или дают четкие подсказки, — объясняет психолог. — После такого сна обычно вы четко понимаете это, не остается даже тени сомнения. Вы просто знаете ответ и все. Причем, если ваше бессознательное готовит для вас такой вещий сон — вы его не пропустите, не стоит переживать. И даже если вы не поймете его с первого раза, то сон обязательно повторится.
Важно проявить больше внимания к регулярно повторяющимся снам — душа уже кричит о помощи. Если один и тот же сон снится раз в три месяца — это уже часто.
Но есть сны, на которые вообще можно не обращать внимания и не зацикливаться на них, говорит эксперт.
- Не стоит тратить время на те сновидения, которые вам приснились когда-то давно, возможно, в детстве, но почему-то сохранились в памяти, — поясняет Татьяна Клишина. — К вам в свете сегодняшних событий этот сон уже не имеет никого отношения, тем более, если это сновидение больше не повторялось.