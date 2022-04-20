«Медицинский» сон

- Если вам снится продолжение событий, которые случились с вами в реальной жизни, люди, с которыми вы пересекаетесь, — это медицинский тип сна, который не требует расшифровки и не несет информационной нагрузки для человека, — рассказывает психолог. — Он нужен для разгрузки психики, возбужденной событиями накануне — чтобы человек смог экологично допрожить запущенные внутри эмоциональные процессы, в том числе и страхи. Это нормально и полезно. Остается поблагодарить и забыть.

Важно понимать, что любой персонаж и образ из вашего сновидения рассказывает и дает подсказки именно про вас, про ваши чувства, отмечает эксперт.

- Сны почти никогда не снятся про мысли и чувства другого человека. Душе это не интересно. Она жаждет обратить внимание именно на вашу жизнь, тело и дела, — объясняет психолог. — Поэтому через образ другого показываются ваши сложности, проблемы и ожидания. Может даваться лишь подсказка — насколько с этим человеком вам по пути согласно вашей природной сути.

В идеале каждый сон необходимо отдельно обсуждать с человеком, которому он приснился, сопоставлять образы и то, что происходит у него в жизни, его запросы.

Снится беременность и роды

- Самый популярный запрос про сновидения связан с беременностью, — говорит Татьяна Клишина. — Если женщина в реальности пытается зачать ребенка и видит себя беременную, то, скорее всего, — это тоже медицинский сон, который проектирует взволнованная психика. Вынашивание ребенка в сновидениях может указывать и на органическое заболевание в брюшной области (если у вас есть подозрения на этот счет, то имеет смысл провериться), либо на вынашивание какой-то идеи, которая вам чужда. Это может быть навязанная извне тема, с которой пытается согласиться сознание, но душа видит ее не перспективной или чему-то мешающей в вашей жизни. Здесь необходимо учитывать другие факты из сновидения, людей, события и обязательно концовку.

Расшифровываем сны

- Часто сны советуют трактовать ровно наоборот, — рассказывает психолог. — Например, если вам дали во сне денег, то в реальности сделка не выгорит. Это абсолютно не так. Кроме того, деньги вообще не снятся к деньгам, а вот еда — да, к ним. Но и по одному образу тоже не стоит спешить с выводами.

Психолог отмечает, что для верной расшифровки сновидения необходимо помнить начало сна, середину и конец — с точными деталями. Важно не то, что вы чувствовали и думали во сне, а те «картинки», которые видели — было темно или светло, действие происходило на природе или в помещении, как оно выглядело, какие еще особенности вы заметили и так далее.

Психолог говорит, что крайне важны сны, связанные с автомобильными авариями, где вы — водитель.

- Этот сон — предупреждение, что авторство вашей жизни у вас в руках (руль), но вот путь вы выбрали с неприятными последствиями. Такое сновидение — призыв пересмотреть свои жизненные ориентиры и изменить маршрут, — рассказывает Татьяна Клишина.