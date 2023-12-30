И бухгалтеры: представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече

Продолжительные или регулярные боли однозначно должны стать поводом для обращения к врачу. Пускать ситуацию на самотек точно не стоит, иначе боль рискует стать хронической и обрасти неприятными осложнениями вроде воспаления нервных окончаний. В зависимости от причины боли лечением занимаются как неврологи, так и кардиологи и даже гастроэнтерологи. Однако начать стоит с консультации у терапевта или хирурга и с обязательной диагностики, например МРТ.