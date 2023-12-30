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И бухгалтеры: представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече

Боль в плече (верхней части руки) — распространенный симптом, который возникает у людей самых разных возрастных групп. Иногда причиной боли может быть ваша профессия. Подробнее объясняет травматолог.

30 декабря 2023
плечо болит
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iStockphoto

Боль в плече может быть нестерпимой или мучить так часто, что без помощи врача не обойтись. Оказывается, причиной ее может стать то, чем вы занимаетесь по жизни, а вовсе не отговорка «отлежал» или «ушибся где-то».

Представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече? И к какому врачу обратиться, если проблема начала доставлять реальные неудобства? Об этом нам рассказал Анвар Гиниятов, главный травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Анвар Гиниятов
Травматология-ортопедия

Травматолог-ортопед СМ-Клиники

В группе риска — спортсмены

Среди молодых пациентов с болью в плече нередко обращаются профессиональные спортсмены. Патологии особенно подвержены представители видов спорта «оверхэд» (over head) — тех, где атлеты часто вскидывают руки над головой. Это баскетболисты, волейболисты, теннисисты и гандболисты. В их случае причиной боли зачастую оказываются различные травмы плечевого сустава: вывихи, разрывы, повреждения сухожилий.

Типичным диагнозом для оверхэд-спорта является разрыв вращательной манжеты плеча. Эта сложная система из мышечных волокон и сухожилий отвечает за стабилизацию плечевой кости и позволяет ей вращаться во всех направлениях.

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Рабочие и строители

Боль в плече нередко преследует и представителей рабочих профессий: строителей, грузчиков, слесарей, сотрудников производств. Как и спортсмены, они не только подвержены разовым травмам, но и часто сталкиваются с отложенным эффектом многолетних занятий физическим трудом. Тяжелые нагрузки изнашивают суставы и сухожилия, что повышает риски преждевременного развития артритов и артрозов.

Пациенты среднего и старшего возраста нередко сталкиваются с бурситом — воспалением околосуставной сумки плечевого сустава. Это достаточно коварное заболевание, которое без своевременного лечения рискует перерасти в хроническую форму.

Еще один частый диагноз — это тендинит, или воспаление сухожилий. Распознать патологию можно по внезапным приступам боли: часто она возникает без видимых на первый взгляд причин. При этом болезненные ощущения могут быть как острыми, так и ноющими.

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Офисные сотрудники

Сидячий образ жизни вредит плечевым суставам ничуть не меньше активных физических нагрузок, особенно если идет рука об руку с остеохондрозом и другими деформациями позвоночника. Длительное нахождение в одной и той же позе может стать причиной миофасциального синдрома, который сопровождается мышечными спазмами и приступами резкой боли в мышцах.

Офисные работники часто страдают от дефицита движения в принципе, что ускоряет дегенеративные изменения в суставах. Да и разрыв вращательной манжеты среди них не такая уж редкость, как может показаться на первый взгляд. Триггером травмы обычно становится неправильная осанка, которая нарушает функции лопаточной кости.

В результате многочасовых марафонов за компьютером в неправильной позе лопатка постепенно смещается и начинает давить на сухожилия вращательной манжеты, что со временем может привести к их разрыву.

Могут болеть не только суставы

Иногда боль в плече может быть признаком патологий, не связанных напрямую с суставами или травмами.

  • Отраженную боль в плечо способны давать заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, холецистит — воспаление желчного пузыря или панкреатит — острое воспаление поджелудочной железы.

  • Симптом характерен и для такой серьезной патологии, как инфаркт миокарда — нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. В этом случае очаг боли обычно находится за грудиной и отдает в левое плечо.

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К какому врачу идти

Продолжительные или регулярные боли однозначно должны стать поводом для обращения к врачу. Пускать ситуацию на самотек точно не стоит, иначе боль рискует стать хронической и обрасти неприятными осложнениями вроде воспаления нервных окончаний. В зависимости от причины боли лечением занимаются как неврологи, так и кардиологи и даже гастроэнтерологи. Однако начать стоит с консультации у терапевта или хирурга и с обязательной диагностики, например МРТ.

После уточнения диагноза врач даст направление к специалисту узкого профиля или предложит схему лечения. При воспалительных и дегенеративных заболеваниях сухожилий или суставов обычно применяют консервативные методы: лекарственную терапию, физиотерапевтические процедуры, массажи и ЛФК.

Хирургическое лечение может потребоваться, если причина боли кроется в травме. Впрочем, поддаваться панике здесь не стоит. В современной хирургии и травматологии при травмах суставов задействуют исключительно артроскопию. Этот деликатный и бескровный метод не оставляет шрамов и не требует долгой реабилитации. 

Автор текста:Алена Парецкая
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