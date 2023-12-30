И бухгалтеры: представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече

Боль в плече может быть нестерпимой или мучить так часто, что без помощи врача не обойтись. Оказывается, причиной ее может стать то, чем вы занимаетесь по жизни, а вовсе не отговорка «отлежал» или «ушибся где-то».
Представители каких профессий чаще всего страдают от болей в плече? И к какому врачу обратиться, если проблема начала доставлять реальные неудобства? Об этом нам рассказал Анвар Гиниятов, главный травматолог-ортопед СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Травматолог-ортопед СМ-Клиники
В группе риска — спортсмены
Среди молодых пациентов с болью в плече нередко обращаются профессиональные спортсмены. Патологии особенно подвержены представители видов спорта «оверхэд» (over head) — тех, где атлеты часто вскидывают руки над головой. Это баскетболисты, волейболисты, теннисисты и гандболисты. В их случае причиной боли зачастую оказываются различные травмы плечевого сустава: вывихи, разрывы, повреждения сухожилий.
Типичным диагнозом для оверхэд-спорта является разрыв вращательной манжеты плеча. Эта сложная система из мышечных волокон и сухожилий отвечает за стабилизацию плечевой кости и позволяет ей вращаться во всех направлениях.
Рабочие и строители
Боль в плече нередко преследует и представителей рабочих профессий: строителей, грузчиков, слесарей, сотрудников производств. Как и спортсмены, они не только подвержены разовым травмам, но и часто сталкиваются с отложенным эффектом многолетних занятий физическим трудом. Тяжелые нагрузки изнашивают суставы и сухожилия, что повышает риски преждевременного развития артритов и артрозов.
Пациенты среднего и старшего возраста нередко сталкиваются с бурситом — воспалением околосуставной сумки плечевого сустава. Это достаточно коварное заболевание, которое без своевременного лечения рискует перерасти в хроническую форму.
Еще один частый диагноз — это тендинит, или воспаление сухожилий. Распознать патологию можно по внезапным приступам боли: часто она возникает без видимых на первый взгляд причин. При этом болезненные ощущения могут быть как острыми, так и ноющими.
Офисные сотрудники
Сидячий образ жизни вредит плечевым суставам ничуть не меньше активных физических нагрузок, особенно если идет рука об руку с остеохондрозом и другими деформациями позвоночника. Длительное нахождение в одной и той же позе может стать причиной миофасциального синдрома, который сопровождается мышечными спазмами и приступами резкой боли в мышцах.
Офисные работники часто страдают от дефицита движения в принципе, что ускоряет дегенеративные изменения в суставах. Да и разрыв вращательной манжеты среди них не такая уж редкость, как может показаться на первый взгляд. Триггером травмы обычно становится неправильная осанка, которая нарушает функции лопаточной кости.
В результате многочасовых марафонов за компьютером в неправильной позе лопатка постепенно смещается и начинает давить на сухожилия вращательной манжеты, что со временем может привести к их разрыву.
Могут болеть не только суставы
Иногда боль в плече может быть признаком патологий, не связанных напрямую с суставами или травмами.
Отраженную боль в плечо способны давать заболевания желудочно-кишечного тракта. Например, холецистит — воспаление желчного пузыря или панкреатит — острое воспаление поджелудочной железы.
Симптом характерен и для такой серьезной патологии, как инфаркт миокарда — нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. В этом случае очаг боли обычно находится за грудиной и отдает в левое плечо.
К какому врачу идти
Продолжительные или регулярные боли однозначно должны стать поводом для обращения к врачу. Пускать ситуацию на самотек точно не стоит, иначе боль рискует стать хронической и обрасти неприятными осложнениями вроде воспаления нервных окончаний. В зависимости от причины боли лечением занимаются как неврологи, так и кардиологи и даже гастроэнтерологи. Однако начать стоит с консультации у терапевта или хирурга и с обязательной диагностики, например МРТ.
После уточнения диагноза врач даст направление к специалисту узкого профиля или предложит схему лечения. При воспалительных и дегенеративных заболеваниях сухожилий или суставов обычно применяют консервативные методы: лекарственную терапию, физиотерапевтические процедуры, массажи и ЛФК.
Хирургическое лечение может потребоваться, если причина боли кроется в травме. Впрочем, поддаваться панике здесь не стоит. В современной хирургии и травматологии при травмах суставов задействуют исключительно артроскопию. Этот деликатный и бескровный метод не оставляет шрамов и не требует долгой реабилитации.