Врачи НИИ Джанелидзе спасли мужчину, выпавшего с 4-го этажа на козырек магазина

В Институт скорой помощи НИИ Джанелидзе поступил мужчина с тяжелейшими травмами: он выпал с 4-го этажа многоквартирного дома и приземлился на козырек магазина.
Пострадавшего сразу же забрали на экстренное обследование. Врачи-хирурги шоковой операционной зафиксировали у мужчины:
тяжелую сочетанную травму головы, груди, таза, позвоночника;
множественные переломы рук и ног;
ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием контузионных очагов лобных долей, субарахноидальным кровоизлиянием, острой субдуральной гематомой справа;
пневмоцефалию (скопление воздуха внутри черепной коробки);
закрытую травму груди с ушибом правого легкого и краевой пневмоторакс слева;
закрытую стабильную травму позвоночника без нарушений проводимости спинного мозга;
гемосинус (повреждение носовых пазух).
Кроме того, у мужчины также было острое отравление, ему требовалась помощь не только хирургов и травматологов, но и токсикологов. Пострадавшего забрали на экстренную операцию. Спасала мужчину целая бригада специалистов.
«Врачи провели детоксикационную терапию, малоинвазивную консервативную терапию жизнеугрожающих повреждений органов. Кроме того, выполнили металлоостеосинтез локтевого отростка справа по Веберу, фиксацию множественных переломов костей таза, рук и ног», — рассказали в НИИ Джанелидзе.
Сейчас мужчину уже перевели из реанимации в общую палату. Его жизни больше ничто не угрожает, но впереди долгая реабилитация и месяцы под наблюдением врачей.
Были еще случаи
В июле врачи НИИ Джанелидзе спасли женщину, которая выпрыгнула с 6-го этажа горящей квартиры. Пострадавшая была в крайне тяжелом состоянии, врачи несколько часов боролись за ее жизнь.
Летом минувшего года в Педиатрическом университете спасли 4-летнюю девочку, которая упала с 5-го этажа на бетонный козырек в доме на Гражданском проспекте в Петербурге.
Врачи уже через полтора месяца смогли перевести ребенка с аппарата искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Хотя девочке и требовалась длительная реабилитация, врачи отмечали, что рассчитывают на минимальный неврологический дефицит при таком характере травмы.