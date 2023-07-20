В НИИ Джанелидзе спасли женщину, выпрыгнувшую с 6-го этажа из горящей квартиры

Важно! При пожаре нельзя впадать в панику и терять самообладание.

МЧС напоминает: прыгать из окна опасно, нужно всегда стараться выйти через дверь или покидать помещение вместе с пожарными. Начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок смертелен.