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В НИИ Джанелидзе спасли женщину, выпрыгнувшую с 6-го этажа из горящей квартиры

Пострадавшая получила тяжелые травмы, ожоги, сильные повреждения внутренних органов. Петербургские врачи несколько часов боролись за ее жизнь.

20 июля 2023
В НИИ Джанелидзе спасли женщину, выпрыгнувшую с 6-го этажа из горящей квартиры
Источник:
НИИ Джанелидзе

В НИИ Джанелидзе врачи спасли женщину, которая выпрыгнула с 6-го этажа горящей квартиры. Поступила она в крайне тяжелом состоянии, но медики смогли сохранить ей жизнь.

Пострадавшую экстренно перевели в шоковую операционную. У женщины были такие травмы:

  • тяжелая сочетанная травма головы, груди, живота, таза, рук и ног;

  • переломы тела грудины, второго ребра справа, четвертого и пятого ребер слева;

  • ингаляционная травма (повреждение слизистой оболочки дыхательных путей) 2-й степени, ожоги 1, 2 и 3-й степени правой половины тела;

  • закрытая черепно-мозговая травма;

  • закрытая травма живота с повреждением печени 3-й степени, селезенки 1-й степени, левой почки 3-й степени;

  • другие множественные повреждения.

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«Специалистами Центра экстренной медицины проведена малоинвазивная консервативная терапия жизнеугрожающих повреждений органов живота, выполнена фиксация множественных переломов костей таза и конечностей, первичная обработка ожоговых ран», — рассказали в НИИ Джанелидзе.

Все вмешательства прошли успешно, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ей предстоит долгое восстановление под пристальным наблюдением врачей.

Важно! При пожаре нельзя впадать в панику и терять самообладание.

МЧС напоминает: прыгать из окна опасно, нужно всегда стараться выйти через дверь или покидать помещение вместе с пожарными. Начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок смертелен.

Спасли девочку, сорвавшуюся с 9-го этажа

Два месяца петербургские врачи боролись за жизнь 15-летней девочки, упавшей в результате несчастного случая из окна 9-го этажа. Она осталась жива, но получила очень тяжелые травмы. Ее сразу же доставили в больницу Педиатрического университета.

Летом минувшего года в Педиатрическом университете спасли 4-летнюю девочку, которая упала с 5-го этажа на бетонный козырек в доме на Гражданском проспекте в Петербурге.

Врачи уже через полтора месяца смогли перевести ребенка с аппарата искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Хотя девочке и требовалась длительная реабилитация, врачи отмечали, что рассчитывают на минимальный неврологический дефицит при таком характере травмы.

Автор текста:Софья Хромова
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