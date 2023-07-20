В НИИ Джанелидзе спасли женщину, выпрыгнувшую с 6-го этажа из горящей квартиры

В НИИ Джанелидзе врачи спасли женщину, которая выпрыгнула с 6-го этажа горящей квартиры. Поступила она в крайне тяжелом состоянии, но медики смогли сохранить ей жизнь.
Пострадавшую экстренно перевели в шоковую операционную. У женщины были такие травмы:
тяжелая сочетанная травма головы, груди, живота, таза, рук и ног;
переломы тела грудины, второго ребра справа, четвертого и пятого ребер слева;
ингаляционная травма (повреждение слизистой оболочки дыхательных путей) 2-й степени, ожоги 1, 2 и 3-й степени правой половины тела;
закрытая черепно-мозговая травма;
закрытая травма живота с повреждением печени 3-й степени, селезенки 1-й степени, левой почки 3-й степени;
другие множественные повреждения.
Женщину прооперировали. Потребовалось несколько часов слаженной работы хирургов.
«Специалистами Центра экстренной медицины проведена малоинвазивная консервативная терапия жизнеугрожающих повреждений органов живота, выполнена фиксация множественных переломов костей таза и конечностей, первичная обработка ожоговых ран», — рассказали в НИИ Джанелидзе.
Все вмешательства прошли успешно, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ей предстоит долгое восстановление под пристальным наблюдением врачей.
Важно! При пожаре нельзя впадать в панику и терять самообладание.
МЧС напоминает: прыгать из окна опасно, нужно всегда стараться выйти через дверь или покидать помещение вместе с пожарными. Начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок смертелен.
Спасли девочку, сорвавшуюся с 9-го этажа
Два месяца петербургские врачи боролись за жизнь 15-летней девочки, упавшей в результате несчастного случая из окна 9-го этажа. Она осталась жива, но получила очень тяжелые травмы. Ее сразу же доставили в больницу Педиатрического университета.
Летом минувшего года в Педиатрическом университете спасли 4-летнюю девочку, которая упала с 5-го этажа на бетонный козырек в доме на Гражданском проспекте в Петербурге.
Врачи уже через полтора месяца смогли перевести ребенка с аппарата искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание. Хотя девочке и требовалась длительная реабилитация, врачи отмечали, что рассчитывают на минимальный неврологический дефицит при таком характере травмы.