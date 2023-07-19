В Тюмени 8-летняя девочка попала в больницу из-за того, что вдохнула выпавший молочный зуб

Чуть раньше в Подмосковье врачи достали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца. Мужчина знал, что он случайно попал внутрь во время еды, но не придал этому значения, а спустя время ему стало плохо.