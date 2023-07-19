В Тюмени 8-летняя девочка попала в больницу из-за того, что вдохнула выпавший молочный зуб

В Тюменскую областную клиническую больницу №2 обратилась женщина с 8-летней дочерью. В течение четырех дней девочку беспокоил сильный кашель, состояние с каждым днем только ухудшалось.
Как рассказали медики в соцсети «ВКонтакте», ребенку сделали рентгенографию, которая показала инородное тело в нижней доле правого легкого. Врачи решили оперировать ребенка эндоскопическим методом, то есть без разрезов удалить предмет через рот.
По словам медиков, инородным телом оказался выпавший зуб, из-за которого в бронхе появились «выраженные воспалительные изменения». Как пояснил руководитель эндоскопического отделения Дмитрий Иванов, с помощью малоинвазивной технологии удалось захватить инородное тело и успешно его извлечь, после чего ребенку провели санацию бронхов.
Как
С начала 2023 года врачи отделения эндоскопии тюменской ОКБ №2 успели извлечь 120 инородных тел у разновозрастных пациентов. Чаще всего инородные тела доставали из ЖКТ — у 70 детей и 50 взрослых. В бронхи они попадали намного реже — так случилось у 11 детей и 5 взрослых.
В июне в Башкирии произошел страшный случай: рой пчел напал на двух мальчиков. Насекомые искусали детей с ног до головы. Врачи извлекли из рук, ног, шеи, лица и головы пострадавших 465 жал.
Пластиковый колпачок, мясо и куриный позвонок
Весной кемеровские врачи спасли мужчину, который жаловался на одышку, трудности с дыханием и боли в грудной клетке. Причиной недомогания оказались посторонние предметы в бронхах — пластиковый колпачок от аэрозоля для лечения боли в горле и кусок мяса размером 7-8 мм. Причем все это находилось в разных бронхах.
Чуть раньше в Подмосковье врачи достали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца. Мужчина знал, что он случайно попал внутрь во время еды, но не придал этому значения, а спустя время ему стало плохо.
Что делать, если человек подавился? О правилах первой помощи в этой ситуации можно узнать ЗДЕСЬ.