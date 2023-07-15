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Редчайший случай: в Израиле хирурги «пришили» мальчику голову после страшного ДТП

Врачи в Израиле спасли ребенка, попавшего под машину и получившего тяжелейшую травму — внутреннее обезглавливание. Хирурги вернули голову мальчика на место, проведя сложнейшую редкую операцию.

15 июля 2023
операция врачи хирургия
Источник:
iStockphoto

Израильским хирургам удалось совершить чудо. Они провели редкую операцию и вернули к жизни 12-летнего подростка. Мальчик получил тяжелейшую травму в страшной аварии: основание черепа у него было оторвано от верхнего позвонка, так называемое внутреннее обезглавливание.

Сулейман Хасан, палестинец с Западного берега, ехал на велосипеде по привычной для него дороге, когда в него врезался автомобиль. Ребенка срочно доставили вертолетом в медицинский центр «Хадасса», сообщает издание The Times of Israel.

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Шансы были невелики

Редчайший случай: в Израиле хирурги «пришили» мальчику голову после страшного ДТП
Сулейман и врачи, которые спасли ему жизнь
Источник:
соцсети Hadassah Medical Center

Когда ребенка осмотрели врачи, они обнаружили, что мальчик получил травму, которая редко встречается и у взрослых, и у детей: среди всех травм позвоночника на нее приходится менее 1%. В половине случаев она смертельна для человека. 55% детей, получивших ее, не пережили транспортировку и операцию.

Внешне голова мальчика находилась на месте, но внутри она была фактически отделена от верхних позвонков. Официально такой диагноз называется «двусторонний вывих затылочного сустава».

Сулеймана срочно отправили на операционный стол. За работу взялись опытнейшие хирурги, в том числе специализирующиеся на столь редких травмах. Операция длилась несколько часов. Как рассказал врач клиники Охад Эйнав, для спасения ребенка врачи использовали специальные пластины и фиксаторы.

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«Все, что могу сказать, — большое спасибо»

На днях Хасан уже отправился домой, ему предстоит реабилитация под наблюдением врачей.

«К счастью, у ребенка нет неврологического дефицита, сенсорной или двигательной дисфункции, он нормально себя чувствует и ходит без посторонней помощи», — отметил Охад Эйнав.

Пока Сулейман проходил лечение, его отец буквально не отходил от кровати ребенка. Мальчик — единственный сын в семье.

«Я всю жизнь буду благодарить врачей за спасение моего дорогого единственного сына, — заявил мужчина, когда Сулеймана выписали из больницы. — Им понадобились все знания и опыт, ведь шансы были малы, а опасность очевидна. Моего сына спасли профессионализм хирургов, современные медицинские технологии и быстрота принятия решений медперсоналом. Все, что я могу сказать, — это большое спасибо».

Автор текста:Анна Майская
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