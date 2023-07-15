Редчайший случай: в Израиле хирурги «пришили» мальчику голову после страшного ДТП

Сулейман и врачи, которые спасли ему жизнь

Когда ребенка осмотрели врачи, они обнаружили, что мальчик получил травму, которая редко встречается и у взрослых, и у детей: среди всех травм позвоночника на нее приходится менее 1%. В половине случаев она смертельна для человека. 55% детей, получивших ее, не пережили транспортировку и операцию.

Внешне голова мальчика находилась на месте, но внутри она была фактически отделена от верхних позвонков. Официально такой диагноз называется «двусторонний вывих затылочного сустава».

Сулеймана срочно отправили на операционный стол. За работу взялись опытнейшие хирурги, в том числе специализирующиеся на столь редких травмах. Операция длилась несколько часов. Как рассказал врач клиники Охад Эйнав, для спасения ребенка врачи использовали специальные пластины и фиксаторы.