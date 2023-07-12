«Крутился от боли как уж на сковороде»: у рыбака произошел инфаркт в лодке прямо посреди Волги

Отчаянный пенсионер из Чувашии, отправившийся на рыбалку в одиночку на лодке по Волге, чуть не погиб прямо с удочкой в руках. Во время увлекательного занятия у мужчины случился острый инфаркт миокарда. К счастью, пенсионер смог добраться до больницы.
«Был уверен, что сердце в порядке»
Леонтий Григорьевич — активный пенсионер. Он ведет свое хозяйство на приусадебном участке в 30 соток, часто отправляется на рыбалку, а еще не боится врачей — регулярно проходит медосмотры, лечил язву. Мужчина за свою жизнь не раз побывал и на хирургическом столе. Он перенес две сложнейшие операции на головном мозге и легких.
Но вот у кардиологов пенсионер никогда не наблюдался — был уверен, что с его сердцем все в порядке. В молодости мужчина занимался легкой атлетикой и даже имеет спортивный разряд — кандидат в мастера спорта,
Как выжить, если случился инфаркт
В тот злополучный жаркий день Леонтий Григорьевич отправился на рыбалку в одиночку, взял с собой зонт от солнца и запас воды. Неладное пенсионер почувствовал, когда уже находился в лодке посреди Волги: появилось чувство тяжести, жжение за грудиной. Правда, поначалу симптомы мужчина списал на проблемы с желудком — подумал, что обострилась язва.
«Помирать от жары совсем не хотелось, и даже было обидно, — рассказал позже мужчина. — Решил сматывать удочки как в прямом, так и в переносном смысле. Как-то добрался до дома. А дальше… давление 250. Скорая помощь. Жжение стало таким, что я не мог ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Крутился от боли как уж на сковородке».
Леонтия Григорьевича привезли в больницу буквально полуживого. Он признался, что был согласен на все, лишь бы выжить.
«Мой жизненный девиз: не сдаваться никогда, ни при каких условиях», — заявил мужественный пациент.
Операция без швов и разрезов
Медики диагностировали у пенсионера острый инфаркт миокарда. Коронарография показала, что у мужчины закупорена передняя межжелудочковая артерия.
«Одна из крупных артерий, снабжающая кровью сердце, была перекрыта тромбом, что грозило большими проблемами для здоровья пациента, — пояснила заведующая кардиологическим отделением Республиканского кардиологического диспансера Гульшат Азизова. - Врачи тут же провели операцию без разрезов и швов. Через лучевую артерию по проводникам добрались до сердца, установили стент, который расширил просвет сосуда и позволил восстановить кровоток.
После операции Леонтий Григорьевич еще несколько дней наблюдался в кардиологическом отделении. Сейчас он готов к выписке и скоро отправится домой.
Пока мужчина не может с уверенностью сказать, что продолжит активно рыбачить в жару в полном одиночестве. А вот к кардиологам захаживать обещает.