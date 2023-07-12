«Крутился от боли как уж на сковороде»: у рыбака произошел инфаркт в лодке прямо посреди Волги

«Помирать от жары совсем не хотелось, и даже было обидно, — рассказал позже мужчина. — Решил сматывать удочки как в прямом, так и в переносном смысле. Как-то добрался до дома. А дальше… давление 250. Скорая помощь. Жжение стало таким, что я не мог ни сидеть, ни стоять, ни лежать. Крутился от боли как уж на сковородке».