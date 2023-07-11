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В Подмосковье женщина ослепла на один глаз после того, как взяла ребенка на руки

Причиной такого осложнения у 27-летней женщины стала ретинопатия Вальсальвы и физическая нагрузка, которая привела к разрыву мелких капилляров и кровоизлияниям в глазу.

11 июля 20235
В Подмосковье женщина ослепла на один глаз после того, как взяла ребенка на руки
Источник:
mz.mosreg.ru

Молодая женщина с жалобами на потерю зрения левого глаза поступила в Раменскую областную больницу. Позже выяснилось, что накануне ночью она вставала с кровати, чтобы успокоить ребенка, подняла его и внезапно увидела рябь перед глазами. Девушка не придала этому значения и уснула, а наутро ее левый глаз уже ничего не видел.

Как рассказали в минздраве Московской области, врачи провели обследование и выявили у пациентки ретинопатию Вальсальвы — заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоев стекловидного тела, тем самым нарушая зрение.

Из-за физической нагрузки у женщины резко выросло внутригрудное или внутрибрюшное давление, а далее случился венозный стаз — застой крови, который привел к повышению внутриглазного венозного давления. В итоге пострадали мелкие капилляры и произошли кровоизлияния. 

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Для восстановления зрения врачи решили провести лазерную гиалоидотомию. При помощи лазера они сформировали микроскопическое отверстие в стекловидном теле.

«На следующий день после вмешательства центр сетчатки освободился от крови, и зрение девушки улучшилось с 2 до 70 процентов. Впоследствии кровь через созданное лазером отверстие будет опускаться в нижние отделы глаза, где самостоятельно рассосется в течение месяца», — рассказал заведующий офтальмологическим отделением Раменской больницы Павел Швец.

По словам врачей, сейчас девушка чувствует себя хорошо. Ее выписали домой, где она продолжит амбулаторное лечение.

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Червь в глазу мог стать причиной слепоты

В этом году врачи Московской области достали из глаза 69-летней женщины паразита, который поселился там после укуса насекомого.

Пострадавшая женщина обратилась к специалистам НМХЦ им. Н.И. Пирогова после поездки на дачу. По ее словам, там ее в глаз укусило какое-то насекомое. Место укуса стало сильно чесаться, появился зуд, отек только усиливался.

После проведенного обследования пациентке поставили диагноз «дирофиляриоз в витреальной полости». По словам медиков, это редкое паразитарное заболевание, которое без операции может привести к потере зрения. Во время вмешательства они удалили из глаза червя длиной около 20 миллиметров.

Автор текста:Анастасия Романова
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