В Подмосковье женщина ослепла на один глаз после того, как взяла ребенка на руки

Молодая женщина с жалобами на потерю зрения левого глаза поступила в Раменскую областную больницу. Позже выяснилось, что накануне ночью она вставала с кровати, чтобы успокоить ребенка, подняла его и внезапно увидела рябь перед глазами. Девушка не придала этому значения и уснула, а наутро ее левый глаз уже ничего не видел.