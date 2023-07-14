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И это не выдумки: в Подмосковье мужчина объелся до разрыва пищевода

Бабушкины страшилки, что если много есть, то можно лопнуть, оказывается, не далеки от правды. Врачи Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.

14 июля 20232
можно ли лопнуть от обжорства
Источник:
iStockphoto

При поступлении в стационар по скорой мужчина жаловался на загрудинную боль и рвоту. Врачи провели обследование и выяснили причину недомогания: у пациента случился спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). Как уточнили в минздраве Московской области, такое состояние возникло у него из-за переедания и грозило летальным исходом.

По словам заместителя начмеда Видновской больницы Константина Хадикова, на первом этапе хирурги удалили пациенту пораженную часть пищевода и установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения: несколько месяцев мужчина будет питаться через гастростому. Эта операция прошла успешно и заняла 8 часов.

Второй этап лечения еще предстоит. Через несколько месяцев запланирована реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, — его сформируют из части кишечника или желудка. По прогнозам медиков, в будущем мужчина сможет питаться самостоятельно, пища и жидкость будут проходить через искусственно созданный пищевод.

А пока пациента отпустили домой — на амбулаторное лечение. По словам врачей, сейчас он чувствует себя хорошо.

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За вечным желанием что-нибудь пожевать могут скрываться не только психологические проблемы. Что еще может вызывать постоянное желание есть, рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова.

  1. Гипотиреоз. При дисфункции щитовидной железы замедляется обмен веществ: каждая клеточка, которая должна получить энергию, на деле останется «голодной». Поэтому снова и снова хочется есть.

  2. Инсулинорезистентность. При этом состоянии неадекватно работает инсулин плохого качества. Он не может эффективно доставить глюкозу в клетку, поэтому сигналы голода заставляют человека снова перекусить.

  3. Дефицит хрома. Нехватка этого элемента тормозит углеводный обмен и приводит к высокому уровню глюкозы и инсулина.

  4. Хронический стресс. В результате истощаются ресурсы надпочечников, возникает дефицит кортизола — гормона, который защищает организм от стресса. Но энергию где-то нужно получать, поэтому еды и сладости в большом объеме становятся для человека выходом.

Как найти причину постоянного голода, читайте ЗДЕСЬ. А какие вещи на кухне могут заставлять вас есть больше, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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