И это не выдумки: в Подмосковье мужчина объелся до разрыва пищевода

При поступлении в стационар по скорой мужчина жаловался на загрудинную боль и рвоту. Врачи провели обследование и выяснили причину недомогания: у пациента случился спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). Как
По словам заместителя начмеда Видновской больницы Константина Хадикова, на первом этапе хирурги удалили пациенту пораженную часть пищевода и установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения: несколько месяцев мужчина будет питаться через гастростому. Эта операция прошла успешно и заняла 8 часов.
Второй этап лечения еще предстоит. Через несколько месяцев запланирована реконструктивная операция по созданию искусственного пищевода, — его сформируют из части кишечника или желудка. По прогнозам медиков, в будущем мужчина сможет питаться самостоятельно, пища и жидкость будут проходить через искусственно созданный пищевод.
А пока пациента отпустили домой — на амбулаторное лечение. По словам врачей, сейчас он чувствует себя хорошо.
Четыре серьезные причины, заставляющие нас объедаться
За вечным желанием что-нибудь пожевать могут скрываться не только психологические проблемы. Что еще может вызывать постоянное желание есть, рассказала врач-гинеколог Екатерина Волкова.
Гипотиреоз. При дисфункции щитовидной железы замедляется обмен веществ: каждая клеточка, которая должна получить энергию, на деле останется «голодной». Поэтому снова и снова хочется есть.
Инсулинорезистентность. При этом состоянии неадекватно работает инсулин плохого качества. Он не может эффективно доставить глюкозу в клетку, поэтому сигналы голода заставляют человека снова перекусить.
Дефицит хрома. Нехватка этого элемента тормозит углеводный обмен и приводит к высокому уровню глюкозы и инсулина.
Хронический стресс. В результате истощаются ресурсы надпочечников, возникает дефицит кортизола — гормона, который защищает организм от стресса. Но энергию где-то нужно получать, поэтому еды и сладости в большом объеме становятся для человека выходом.