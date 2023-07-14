И это не выдумки: в Подмосковье мужчина объелся до разрыва пищевода

При поступлении в стационар по скорой мужчина жаловался на загрудинную боль и рвоту. Врачи провели обследование и выяснили причину недомогания: у пациента случился спонтанный разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и нагноения плевральный полости (эмпиемы). Как уточнили в минздраве Московской области, такое состояние возникло у него из-за переедания и грозило летальным исходом.