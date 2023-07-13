В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик

Врачи провели пациенту гастроскопическое исследование и увидели инородное тело в пищеводе. Тогда выяснилось, что накануне вечером мужчина решил съесть персик и по неосторожности вместе с мякотью проглотил косточку.
По словам заведующей хирургическим отделением №3 Светланы Александровой, фруктовую косточку из пищевода доставали эндоскопическим путем и под общей анестезией. Операция прошла успешно и быстро, она заняла всего около 10 минут.
Как
Кстати
Случайно проглотить косточку персика достаточно сложно^ она достаточно большая. Но и раскалывать ее специально, а потом есть сердцевину тоже не следует. Как напоминала нутрициолог Нонна Ковалевская, в ядре косточек персиков, абрикосов, сливы, черешни и вишни содержится вещество с миндальным вкусом — амигдалин. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты. Если съесть много таких ядрышек, это может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому нельзя делать настойки и вина из этих плодов, предварительно не удалив косточки.
Какие еще фрукты и ягоды нельзя есть с косточками, а какие — можно, читайте ЗДЕСЬ. А что будет, если переесть хурмы, — узнайте ЗДЕСЬ.
Кому нельзя есть персики
Как бы ни были персики полезны и вкусны, некоторым людям их есть врачи не советуют. Как сообщали в Роспотребнадзоре, от персиков стоит отказаться при следующих диагнозах:
аллергия,
язва,
гастрит,
ожирение,
сахарный диабет,
панкреатит.
Если очень уж любите персики, обсудите возможные ограничения с лечащим врачом. Здоровым же людям рекомендуется съедать не более двух персиков в день — лучше не месте с основным приемом пищи, а на десерт или в качестве перекуса в первой половине дня.