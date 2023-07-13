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В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик

В Сергиево-Посадскую больницу 60-летнего мужчину привезли с жалобами на ощущение чего-то инородного в горле и трудностями при глотании.

13 июля 2023
персик
Источник:
unsplash.com

Врачи провели пациенту гастроскопическое исследование и увидели инородное тело в пищеводе. Тогда выяснилось, что накануне вечером мужчина решил съесть персик и по неосторожности вместе с мякотью проглотил косточку.

В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик
Источник:
mz.mosreg.ru

По словам заведующей хирургическим отделением №3 Светланы Александровой, фруктовую косточку из пищевода доставали эндоскопическим путем и под общей анестезией. Операция прошла успешно и быстро, она заняла всего около 10 минут.

Как сообщили в минздраве Московской области, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже отправился домой. А врачи между тем советуют не спешить во время еды, чтобы не оказаться в больнице.

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Кстати

Случайно проглотить косточку персика достаточно сложно^ она достаточно большая. Но и раскалывать ее специально, а потом есть сердцевину тоже не следует. Как напоминала нутрициолог Нонна Ковалевская, в ядре косточек персиков, абрикосов, сливы, черешни и вишни содержится вещество с миндальным вкусом — амигдалин. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты. Если съесть много таких ядрышек, это может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому нельзя делать настойки и вина из этих плодов, предварительно не удалив косточки.

Какие еще фрукты и ягоды нельзя есть с косточками, а какие — можно, читайте ЗДЕСЬ. А что будет, если переесть хурмы, — узнайте ЗДЕСЬ.

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Кому нельзя есть персики

Как бы ни были персики полезны и вкусны, некоторым людям их есть врачи не советуют. Как сообщали в Роспотребнадзоре, от персиков стоит отказаться при следующих диагнозах:

  • аллергия,

  • язва,

  • гастрит,

  • ожирение,

  • сахарный диабет,

  • панкреатит.

Если очень уж любите персики, обсудите возможные ограничения с лечащим врачом. Здоровым же людям рекомендуется съедать не более двух персиков в день — лучше не месте с основным приемом пищи, а на десерт или в качестве перекуса в первой половине дня.

Автор текста:Анастасия Романова
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