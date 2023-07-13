В Подмосковье врачи спасли мужчину, накануне съевшего персик

Кстати

Случайно проглотить косточку персика достаточно сложно^ она достаточно большая. Но и раскалывать ее специально, а потом есть сердцевину тоже не следует. Как напоминала нутрициолог Нонна Ковалевская, в ядре косточек персиков, абрикосов, сливы, черешни и вишни содержится вещество с миндальным вкусом — амигдалин. Под действием желудочного сока амигдалин может высвободить в организме ядовитые цианиды — соли синильной кислоты. Если съесть много таких ядрышек, это может привести к тяжелому отравлению, нарушениям в работе нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Именно поэтому нельзя делать настойки и вина из этих плодов, предварительно не удалив косточки.

Какие еще фрукты и ягоды нельзя есть с косточками, а какие — можно, читайте ЗДЕСЬ. А что будет, если переесть хурмы, — узнайте ЗДЕСЬ.