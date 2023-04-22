Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Кемеровские врачи спасли мужчину, достав из его бронхов пластиковый колпачок и мясо

Находились эти предметы в разных бронхах пациента. Как и когда они там оказались — непонятно.

22 апреля 2023
Кемеровские врачи спасли мужчину, достав из его бронхов пластиковый колпачок и мясо
Источник:
iStockphoto

В Кемеровской области мужчина обратился к врачам с жалобами на одышку, трудности с дыханием и боли в грудной клетке. Выяснилось, что всему виной посторонние предметы в дыхательных путях.

«Оказалось, что в левом бронхе — пластиковый колпачок от аэрозоля для лечения боли в горле, а в правом верхнедолевом бронхе — кусок мяса размером 7-8 мм, — рассказал о необычном пациенте в соцсетях министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.

По словам главы регионального минздрава, если бы мужчина не обратился вовремя за помощью, ситуация могла бы дойти до пневмонии и даже гнойного воспаления легких.

Пациента спасали в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского. Врачи извлекали мясо и пластик с помощью специального инструмента — бронхоскопа. Сообщается, что сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.

Читайте также

Другой случай

А в Подмосковье недавно врачи доставали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца — мужчина знал, что проглотил его случайно во время еды, но не придал этому значения. А спустя время ему стало плохо.

С первого раза достать позвонок у врачей не получилось: он впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление и уменьшив просвет бронха. Пришлось подключать пациента к аппарату ИВЛ и работать с помощью специального захвата «крысиный зуб» и видеоэндоскопического оборудования.

Что делать, если человек подавился? О правилах первой помощи в этой ситуации можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
Материалы по теме
Статьи и новости