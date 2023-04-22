Кемеровские врачи спасли мужчину, достав из его бронхов пластиковый колпачок и мясо

В Кемеровской области мужчина обратился к врачам с жалобами на одышку, трудности с дыханием и боли в грудной клетке. Выяснилось, что всему виной посторонние предметы в дыхательных путях.
«Оказалось, что в левом бронхе — пластиковый колпачок от аэрозоля для лечения боли в горле, а в правом верхнедолевом бронхе — кусок мяса размером 7-8 мм, —
По словам главы регионального минздрава, если бы мужчина не обратился вовремя за помощью, ситуация могла бы дойти до пневмонии и даже гнойного воспаления легких.
Пациента спасали в Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского. Врачи извлекали мясо и пластик с помощью специального инструмента — бронхоскопа. Сообщается, что сейчас жизни мужчины ничто не угрожает.
Другой случай
А в Подмосковье недавно врачи доставали из бронха 60-летнего мужчины застрявший куриный позвонок. Выяснилось, что там он находился около месяца — мужчина знал, что проглотил его случайно во время еды, но не придал этому значения. А спустя время ему стало плохо.
С первого раза достать позвонок у врачей не получилось: он впился острыми краями в мягкие ткани, спровоцировав воспаление и уменьшив просвет бронха. Пришлось подключать пациента к аппарату ИВЛ и работать с помощью специального захвата «крысиный зуб» и видеоэндоскопического оборудования.
Что делать, если человек подавился? О правилах первой помощи в этой ситуации можно узнать ЗДЕСЬ.