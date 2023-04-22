Кемеровские врачи спасли мужчину, достав из его бронхов пластиковый колпачок и мясо

«Оказалось, что в левом бронхе — пластиковый колпачок от аэрозоля для лечения боли в горле, а в правом верхнедолевом бронхе — кусок мяса размером 7-8 мм, — рассказал о необычном пациенте в соцсетях министр здравоохранения Кемеровской области Дмитрий Беглов.



По словам главы регионального минздрава, если бы мужчина не обратился вовремя за помощью, ситуация могла бы дойти до пневмонии и даже гнойного воспаления легких.