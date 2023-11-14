В Центре Мешалкина спасли юношу с расслоением аорты: он ударился грудью, врезавшись в коня

В новосибирском Центре им. Мешалкина кардиохирурги спасли 17-летнего юношу с расслоением аорты. Травмы он получил еще три месяца назад: катался на мотоцикле, но внезапно врезался в коня. На первый взгляд ему казалось, что никаких серьезных повреждений нет. Подросток ударился грудью при столкновении, его беспокоила боль, но к врачам он решил не обращаться.
Однако со временем боль только усиливалась. Тогда парень решил пройти обследование. Врачи сразу же отправили его на МРТ грудной клетки. После удалось выявить серьезную проблему, которая нередко в таких ситуациях остается незамеченной: микронадрыв аорты в месте выхода из нее подключичной артерии. Это два крупнейших сосуда организма с самым интенсивным кровотоком.
Когда человек попадает в ДТП, то сердце и аорту, равно как и другие органы, от сильного удара как бы бросает вперед, в то время как артерии, отходящие от аорты вверх, зафиксированы связками и остаются на месте. На стыке происходит надрыв. Это серьезная травма, которая требует хирургического вмешательства. Если ничего не делать, то в течение года или двух может развиться жизнеопасная аневризма либо расслоение: внутренняя оболочка начинает отслаиваться, сосуд — раздуваться. В итоге пострадавший сосуд внезапно разрывается, происходит кровопотеря, человек быстро умирает.
Когда юноша поступил в Центр Мешалкина, опасный для жизни процесс уже запустился: начала формироваться аневризма с локальным расслоением.
Подростка решили срочно оперировать, но был важный нюанс: диаметр сосуда в данном случае оказался нетипичным — лишь 2 см.
Заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, кандидат медицинских наук
«Как часто бывает в подростковом возрасте, организм вырос, а сосуды еще не успели достичь взрослых размеров, что осложняло нам работу. Мы привыкли проводить вмешательства на расширенной аорте, значительно измененной заболеваниями. Здесь же задачей было сберечь здоровые сосуды мальчика, в связи с чем приняли решение использовать только малотравматичные технологии», — пояснил Олег Крестьянинов.
На первом этапе операции хирурги установили в аорту стент-графт (внутрисосудистый протез), закрывший зону повреждения «от здоровой части до здоровой части». Операция осложнилась тем, что конструкция перекрыла вход в подключичную артерию. Для сохранения кровотока в руку нужна была бы открытая операция по транспозиции этой артерии (сонно-подключичное шунтирование).
Хирургам удалось избежать открытой операции. Врачи использовали технологию фенестрации: с помощью катетера вошли через крупный сосуд руки, проделали отверстие в уже установленном в аорту большом стенте и раскрыли еще один стент — в подключичной артерии, стык в стык, таким образом выполнив протезирование сосудов целиком.
Операция прошла успешно. Более того, во время обследования врачи обнаружили у юноши еще и врожденную аномалию строения почечных артерий. Чтобы болезнь не прогрессировала, ему выписали медикаментозное лечение, которое поможет долго сохранять здоровье сосудов. Сейчас подросток чувствует себя хорошо, он успешно восстанавливается и готовится к выписке.