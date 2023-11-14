В Центре Мешалкина спасли юношу с расслоением аорты: он ударился грудью, врезавшись в коня

Когда человек попадает в ДТП, то сердце и аорту, равно как и другие органы, от сильного удара как бы бросает вперед, в то время как артерии, отходящие от аорты вверх, зафиксированы связками и остаются на месте. На стыке происходит надрыв. Это серьезная травма, которая требует хирургического вмешательства. Если ничего не делать, то в течение года или двух может развиться жизнеопасная аневризма либо расслоение: внутренняя оболочка начинает отслаиваться, сосуд — раздуваться. В итоге пострадавший сосуд внезапно разрывается, происходит кровопотеря, человек быстро умирает.