Этот симптом во время еды может предупреждать об опухоли в желудке

Причем происходить это должно постоянно. Вы не меняли своего образа жизни, ощущаете голод и хотите съесть привычную по объемам тарелку супа или котлету с картошкой. Но вдруг понимаете, что осталась еще половина порции, а вы вдруг резко наелись. Еда совсем не лезет, даже появляется чувство отвращения при мысли о том, что надо съесть еще кусочек.