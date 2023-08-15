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Этот симптом во время еды может предупреждать об опухоли в желудке

Без обследований онкологию можно не замечать годами. Но если вы внимательно прислушаетесь к своему организму, то сможете уловить опасный сигнал, говорят врачи.

15 августа 2023
Этот симптом во время еды может предупреждать об опухоли в желудке
Источник:
IStockphoto

Если рак желудка обнаружить на первой стадии заболевания, шансы полностью с ним справиться есть у 9 из 10 человек. Однако мало кому удается вовремя поймать опасную патологию, ведь зачастую мы идем к врачу, когда уже совсем нет сил терпеть. Ежегодные диспансеризации тоже игнорируем: это время, силы и даже страх — а вдруг что-нибудь найдут?

Когда онкология запущена — третьей или четвертой стадии, то процент выживаемости резко падает. Справиться с болезнью может лишь каждый восьмой. Поэтому медики настоятельно рекомендуют обращать внимание на любые изменения в состоянии и привычках.

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Эксперты из организации Cancer Research UK предупреждают: рак желудка может заявить о себе во время приема пищи. Вам стоит насторожиться, если вы понимаете, что стали наедаться гораздо меньшим количеством еды.

Причем происходить это должно постоянно. Вы не меняли своего образа жизни, ощущаете голод и хотите съесть привычную по объемам тарелку супа или котлету с картошкой. Но вдруг понимаете, что осталась еще половина порции, а вы вдруг резко наелись. Еда совсем не лезет, даже появляется чувство отвращения при мысли о том, что надо съесть еще кусочек.

«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка. В этом и состоит коварство этой патологии: ее часто списывают со счетов», — говорят эксперты Cancer Research UK.

Олег Кит
Онкология

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН

«Вам также стоит насторожиться, если у вас внезапно появилось чувство задержки при приеме пищи — кажется, что еда остановилась где-то вверху живота», — говорит онколог Олег Кит.

Симптомы, по которым можно заподозрить рак желудка:

«Мы должны помнить, что рак — очень коварное заболевание и на ранних стадиях почти всегда протекает бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования. При раке желудка самым эффективным методом диагностики считается выполнение эндоскопического исследования. На медицинском языке — фиброэзофагогастродуоденоскопия, сокращенно ФЭГДС», — объясняет Олег Кит.

Так, если вы старше 45 лет, то ФЭГДС нужно обязательно проходить в рамках диспансеризации. После 60 лет уже стоит записываться на эту не совсем приятную процедуру каждый год. Если же в семье кто-то страдал от рака желудка, то ежегодные осмотры у гастроэнтеролога нужно проходить с 30 лет.

Автор текста:Софья Хромова
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