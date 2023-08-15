Этот симптом во время еды может предупреждать об опухоли в желудке

Если рак желудка обнаружить на первой стадии заболевания, шансы полностью с ним справиться есть у 9 из 10 человек. Однако мало кому удается вовремя поймать опасную патологию, ведь зачастую мы идем к врачу, когда уже совсем нет сил терпеть. Ежегодные диспансеризации тоже игнорируем: это время, силы и даже страх — а вдруг что-нибудь найдут?
Когда онкология запущена — третьей или четвертой стадии, то процент выживаемости резко падает. Справиться с болезнью может лишь каждый восьмой. Поэтому медики настоятельно рекомендуют обращать внимание на любые изменения в состоянии и привычках.
Эксперты из организации Cancer Research UK
Причем происходить это должно постоянно. Вы не меняли своего образа жизни, ощущаете голод и хотите съесть привычную по объемам тарелку супа или котлету с картошкой. Но вдруг понимаете, что осталась еще половина порции, а вы вдруг резко наелись. Еда совсем не лезет, даже появляется чувство отвращения при мысли о том, что надо съесть еще кусочек.
«Симптомы раннего рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка. В этом и состоит коварство этой патологии: ее часто списывают со счетов», — говорят эксперты Cancer Research UK.
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, главный онколог ЮФО, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН
«Вам также стоит насторожиться, если у вас внезапно появилось чувство задержки при приеме пищи — кажется, что еда остановилась где-то вверху живота», — говорит онколог Олег Кит.
Симптомы, по которым можно заподозрить рак желудка:
боль в подложечной области;
снижение или полное отсутствие аппетита;
тошнота и рвота как будто кофейной гущей;
дегтеобразный стул.
«Мы должны помнить, что рак — очень коварное заболевание и на ранних стадиях почти всегда протекает бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить профилактические обследования. При раке желудка самым эффективным методом диагностики считается выполнение эндоскопического исследования. На медицинском языке — фиброэзофагогастродуоденоскопия, сокращенно ФЭГДС», — объясняет Олег Кит.
Так, если вы старше 45 лет, то ФЭГДС нужно обязательно проходить в рамках диспансеризации. После 60 лет уже стоит записываться на эту не совсем приятную процедуру каждый год. Если же в семье кто-то страдал от рака желудка, то ежегодные осмотры у гастроэнтеролога нужно проходить с 30 лет.