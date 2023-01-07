Эндокринолог Магеря объяснил, почему мы можем так сильно уставать после праздников

Первая неделя января — это пора долгожданных каникул. Каждый проводит время по-своему: кто-то не выходит из дома, смотрит любимые фильмы и принимает гостей, а кто-то вовсю катается на лыжах, коньках, старается обойти все распродажи.

В любом случае, после долгожданного отдыха вы должны чувствовать себя гораздо лучше. Усталости нет, сонливости тоже, на работу хоть и лень выходить, но все же нужно и даже уже немножечко хочется. И если вам кажется, что силы вас вот-вот покинут, то это тревожный звоночек.