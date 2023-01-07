Эндокринолог Магеря объяснил, почему мы можем так сильно уставать после праздников

Первая неделя января — это пора долгожданных каникул. Каждый проводит время по-своему: кто-то не выходит из дома, смотрит любимые фильмы и принимает гостей, а кто-то вовсю катается на лыжах, коньках, старается обойти все распродажи.
В любом случае, после долгожданного отдыха вы должны чувствовать себя гораздо лучше. Усталости нет, сонливости тоже, на работу хоть и лень выходить, но все же нужно и даже уже немножечко хочется. И если вам кажется, что силы вас вот-вот покинут, то это тревожный звоночек.
Симптомы, которые не должны появляться после отдыха:
сонливость и усталость,
мышечная слабость,
головокружение,
стремительный рост веса,
сухость кожи, выпадение волос, ломкость ногтей,
отеки,
заторможенность, плохое настроение,
Если вы страдаете от перечисленных проблем, то это повод обратиться к врачу. Все эти симптомы часто указывают на снижение работы щитовидной железы.
- Щитовидка — это энергетическая станция нашего организма, она выделяет гормоны Т4 и Т3, благодаря которым образуется заряд бодрости для каждой клеточки тела. Мозг управляет щитовидной железой с помощью тиреотропного гормона (ТТГ). Когда клеткам требуется больше энергии, гипофиз увеличивает количество ТТГ, который стимулирует образование Т4 и Т3, — поясняет Илья Магеря.
Для синтеза гормонов щитовидной железы необходимы:
Йод — базовый микроэлемент;
Тирозин — аминокислота-фундамент;
Медь — активирует фермент, соединяющий йод с тирозином;
Селен — усиливает ферменты, которые защищают железу от химических повреждений;
Цинк — регулирует секрецию ТТГ.
Чтобы проверить, как работает щитовидная железа, нужно сделать УЗИ органа. Только не назначайте себе исследование самостоятельно! Запишитесь к эндокринологу, доктор подскажет, какие обследования и анализы вам необходимы.
- Одно из самых распространенных заболеваний щитовидной железы — это гипотиреоз. Тут без помощи эндокринолога точно не обойтись. В некоторых случаях может потребоваться и консультация психолога: он поможет быстрее решить проблемы, из-за которых вы медленнее выздоравливаете, — заключил специалист.
Кстати
Если в области шеи возникает узел — это повод для немедленной консультации с эндокринологом. Но не всегда проблемы щитовидной железы видны невооруженным глазом, признаки проблем зачастую неочевидны. Как понять, что щитовидка вышла из строя? Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.