Эндокринолог Берковская рассказала, как отсрочить наступление менопаузы без лекарств

С менопаузой (полным прекращением менструального цикла) так или иначе сталкиваются все женщины в возрасте от 49 до 52 лет.
Этот этап жизни хоть и является абсолютно естественным, но на практике сопряжен с целым списком неприятных симптомов: слабость, приливы, боли в груди и спине. Есть еще несколько симптомов, по которым можно ее распознать, говорит врач в своем
Кандидат медицинских наук, диетолог, эндокринологЛичный сайт
Основные признаки приближающейся менопаузы:
укорочение менструального цикла — например, он был 28-30 дней, а стал 21-24;
периодические задержки менструаций;
приступы ночной потливости во второй фазе цикла, особо яркие — перед менструациями;
неожиданный набор веса, особенно скопление жирка в области живота;
повышение уровня ФСГ (гормон гипофиза) — 15-20-25;
периодическое повышение эстрадиола выше 100 в первую фазу цикла (это признак «пременопаузальной агонии» фолликулов);
нехватка фолликулов на УЗИ малого таза;
плохой сон;
ухудшение памяти;
резкие перепады настроения.
Как остановить менопаузу
Если вы моложе 45 лет и понимаете, что климакс приближается, то здесь без помощи гинеколога точно не обойтись: вы еще слишком молоды, менопаузальный период начинаться не должен. Это можно и нужно исправлять.
«Если же вы уже в том возрасте, когда, как говорится, пора, то можно продлить „молодость“ с помощью гормональной терапии. Но если вы настроены против нее, то ничего страшного в этом нет», — говорит эксперт.
Помочь самой себе без помощи таблеток реально. Надо соблюдать несколько простых правил.
1. Найти новый интерес в жизни
Это может быть все, что угодно: регулярные встречи с подружками, время с внуками, новое хобби, изучение иностранного языка, клуб садоводов и даже роман!
«Новый интерес должен приносить удовольствие, отвлекать от негативных мыслей, вы должны ощущать позитив и собственную значимость», — говорит эндокринолог.
2. Наладить режим сна
Не важно, во сколько вы засыпаете — в 22 часа или в полночь, говорит Марина Берковская. Важно, чтобы вы спали по 7-8 часов и вставали в одно и то же время.
Конечно, будет плюсом, если вы ложитесь спать до полуночи: так выработается больше мелатонина, который необходим для продления молодости и хорошего самочувствия.
3. Следите за весом
Если чувствуете, что стали полнеть, то начинайте контролировать калорийность рациона.
«Ведите дневник питания, чтобы отследить пищевые привычки, а потом подумайте, как безболезненно можно убрать 500 ккал. Как правило, требуется сократить простые углеводы и жиры, например бутерброды с сыром и сливочное масло, вечерние семечки перед телевизором, конфетки к чаю, сладкий латте и печенье», — говорит врач.
Налегайте на птицу, морепродукты, овощи, фрукты, цельнозерновые.
4. Больше двигайтесь
Для этого необязательно покупать абонемент в спортзал. Можно просто больше ходить пешком, выбирать лестницы, а не эскалаторы и лифты, отказаться от доставки продуктов и гулять хотя бы по 30 минут в день.
Физическая активность творит настоящие чудеса! Причем небольшие ежедневные нагрузки могут быть эффективнее тренировок в спортзале.
5. Проходите чекапы
После 40 лет очень важно следить за своим здоровьем, даже если у вас ничего не болит. Поэтому контролируйте уровень глюкозы и липидов в крови, регулярно следите за давлением.
Кстати, не помешают витамин D3 и другие добавки, которые нужно пить только после консультации с врачом.
Если вам уже исполнилось сорок — это самое подходящее время пройти медицинский осмотр. Какие именно анализы и исследования нужны для женщин 40+, читайте ЗДЕСЬ.
6. Запишитесь к косметологу
Все, что улучшает внешний вид и поднимает настроение, всегда приветствуется.
«Современная женщина проводит в менопаузе треть своей жизни. И в ваших руках сделать этот период как можно более комфортным. Поэтому начните ходить к косметологу, если у вас еще нет этой привычки», — заключила врач.