У жительницы Аши случайно обнаружили кисту, диаметр которой достиг 15 см. Ситуация дошла до того, что женщина уже не могла ходить и даже лежать, спала только сидя. Медики провели сложную операцию, чтобы спасти жизнь пациентке. В организме женщины помимо опухоли оказалось огромное количество жидкости.