Врачи Новосибирского онкодиспансера спасли 60-летнюю женщину, которой диагностировали саркому — агрессивную форму рака кости. Однако опасную патологию выявили не сразу.
Несколько месяцев назад сибирячка заметила странное уплотнение на внутренней стороне плеча. Подкожное новообразование быстро росло. Вскоре оно превратилось в огромную опухоль, которая по внешнему виду сильно напоминала пузырь.
Женщина обратилась в поликлинику по месту жительства. Изначально врачи заподозрили липому — это распространенная доброкачественная опухоль, состоящая из зрелых жировых клеток. Она не представляет опасности для жизни, но удалить новообразование рекомендуется как можно скорее.
Женщину направили в больницу. Врачи удалили новообразование, после взяли клетки липомы для гистологического анализа. Исследование показало, что новообразование злокачественное: саркома. Тогда пациентку перенаправили в Новосибирский онкодиспансер.
«Мы пересмотрели материалы гистологии и подтвердили диагноз коллег: саркома, причем весьма агрессивно растущая», —
Пациентку отправили на дополнительные обследования: МРТ мягких тканей, компьютерную томографию. Опухоль вскоре вновь образовалась на внутренней части руки, вблизи послеоперационного шва, и начала быстро расти.
Женщину снова забрали на операцию. Хирурги иссекли опухоль, но, так как рана была достаточно большой, потребовалась пластика. Чтобы закрыть проблемное место, медикам пришлось использовать кожный лоскут с другого участка тела.
Операция прошла успешно, сибирячка быстро восстанавливается.
«К счастью, несмотря на высокоагрессивную опухоль, метастазов у женщины не обнаружено. Однако данный вид саркомы опасен рецидивами, поэтому в дальнейшем запланирована профилактическая лучевая терапия», — говорит Лилия Романенко.
Хирурги отметили место опухоли специальными клипсами — это поможет в лучевой терапии. Врачи-радиотерапевты будут четко видеть проблемное место и облучать только его.
Женщина похудела на 47 кг после удаления опухоли
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