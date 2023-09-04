37-летняя британка Джемма Хэмптон поделилась историей болезни своего 54-летнего супруга Энди. Первыми симптомами страшного заболевания, о котором даже никто не догадывался, стали изменения в поведении обычно спокойного, рассудительного и ответственного супруга, отца четверых детей.
«Странности начались после рождения четвертого ребенка, — рассказала Джемма,
Женщина решила, что так на супруга повлияло рождение малыша, но Энди удивлял все больше.
Странные подозрения
«У меня было ощущение, что он меня вообще не слышит, но при этом сам говорит все, что приходит ему в голову, его невозможно было остановить, — продолжает Джемма. — Это было похоже на какую-то паранойю. Она заставляла его верить в то, что вообще не было правдой».
Так продолжалось несколько месяцев, женщина даже решила, что придется расстаться с супругом, настолько он изменился. Ранее довольно крепкий брак грозился рухнуть. Но некоторые изменения в характере и поведении Энди заставили Джемму взглянуть на мужа по-другому.
«Однажды я наблюдала, как супруг пытается заправить кровать и совершенно не может сообразить, как это сделать. Это вызвало у меня тревогу. Я вспомнила, что Энди часто жалуется на головную боль, и решила отвезти его к врачу», — рассказала женщина.
Страшный диагноз
Медики диагностировали у 54-летнего Энди глиобластому — агрессивную опухоль головного мозга. Чаще она встречается именно у мужчин. Была назначена операция. После нее — химиотерапия. Состояние мужчины стало улучшаться.
«Сразу после операции настроение Энди резко изменилось, он стал таким, как и прежде, — вспоминает супруга пациента. — Я была так счастлива, что наш брак не распался! Мы вместе справляемся с болезнью мужа».
Сейчас Джемма и Энди участвуют в акции благотворительной организации, чтобы рассказать как можно большему количеству людей о глиобластоме.
«Эта болезнь может поразить кого угодно, причины ее возникновения мало изучены, — говорят супруги. — Но умирают от глиобластомы мужчины в возрасте до 70 лет даже чаще, чем от рака простаты».
Что такое глиобластома
От этой опухоли умерли Жанна Фриске, Михаил Задорнов? Дмитрий Хворостовский и супруга актера Константина Хабенского. Как объясняют врачи, глиобластома может вызывать изменения в поведении, в том числе спутанность сознания и даже бред.
Причины ее развития до конца неясны. Эта опухоль поражает нервные клетки головного мозга, развивается очень быстро и на ранних стадиях не дает никаких симптомов. Но радикальных способов лечения пока нет.
Cимптомы:
сильные головные боли;
проблемы с памятью и речью;
изменения в личности и поведении;
мышечная слабость или паралич;
усталость;
проблемы с координацией;
проблемы с речью, слухом и зрением.
Другие симптомы могут возникнуть в зависимости от размера и местоположения опухоли.