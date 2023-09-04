«У меня было ощущение, что он меня вообще не слышит, но при этом сам говорит все, что приходит ему в голову, его невозможно было остановить, — продолжает Джемма. — Это было похоже на какую-то паранойю. Она заставляла его верить в то, что вообще не было правдой».