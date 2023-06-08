Выкачали два ведра жидкости: женщина похудела на 47 килограммов после удаления опухоли

Оказалось, кисту диаметром 15 сантиметров у жительницы Аши случайно обнаружили еще три года назад, однако за это время ни в одной клинике, куда она обращалась, удалить новообразование не смогли. По словам самой пациентки, возможно, дело в букете сопутствующих заболеваний.
Как
Акушер-гинеколог Челябнинской областной клинической больницы
«Больше двадцати лет работаю, впервые увидел такое. Всю брюшную полость заполняла эта опухоль, и там просто не было места для других органов. Она сдавливала практически все органы и растягивала живот настолько, что он был гораздо больше, чем 9-месячная беременность», — рассказал акушер-гинеколог стационара Илья Шевцов.
По словам врачей, помимо серьезных хронических заболеваний пациентки, возникли сложности и во время самой операции. Например, при анестезии, когда женщина должна была лежать на спине во время интубации. В таком положении опухоль не давала ей дышать, сдавливая легкие, поэтому анестезиологам пришлось действовать очень быстро. Надо было также избежать во время вмешательства резкого снижения давления на соседние органы, в частности на сосуды брюшной полости.
«Поэтому мы сначала удалили уже образовавшиеся спайки, потом вскрыли полость кисты и аккуратно, литр за литром, выкачивали ее содержимое. В итоге мы выкачали порядка 25 литров. Плюс еще тканевой вес самой опухоли порядка 2-3 килограммов», — уточнил Илья Швецов.
В итоге врачи удалили из опухоли женщины более двух ведер жидкости. А сама она похудела после операции на 47 килограммов, со 137 при поступлении до 90.
По словам медиков, в ближайшие дни пожилая женщина сможет поехать домой под наблюдение местных врачей.