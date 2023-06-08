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Выкачали два ведра жидкости: женщина похудела на 47 килограммов после удаления опухоли

Состояние пожилой женщины удивило даже опытных врачей. Опухоль заполняла всю брюшную полость, не оставив места для других органов.

8 июня 2023
Выкачали два ведра жидкости: женщина похудела на 47 килограммов после удаления опухоли
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iStockphoto

Оказалось, кисту диаметром 15 сантиметров у жительницы Аши случайно обнаружили еще три года назад, однако за это время ни в одной клинике, куда она обращалась, удалить новообразование не смогли. По словам самой пациентки, возможно, дело в букете сопутствующих заболеваний.

Как рассказали в Челябинской областной клинической больнице, за три года опухоль успела вырасти в размерах почти втрое — до 43 сантиметров. Ситуация дошла до того, что женщина уже не могла ходить и даже лежать, спала только сидя. В итоге родственники почти силой привезли женщину к врачам в Челябинск.

Илья Шевцов
Гинекология, хирургия

Акушер-гинеколог Челябнинской областной клинической больницы

«Больше двадцати лет работаю, впервые увидел такое. Всю брюшную полость заполняла эта опухоль, и там просто не было места для других органов. Она сдавливала практически все органы и растягивала живот настолько, что он был гораздо больше, чем 9-месячная беременность», — рассказал акушер-гинеколог стационара Илья Шевцов.

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По словам врачей, помимо серьезных хронических заболеваний пациентки, возникли сложности и во время самой операции. Например, при анестезии, когда женщина должна была лежать на спине во время интубации. В таком положении опухоль не давала ей дышать, сдавливая легкие, поэтому анестезиологам пришлось действовать очень быстро. Надо было также избежать во время вмешательства резкого снижения давления на соседние органы, в частности на сосуды брюшной полости.

«Поэтому мы сначала удалили уже образовавшиеся спайки, потом вскрыли полость кисты и аккуратно, литр за литром, выкачивали ее содержимое. В итоге мы выкачали порядка 25 литров. Плюс еще тканевой вес самой опухоли порядка 2-3 килограммов», — уточнил Илья Швецов.

В итоге врачи удалили из опухоли женщины более двух ведер жидкости. А сама она похудела после операции на 47 килограммов, со 137 при поступлении до 90.

По словам медиков, в ближайшие дни пожилая женщина сможет поехать домой под наблюдение местных врачей.

Автор текста:Анастасия Романова
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