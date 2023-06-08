Выкачали два ведра жидкости: женщина похудела на 47 килограммов после удаления опухоли

По словам врачей, помимо серьезных хронических заболеваний пациентки, возникли сложности и во время самой операции. Например, при анестезии, когда женщина должна была лежать на спине во время интубации. В таком положении опухоль не давала ей дышать, сдавливая легкие, поэтому анестезиологам пришлось действовать очень быстро. Надо было также избежать во время вмешательства резкого снижения давления на соседние органы, в частности на сосуды брюшной полости.