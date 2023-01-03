Для многих семей или дружеских компаний походы в баню зимой — традиция. Большинство из нас считают это занятие полезным для укрепления иммунитета, поддержания общего здоровья и даже коррекции веса. Это отчасти верно, баня способна поддержать организм.

Но чтобы не навредить своему здоровью и не закончить посещение парной в больнице, важно учесть противопоказания и избегать определенных действий во время процедур. Разобраться в том, как вести себя в бане и кому в нее категорически нельзя, «Доктору Питеру» помог терапевт, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.