Для многих семей или дружеских компаний походы в баню зимой — традиция. Большинство из нас считают это занятие полезным для укрепления иммунитета, поддержания общего здоровья и даже коррекции веса. Это отчасти верно, баня способна поддержать организм.
Но чтобы не навредить своему здоровью и не закончить посещение парной в больнице, важно учесть противопоказания и избегать определенных действий во время процедур. Разобраться в том, как вести себя в бане и кому в нее категорически нельзя, «Доктору Питеру» помог терапевт, аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Андреев.
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Польза бани
Еще в древности люди подметили целебные свойства банных процедур. Первые бани появились в Древнем Египте, Греции, пришлись они по нраву и римлянам, ассирийцам, индусам. В знаменитых римских термах, которые строились размерами с дворец, помимо парных и бассейнов с теплой и холодной водой были массажные залы, комнаты для музыки и игр.
Какая баня лучше?
Свои варианты бани и традиции, с ней связанные, есть в каждой народности. Отличается влажность, температура и другие характеристики приема банных процедур. Среди самых популярных:
Турецкая баня — хаммам, самая «прохладная», в ней достигается температура до 50°C, но со 100%-ной влажностью. Обязательным ритуалом в хаммаме считают массаж при помощи мыльной пены. Это пилинг кожи со стимуляцией ее обновления.
Финская сауна с горячим сухим воздухом, раскаленным до 100°C, но с влажностью около 25%.
Японская баня — это огромная ванна на несколько посетителей или же индивидуальные бочки с сиденьем и горячей водой.
Влажные бани — это умеренные температуры до 60°C, но большое количество пара.
Но самая любимая и популярная в нашей стране — традиционная русская баня. Это деревянный сруб с отдельной парилкой, где поддерживают высокую температуру и влажность.
Влияние бани на здоровье
Каждый вид бани влияет на здоровье людей по-своему. При использовании сухого жаркого воздуха финской сауны улучшается работа дыхательных путей, турецкий хаммам помогает омолодиться, улучшить внешний вид кожи, русская баня закаливает, снимает усталость и напряжение мышц. Среди ключевых положительных влияний можно выделить:
профилактику проблем с суставами, позвоночником и мышцами;
очищение кожи, открытие пор, удаление патогенных возбудителей с поверхности;
нормализация водно-солевого баланса;
восстановление сосудистого тонуса за счет воздействия контрастных температур;
устранение усталости, повышение работоспособности.
В бане люди могут потерять до полутора литров жидкости с потом и дыханием. Активизируется работа сальных желез, стимулируется регенерация эпителия.
Кому баня противопоказана
К сожалению, какой бы полезной и приятной ни была процедура посещения бани, за счет высокой температуры, сильной влажности и процесса парения посещение допустимо не для всех. Врачи выделяют ряд противопоказаний и ограничений к походам в баню.
Любые острые инфекционные заболевания или обострения хронических инфекционных процессов.
Гипертония 2-3-й стадии. Ишемическая болезнь сердца, перенесенные инфаркты миокарда и инсульты, тромбофлебиты, атеросклероз сосудов на стадии клинических проявлений.
Острые респираторные заболевания, бронхиты, пневмонии. Людям с бронхиальной астмой и ХОБЛ также желательно аккуратно относиться к походам в баню.
Состояние после перенесенных травм и операций и ближайший период восстановления.
Почечная и печеночная недостаточность.
Нарушения белкового и минерального обмена.
Менструация, сложное климактерическое состояние.
Любые высыпания на коже неясного, неуточненного характера, а также экзема, туберкулез, псориаз, любые гнойные сыпи и гнойничковые поражения.
Наличие солнечных ожогов, период реабилитации после косметических процедур — лазерной шлифовки, химического пилинга, введения филеров, ботокса.
Если есть хронические заболевания и жалобы на здоровье — стоит проконсультироваться с врачом о противопоказаниях для бани. И только с разрешения специалиста, с рекомендациями по температурной нагрузке и длительности пребывания пользоваться банными процедурами.
Баня и алкоголь
Важно понимать — баня и алкоголь, как бы ни хотелось верить в обратное, вещи несовместимые. Наряду с высокими температурами алкогольные напитки расширяют стенки сосудов. Опьянение наступает быстрее, возможен риск разрыва сосудистых стенок с инсультом, кровотечениями, образованием тромбов. Возможны проблемы в работе мозга, сердца, несчастные случаи, травмы. Поэтому в бане, если вы хотите оздоровиться, а не подорвать свое здоровье, полезны травяные чаи, морсы, минеральная вода, компоты.
Прием банных процедур по правилам
Чтобы посещение бани принесло только пользу, важно проводить все процедуры по определенным правилам. Они просты и доступны для любого человека.
Баню нельзя посещать натощак или сразу после обильного застолья. Выдержите 1-2 часа после приема пищи.
Перед входом в парилку примите теплый душ, чтобы нагреть поверхность тела. Волосы при этом должны быть сухими.
Не мойте тело перед парилкой с гелем или мылом — это устраняет с кожи защитный липидный слой, усилит неприятное жжение и болезненность от веника.
При входе в парилку присядьте на пару минут на самую нижнюю полку, чтобы привыкнуть. Затем можно ложиться уже выше. Для равномерного прогрева нужно переворачиваться с боку на бок. Проводить в парилке можно не более 7-10 минут за раз. Выйдя из нее, стоит немного походить, буквально 2-3 минуты, затем садиться. Между заходами в парную нужно выдерживать около 15-20 минут, в общем пребывать в бане можно до 2-3 часов подряд.